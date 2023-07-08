https://sputniknews.com.tr/20230708/bati-basini-40a-yakin-insan-haklari-kurulusu-kieve-misket-bombasi-tedarikine-karsi-1073312916.html
Batı basını: 40'a yakın insan hakları kuruluşu Kiev'e misket bombası tedarikine karşı
Batı basını: 40'a yakın insan hakları kuruluşu Kiev'e misket bombası tedarikine karşı
ABD’de yayınlanan The Hill gazetesi, 40’a yakın insan hakları örgütünün Ukrayna'ya misket bombası tedarikine karşı çıktığını yazdı. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T16:54+0300
2023-07-08T16:54+0300
2023-07-08T16:54+0300
misket bombası
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
yasak
yasaklı
silah yardımı
abd
insan hakları izleme örgütü
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ABD merkezli The Hill’in haberinde, "En az 38 insan hakları örgütü, misket bombalarının, bu tür silahların daha önce kullanıldığı ve yıkıcı sonuçlara yol açtığı Ukrayna’ya gönderilmesine açıkça karşı çıkıyor" ifadelerine yer verildi.Haberde, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Washington şubesi başkanı Sarah Yager'in, “Halihazırda ülkenin her yerindeler ve temizlenmeleri gerekiyor. Bu silahların Ukrayna’da bulunması, ABD'nin bu silahlardan daha fazlasını göndermesi için bir gerekçe olamaz” değerlendirmesi yazıldı.Yager'e göre milletvekilleri, politikacılar ve Biden yönetimi, Amerikan misket bombalarından etkilenen çocukların fotoğrafları gelmeye başladığında iki kez düşünmek zorunda kalabilirler.Haberde ayrıca, 18 NATO ülkesinin 'misket bombası yasağına' uyduğu anımsatılarak, bu ülkelerin ABD örneğini takip etmelerinin pek olası olmadığına vurgu yapıldı.Daha önce, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna için içinde misket bombaların da bulunduğu 800 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi hazırladıklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230708/vietnam-savasini-hatirlatan-abdli-kongre-uyesi-mccollum-misket-bombalari-stoklari-imha-edilmeli-1073311866.html
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misket bombası, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, yasak, yasaklı, silah yardımı, abd, insan hakları izleme örgütü, insan hakları izleme örgütü (hrw), sarah yager, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon)
misket bombası, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, yasak, yasaklı, silah yardımı, abd, insan hakları izleme örgütü, insan hakları izleme örgütü (hrw), sarah yager, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon)
Batı basını: 40'a yakın insan hakları kuruluşu Kiev'e misket bombası tedarikine karşı
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ABD’de yayınlanan The Hill gazetesi, 40’a yakın insan hakları örgütünün Ukrayna'ya misket bombası tedarikine karşı çıktığını yazdı.
ABD merkezli The Hill’in haberinde, "En az 38 insan hakları örgütü, misket bombalarının, bu tür silahların daha önce kullanıldığı ve yıkıcı sonuçlara yol açtığı Ukrayna’ya gönderilmesine açıkça karşı çıkıyor" ifadelerine yer verildi.
Haberde, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Washington şubesi başkanı Sarah Yager'in, “Halihazırda ülkenin her yerindeler ve temizlenmeleri gerekiyor. Bu silahların Ukrayna’da bulunması, ABD'nin bu silahlardan daha fazlasını göndermesi için bir gerekçe olamaz” değerlendirmesi yazıldı.
Yager'e göre milletvekilleri, politikacılar ve Biden yönetimi, Amerikan misket bombalarından etkilenen çocukların fotoğrafları gelmeye başladığında iki kez düşünmek zorunda kalabilirler.
Haberde ayrıca, 18 NATO ülkesinin 'misket bombası yasağına' uyduğu anımsatılarak, bu ülkelerin ABD örneğini takip etmelerinin pek olası olmadığına vurgu yapıldı.
Daha önce, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna için içinde misket bombaların da bulunduğu 800 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi hazırladıklarını duyurmuştu.