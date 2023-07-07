https://sputniknews.com.tr/20230707/baglantisizlar-hareketi-siyasi-acidan-tarafsiz-olimpiyatlar-bekliyoruz-1073286778.html

Bağlantısızlar Hareketi: Siyasi açıdan tarafsız Olimpiyatlar bekliyoruz

Bağlantısızlar Hareketi: Siyasi açıdan tarafsız Olimpiyatlar bekliyoruz

Bağlantısızlar Hareketi üyeleri, yayınladıkları ortak bildiride, 2024’te Paris'te siyasi açıdan tarafsız Olimpiyat ve Paralimpik oyunları beklediklerini... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T16:46+0300

2023-07-07T16:46+0300

2023-07-07T16:49+0300

fransa

olimpiyatlar

rusya olimpiyat komitesi

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

ukrayna krizi

bağlantısızlar hareketi

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Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu, Bakü’de düzenlenen bakanlar toplantısında, ‘harekete üye ülkelerin 2024’te Paris'te siyasi açıdan tarafsız Olimpiyat ve Paralimpik oyunları beklediğini’ vurgulayan özel bilidiriyi kabul etti.Belgede, Olimpiyat hareketi içindeki spor organizasyonlarının, Olimpiyat Tüzüğüne yansıtıldığı şekliyle tarafsızlığı korumaları gerektiği, Bağlantısızlar Hareketi üyelerinin 206 Ulusal Olimpiyat Komitesinin tamamından sporcuların Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına katılımının ‘zengin çeşitliliğiyle insanlığın birliğinin simgesi’ olacağına vurgu yaptığı belirtildi.Bağlantısızlar Hareketi Bürosunun, tüm dünya ülkelerine BM Genel Kurulu'nun ‘Spor ve Olimpik ideallerin somutlaştırılması yoluyla gezegende barışı teşvik etmek ve daha mutlu bir yaşam inşa etmek’ başlıklı kararını ve ‘Her insan, etnik kökene dayalı ayrım gözetilmeksizin beden eğitimi, fiziksel aktivite ve spor yapma temel hakkına sahiptir’ denilen 2015 yılında UNESCO Genel Konferansı tarafından kabul edilen Uluslararası Beden Eğitimi, Fiziksel Aktivite ve Spor Şartı’nı hatırlattığı kaydedildi.Bağlantısızlar Hareketi Bürosunun, sporun eğitimin, sürdürülebilir kalkınmanın, barışın, işbirliğinin, dayanışmanın, adaletin, sosyal katılımın ve sağlığın desteklenmesine yönelik değerli katkılarını kabul ettiği ve sporun halklar ve uluslar arasında hoşgörü ve karşılıklı anlayış ortamı yaratılmasına katkıda bulunabileceğini ve Olimpiyatların bir birlik ve dayanışma platformu olarak her zaman insanlık için barış ve diyaloğun güçlü bir elçisi olduğunu kabul ettiğine vurgu yapıldı.28 Mart'ta Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), uluslararası federasyonlara, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekata destek vermeyen Rus sporcuların tarafsız statüde yarışmalara alınmalarını tavsiye etmişti. Aynı zamanda komite, silahlı kuvvetler ve güvenlik organlarıyla bağlantılı sporcuların katılımının reddedilmesini önermişti.25 Mayıs'ta Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) İcra Kurulu, Rus sporcuların siyasi nitelikteki herhangi bir beyanı imzalamasının kabul edilemezliği konusunda ortak tutumu ifade etmişti.Bağlantısızlar Hareketi, Soğuk Savaş çatışması koşullarında gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını korumak için 1961'de kuruldu. Hareket, 120 üye ülke ve 17 gözlemci ülke ve kuruluştan oluşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230618/2024-parisin-yolu-avrupa-oyunlarindan-gececek-1072594774.html

https://sputniknews.com.tr/20230126/uluslararasi-olimpiyat-komitesinden-rus-ve-belaruslu-sporcularin-paris-2024e-katilimina-yesil-isik-1066204433.html

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fransa, olimpiyatlar, rusya olimpiyat komitesi, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), bağlantısızlar hareketi