https://sputniknews.com.tr/20230708/bati-basini-40a-yakin-insan-haklari-kurulusu-kieve-misket-bombasi-tedarikine-karsi-1073312916.html

Batı basını: 40'a yakın insan hakları kuruluşu Kiev'e misket bombası tedarikine karşı

Batı basını: 40'a yakın insan hakları kuruluşu Kiev'e misket bombası tedarikine karşı

ABD’de yayınlanan The Hill gazetesi, 40’a yakın insan hakları örgütünün Ukrayna'ya misket bombası tedarikine karşı çıktığını yazdı. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T16:54+0300

2023-07-08T16:54+0300

2023-07-08T16:54+0300

misket bombası

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

yasak

yasaklı

silah yardımı

abd

insan hakları izleme örgütü

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ABD merkezli The Hill’in haberinde, "En az 38 insan hakları örgütü, misket bombalarının, bu tür silahların daha önce kullanıldığı ve yıkıcı sonuçlara yol açtığı Ukrayna’ya gönderilmesine açıkça karşı çıkıyor" ifadelerine yer verildi.Haberde, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Washington şubesi başkanı Sarah Yager'in, “Halihazırda ülkenin her yerindeler ve temizlenmeleri gerekiyor. Bu silahların Ukrayna’da bulunması, ABD'nin bu silahlardan daha fazlasını göndermesi için bir gerekçe olamaz” değerlendirmesi yazıldı.Yager'e göre milletvekilleri, politikacılar ve Biden yönetimi, Amerikan misket bombalarından etkilenen çocukların fotoğrafları gelmeye başladığında iki kez düşünmek zorunda kalabilirler.Haberde ayrıca, 18 NATO ülkesinin 'misket bombası yasağına' uyduğu anımsatılarak, bu ülkelerin ABD örneğini takip etmelerinin pek olası olmadığına vurgu yapıldı.Daha önce, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna için içinde misket bombaların da bulunduğu 800 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi hazırladıklarını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230708/vietnam-savasini-hatirlatan-abdli-kongre-uyesi-mccollum-misket-bombalari-stoklari-imha-edilmeli-1073311866.html

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