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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230707/baglantisizlar-hareketi-siyasi-acidan-tarafsiz-olimpiyatlar-bekliyoruz-1073286778.html
Bağlantısızlar Hareketi: Siyasi açıdan tarafsız Olimpiyatlar bekliyoruz
Bağlantısızlar Hareketi: Siyasi açıdan tarafsız Olimpiyatlar bekliyoruz
Bağlantısızlar Hareketi üyeleri, yayınladıkları ortak bildiride, 2024’te Paris'te siyasi açıdan tarafsız Olimpiyat ve Paralimpik oyunları beklediklerini... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T16:46+0300
2023-07-07T16:49+0300
fransa
olimpiyatlar
rusya olimpiyat komitesi
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
ukrayna krizi
bağlantısızlar hareketi
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Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu, Bakü’de düzenlenen bakanlar toplantısında, ‘harekete üye ülkelerin 2024’te Paris'te siyasi açıdan tarafsız Olimpiyat ve Paralimpik oyunları beklediğini’ vurgulayan özel bilidiriyi kabul etti.Belgede, Olimpiyat hareketi içindeki spor organizasyonlarının, Olimpiyat Tüzüğüne yansıtıldığı şekliyle tarafsızlığı korumaları gerektiği, Bağlantısızlar Hareketi üyelerinin 206 Ulusal Olimpiyat Komitesinin tamamından sporcuların Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına katılımının ‘zengin çeşitliliğiyle insanlığın birliğinin simgesi’ olacağına vurgu yaptığı belirtildi.Bağlantısızlar Hareketi Bürosunun, tüm dünya ülkelerine BM Genel Kurulu'nun ‘Spor ve Olimpik ideallerin somutlaştırılması yoluyla gezegende barışı teşvik etmek ve daha mutlu bir yaşam inşa etmek’ başlıklı kararını ve ‘Her insan, etnik kökene dayalı ayrım gözetilmeksizin beden eğitimi, fiziksel aktivite ve spor yapma temel hakkına sahiptir’ denilen 2015 yılında UNESCO Genel Konferansı tarafından kabul edilen Uluslararası Beden Eğitimi, Fiziksel Aktivite ve Spor Şartı’nı hatırlattığı kaydedildi.Bağlantısızlar Hareketi Bürosunun, sporun eğitimin, sürdürülebilir kalkınmanın, barışın, işbirliğinin, dayanışmanın, adaletin, sosyal katılımın ve sağlığın desteklenmesine yönelik değerli katkılarını kabul ettiği ve sporun halklar ve uluslar arasında hoşgörü ve karşılıklı anlayış ortamı yaratılmasına katkıda bulunabileceğini ve Olimpiyatların bir birlik ve dayanışma platformu olarak her zaman insanlık için barış ve diyaloğun güçlü bir elçisi olduğunu kabul ettiğine vurgu yapıldı.28 Mart'ta Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), uluslararası federasyonlara, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekata destek vermeyen Rus sporcuların tarafsız statüde yarışmalara alınmalarını tavsiye etmişti. Aynı zamanda komite, silahlı kuvvetler ve güvenlik organlarıyla bağlantılı sporcuların katılımının reddedilmesini önermişti.25 Mayıs'ta Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) İcra Kurulu, Rus sporcuların siyasi nitelikteki herhangi bir beyanı imzalamasının kabul edilemezliği konusunda ortak tutumu ifade etmişti.Bağlantısızlar Hareketi, Soğuk Savaş çatışması koşullarında gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını korumak için 1961'de kuruldu. Hareket, 120 üye ülke ve 17 gözlemci ülke ve kuruluştan oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230618/2024-parisin-yolu-avrupa-oyunlarindan-gececek-1072594774.html
https://sputniknews.com.tr/20230126/uluslararasi-olimpiyat-komitesinden-rus-ve-belaruslu-sporcularin-paris-2024e-katilimina-yesil-isik-1066204433.html
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fransa, olimpiyatlar, rusya olimpiyat komitesi, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), bağlantısızlar hareketi
fransa, olimpiyatlar, rusya olimpiyat komitesi, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), bağlantısızlar hareketi

Bağlantısızlar Hareketi: Siyasi açıdan tarafsız Olimpiyatlar bekliyoruz

16:46 07.07.2023 (güncellendi: 16:49 07.07.2023)
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSAParis 2024
Paris 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
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Bağlantısızlar Hareketi üyeleri, yayınladıkları ortak bildiride, 2024’te Paris'te siyasi açıdan tarafsız Olimpiyat ve Paralimpik oyunları beklediklerini belirtti.
Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu, Bakü’de düzenlenen bakanlar toplantısında, ‘harekete üye ülkelerin 2024’te Paris'te siyasi açıdan tarafsız Olimpiyat ve Paralimpik oyunları beklediğini’ vurgulayan özel bilidiriyi kabul etti.
Belgede, Olimpiyat hareketi içindeki spor organizasyonlarının, Olimpiyat Tüzüğüne yansıtıldığı şekliyle tarafsızlığı korumaları gerektiği, Bağlantısızlar Hareketi üyelerinin 206 Ulusal Olimpiyat Komitesinin tamamından sporcuların Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına katılımının ‘zengin çeşitliliğiyle insanlığın birliğinin simgesi’ olacağına vurgu yaptığı belirtildi.
Pekin 2022 kış olimpiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
SPOR
2024 Paris'in yolu Avrupa Oyunları'ndan geçecek
18 Haziran , 22:11
Bağlantısızlar Hareketi Bürosunun, tüm dünya ülkelerine BM Genel Kurulu'nun ‘Spor ve Olimpik ideallerin somutlaştırılması yoluyla gezegende barışı teşvik etmek ve daha mutlu bir yaşam inşa etmek’ başlıklı kararını ve ‘Her insan, etnik kökene dayalı ayrım gözetilmeksizin beden eğitimi, fiziksel aktivite ve spor yapma temel hakkına sahiptir’ denilen 2015 yılında UNESCO Genel Konferansı tarafından kabul edilen Uluslararası Beden Eğitimi, Fiziksel Aktivite ve Spor Şartı’nı hatırlattığı kaydedildi.
Bağlantısızlar Hareketi Bürosunun, sporun eğitimin, sürdürülebilir kalkınmanın, barışın, işbirliğinin, dayanışmanın, adaletin, sosyal katılımın ve sağlığın desteklenmesine yönelik değerli katkılarını kabul ettiği ve sporun halklar ve uluslar arasında hoşgörü ve karşılıklı anlayış ortamı yaratılmasına katkıda bulunabileceğini ve Olimpiyatların bir birlik ve dayanışma platformu olarak her zaman insanlık için barış ve diyaloğun güçlü bir elçisi olduğunu kabul ettiğine vurgu yapıldı.
Paris 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
Ukrayna krizi
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024'e katılımına yeşil ışık
26 Ocak, 12:49
28 Mart'ta Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), uluslararası federasyonlara, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekata destek vermeyen Rus sporcuların tarafsız statüde yarışmalara alınmalarını tavsiye etmişti. Aynı zamanda komite, silahlı kuvvetler ve güvenlik organlarıyla bağlantılı sporcuların katılımının reddedilmesini önermişti.
25 Mayıs'ta Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) İcra Kurulu, Rus sporcuların siyasi nitelikteki herhangi bir beyanı imzalamasının kabul edilemezliği konusunda ortak tutumu ifade etmişti.
Bağlantısızlar Hareketi, Soğuk Savaş çatışması koşullarında gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını korumak için 1961'de kuruldu. Hareket, 120 üye ülke ve 17 gözlemci ülke ve kuruluştan oluşuyor.
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