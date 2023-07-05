Bu sefer insanlığı kurtarıyorlar: Boğulma vakalarına karşı cankurtaran robotlar

© İHA Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekdağ AŞ Sosyal Tesisler Müdürü Mehmet Şahin, ortalama günlük bin-bin 500 kişiye hizmet verdiklerini, bu sayının hafta sonu 2 bini bulduğunu kaydetti. Konyaltı'nda 2, Lara Sahili'nde 1 olmak üzere toplam 3 insansız cankurtaran robotlarının bulunduğunu dile getiren Şahin, "Bizim bu tesiste 2 de cankurtaranımız var. Robotumuz ise ortalama 800 metre menzili olan aracımız. Normal bir cankurtaranın bir dakika ulaşabildiği yere Fasty ile 30 saniyede ulaşıyoruz. Geçen yıl Fasty ile 50 kişiyi kurtardık. Bu sene kullanmadık ama olumsuzluklara hazırız. Bir insan cankurtarandan daha hızlı görev yapıyor Fatsy" dedi.