https://sputniknews.com.tr/20230709/diyarbakirda-mahsur-kalan-5i-cocuk-16-kisi-kurtarildi-1073350337.html

Diyarbakır’da mahsur kalan 5’i çocuk 16 kişi kurtarıldı

Diyarbakır’da mahsur kalan 5’i çocuk 16 kişi kurtarıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Dicle Nehri kıyısında yer alan Tılham köyünde mahsur kalan 5’i çocuk 16 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T19:25+0300

2023-07-09T19:25+0300

2023-07-09T19:25+0300

türkiye

diyarbakır

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

aile

kurtarma

dicle nehri

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Alınan bilgilere göre, Dicle Nehri kıyısında olan 5’i çocuk 16 kişilik iki aile, bölgedeki su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. İki aile, ekiplerin bot yardımıyla kurtarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230705/bu-sefer-insanligi-kurtariyorlar-bogulma-vakalarina-karsi-cankurtaran-robotlar-1073200360.html

türkiye

diyarbakır

dicle nehri

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diyarbakır, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), aile, kurtarma, dicle nehri