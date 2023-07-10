https://sputniknews.com.tr/20230710/cin-abdnin-ukraynaya-misket-bombalarini-sorumsuzca-sevkiyati-insani-sorunlara-yol-acabilir-1073376518.html
Çin: ABD'nin Ukrayna'ya misket bombalarını sorumsuzca sevkiyatı, insani sorunlara yol açabilir
Çin: ABD'nin Ukrayna'ya misket bombalarını sorumsuzca sevkiyatı, insani sorunlara yol açabilir
Pekin, Biden yönetiminin Ukrayna'ya misket bombası tedariki kararını 'sorumsuzluk' diye niteleyerek, 'insani sorunlara yol açabileceği' uyarısını yaptı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T14:29+0300
2023-07-10T14:29+0300
2023-07-10T15:10+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
çin
mao ning
çin dışişleri bakanlığı
abd
misket bombası
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Havada yayılarak çok geniş alana dağılması ve aynı anda birden fazla hedefe zarar vermesi bakımından daha çok sivilleri vuran ve etrafa saçılan parçacıkları yıllar sonra dahi patlayarak sivilleri öldürüp yaralayan misket bombalarının Ukrayna'ya tedarikine ABD Başkanı Joe Biden'ın onay vermesi, tartışma ve eleştirileri beraberinde getirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Washington'ın kararının 'uluslararası toplumun geniş çaplı dikkatini çektiğini ve buna pek çok ülkenin karşı çıktığını' söyledi.Biden'ın onay kararını doğrudan kınamayan Mao, 'misket bombalarının sorumsuzca sevkiyatının insani sorunlara yol açabileceğini' dile getirdi. 'İnsani endişeyle meşru askeri ihtiyaç arasında denge lazım'Çin Dışişleri Sözcüsü "İnsani endişelerle meşru askeri ve güvenlik ihtiyaçlarını adil bir şekilde yönetmeliyiz ve misket bombalarının sevkiyatına karşı ihtiyatlı ve ölçülü bir tutumu sürdürmeliyiz" dedi. Dünyanın büyük bölümünde yasaklanmış olan ve patlamadan kalıp potansiyel olarak sivilleri yıllarca tehlikeye atabilen misket bombalarının ABD tarafından Ukrayna'ya tedarik edilmesi kararını, insan hakları örgütleri sert dille kınadı.Geçen yıl Beyaz Saray’ın misket bombaları için "Savaş suçudur" açıklaması yapmasına rağmen, ne ABD ne Çin, ne Ukrayna ne Rusya bu silahların kullanımını yasaklayan Misket Bombası Sözleşmesi'nin imzacısı.Ukrayna ihtilafında tarafsız konum aldığını söyleyen Çin, şubatta çözüm için 12 maddeli tutum belgesi açıklamış, nisanda Devlet Başkanı Şi Cinping Rusya'nın özel harekat başlatmasından beri ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşmüş, mayısta Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Kiev'de Zelenskiy ile biraraya gelmişti.
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https://sputniknews.com.tr/20230709/kieve-misket-bombasi-kararinin-ardindan-plaja-giden-biden-baskanliginin-yuzde-40inda-tatil-yapti-1073345294.html
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rusya, ukrayna, çin, mao ning, çin dışişleri bakanlığı, abd, misket bombası
rusya, ukrayna, çin, mao ning, çin dışişleri bakanlığı, abd, misket bombası
Çin: ABD'nin Ukrayna'ya misket bombalarını sorumsuzca sevkiyatı, insani sorunlara yol açabilir
14:29 10.07.2023 (güncellendi: 15:10 10.07.2023) Abone ol
Pekin, Biden yönetiminin Ukrayna'ya misket bombası tedariki kararını 'sorumsuzluk' diye niteleyerek, 'insani sorunlara yol açabileceği' uyarısını yaptı.
Havada yayılarak çok geniş alana dağılması ve aynı anda birden fazla hedefe zarar vermesi bakımından daha çok sivilleri vuran ve etrafa saçılan parçacıkları yıllar sonra dahi patlayarak sivilleri öldürüp yaralayan misket bombalarının Ukrayna'ya tedarikine ABD Başkanı Joe Biden'ın onay vermesi, tartışma ve eleştirileri beraberinde getirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Washington'ın kararının 'uluslararası toplumun geniş çaplı dikkatini çektiğini ve buna pek çok ülkenin karşı çıktığını' söyledi.
Biden'ın onay kararını doğrudan kınamayan Mao, 'misket bombalarının sorumsuzca sevkiyatının insani sorunlara yol açabileceğini' dile getirdi.
'İnsani endişeyle meşru askeri ihtiyaç arasında denge lazım'
Çin Dışişleri Sözcüsü "İnsani endişelerle meşru askeri ve güvenlik ihtiyaçlarını adil bir şekilde yönetmeliyiz ve misket bombalarının sevkiyatına karşı ihtiyatlı ve ölçülü bir tutumu sürdürmeliyiz" dedi.
Dünyanın büyük bölümünde yasaklanmış olan ve patlamadan kalıp potansiyel olarak sivilleri yıllarca tehlikeye atabilen misket bombalarının ABD tarafından Ukrayna'ya tedarik edilmesi kararını, insan hakları örgütleri sert dille kınadı.
Geçen yıl Beyaz Saray’ın misket bombaları için "Savaş suçudur" açıklaması yapmasına rağmen, ne ABD ne Çin, ne Ukrayna ne Rusya bu silahların kullanımını yasaklayan Misket Bombası Sözleşmesi'nin imzacısı.
Ukrayna ihtilafında tarafsız konum aldığını söyleyen Çin, şubatta çözüm için 12 maddeli tutum belgesi açıklamış, nisanda Devlet Başkanı Şi Cinping Rusya'nın özel harekat başlatmasından beri ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşmüş, mayısta Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Kiev'de Zelenskiy ile biraraya gelmişti.