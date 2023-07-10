https://sputniknews.com.tr/20230710/ukraynanin-nato-uyeligi-konusundaki-buyuk-bir-engel-kaldirilacak-1073380591.html

'Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundaki büyük bir engel kaldırılacak'

'Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundaki büyük bir engel kaldırılacak'

Yarın düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde konuşan bir kaynak, Ukrayna'nın ittifaka üyeliği önünde 'büyük bir engelin kaldırılacağını' söyledi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T15:34+0300

2023-07-10T15:34+0300

2023-07-10T15:34+0300

dünya

ukrayna

nato

üyelik

açıklama

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Batılı bir yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla' AFP'ye yaptığı açıklamada, NATO zirvesinde Ukrayna'nın ittifaka üyeliğini kolaylaştırmak maksadıyla 'Üyelik Eylem Planı' (MAP) şartını kaldırma konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Yetkili, "MAP, NATO katılım sürecindeki adımlardan sadece bir tanesi, ancak bu nedenle, kaldırılsa bile, Ukrayna'nın NATO'ya katılmadan önce daha fazla reformu tamamlaması gerekecek" dedi.

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ukrayna, nato, üyelik, açıklama