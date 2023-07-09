https://sputniknews.com.tr/20230709/diyarbakirda-mahsur-kalan-5i-cocuk-16-kisi-kurtarildi-1073350337.html
Diyarbakır’da mahsur kalan 5’i çocuk 16 kişi kurtarıldı
Diyarbakır’da mahsur kalan 5’i çocuk 16 kişi kurtarıldı
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Dicle Nehri kıyısında yer alan Tılham köyünde mahsur kalan 5’i çocuk 16 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T19:25+0300
2023-07-09T19:25+0300
2023-07-09T19:25+0300
türkiye
diyarbakır
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
aile
kurtarma
dicle nehri
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Alınan bilgilere göre, Dicle Nehri kıyısında olan 5’i çocuk 16 kişilik iki aile, bölgedeki su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. İki aile, ekiplerin bot yardımıyla kurtarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/bu-sefer-insanligi-kurtariyorlar-bogulma-vakalarina-karsi-cankurtaran-robotlar-1073200360.html
türkiye
diyarbakır
dicle nehri
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diyarbakır, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), aile, kurtarma, dicle nehri
diyarbakır, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), aile, kurtarma, dicle nehri
Diyarbakır’da mahsur kalan 5’i çocuk 16 kişi kurtarıldı
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Dicle Nehri kıyısında yer alan Tılham köyünde mahsur kalan 5’i çocuk 16 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Dicle Nehri kıyısında olan 5’i çocuk 16 kişilik iki aile, bölgedeki su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. İki aile, ekiplerin bot yardımıyla kurtarıldı.