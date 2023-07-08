https://sputniknews.com.tr/20230708/vietnam-savasini-hatirlatan-abdli-kongre-uyesi-mccollum-misket-bombalari-stoklari-imha-edilmeli-1073311866.html

Vietnam Savaşı'nı hatırlatan ABD’li Kongre Üyesi McCollum: Misket bombaları stokları imha edilmeli

Vietnam Savaşı'nı hatırlatan ABD’li Kongre Üyesi McCollum: Misket bombaları stokları imha edilmeli

Vietnam Savaşı'nı hatırlatan ABD’li Kongre Üyesi McCollum, misket bombaları stoklarının Kiev'e tedarik edilmesi yerine imha edilmeleri gerektiğini ifade etti. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T15:40+0300

2023-07-08T15:40+0300

2023-07-08T15:41+0300

misket bombası

ukrayna krizi

demokratlar

kongre

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ukrayna

ukrayna krizi

joe biden

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Demokrat Kongre üyesi Betty McCollum kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Amerikalı yetkililerin kalan misket bombası stoklarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne vermek yerine ortadan kaldırmasının daha uygun olacağını belirtti.Biden yönetiminin bu mühimmatları Ukrayna'ya gönderme kararını korkunç bir hata olarak nitelendiren McCollum, "Biden yönetiminin Ukrayna politikasının güçlü bir destekçisi olarak, ABD’nin misket bombalarını Kiev’e göndermesine kesinlikle karşı olduğumu kararlı bir şekilde ifade etmeliyim. Bu silahlar cephaneliğimizden çıkarılmalı ve Ukrayna'ya gönderilmemeli" ifadelerini kullandı.McCollum, Kiev’e misket bombası tedarikinin Washington'un otoritesini baltaladığını ve ayrıca NATO müttefiklerinin tutumuyla doğrudan çeliştiğine vurgu yaparak, bu tür silahların yalnızca ‘acı ve ölüm’ getirdiğini belirtti.McCollum ayrıca, ABD'nin sivilleri öldürmeye ve sakatlamaya devam eden Vietnam dönemi mühimmatlarını imha etmek için yılda on milyonlarca dolar harcadığına dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230708/korkunc-bir-hata-abdli-kongre-uyeleri-bidenin-ukraynaya-misket-bombasi-destegini-elestirdi-1073300411.html

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misket bombası, demokratlar, kongre, abd, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, kiev, rusya, washington, vietnam