https://sputniknews.com.tr/20230618/2024-parisin-yolu-avrupa-oyunlarindan-gececek-1072594774.html

2024 Paris'in yolu Avrupa Oyunları'ndan geçecek

2024 Paris'in yolu Avrupa Oyunları'ndan geçecek

Polonya'da düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na birçok branşta kota verecek. 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T22:11+0300

2023-06-18T22:11+0300

2023-06-18T22:11+0300

spor

olimpiyat oyunları

paris

polonya

fransa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/14/1054046817_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a5c04f3cdc17b7e5b5fbe691a033e424.jpg

Polonya'nın Krakow şehri ve Malopolska bölgesinde 21 Haziran-2 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda 10 branşta sporcular 2024 Paris'e katılma bileti almaya çalışacak.Toplam 8 branşta ise 2024 Paris'e kota alma yolunda sporculara ciddi bir puan verilecek.Paris'in yolunun Polonya'dan geçeceği oyunlarda atıcılık, boks, break dans, kano (akarsu slalom), masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, 7'li ragbi, artistik yüzme, atlama branşlarında doğrudan olimpiyat kotası dağıtılacak.Badminton, 3x3 basketbol, bisiklet (BMX, Dağ), eskrim, judo, tekvando ve triatlon branşlarında mücadele edecek sporcular ise 2024 Paris için kota puanı toplayacak.11 branşta Avrupa Şampiyonası yapılacak3. Avrupa Oyunları'nda, yer alacak 11 branş, Avrupa Şampiyonası özelliği taşıyacak.Artistik yüzme, atletizm (takımlar), badminton, kano durgunsu, kano akarsu slalom, bisiklet-BMX, dağ bisikleti, atlama, judo (karma takım), modern pentatlon, teqball branşlarında sporcular Avrupa şampiyonu olmak için mücadele verecek.Olimpiyat madalyalı Türk sporcular Paris bileti için sahne alacak2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan 3 Türk sporcu, 2024 Paris'in kotasını Polonya'da almaya çalışacak.Son olimpiyat şampiyonlarından boksta Busenaz Sürmeneli ile okçulukta Mete Gazoz, Paris'e gitmeyi garantilemek için mücadele edecek.Olimpiyat ikincisi boksör Buse Naz Çakıroğlu da 2024 Paris'e kota almak için ringe çıkacak.2024 Paris kota puanı verecek tekvando branşında olimpiyat madalyalı sporcular Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün de Polonya'daki oyunlarda yer alacak.

https://sputniknews.com.tr/20230610/uefa-sampiyonlar-liginde-kupa-sahibini-ariyor--ilk-yari-0-0-tamamlandi-1072266699.html

paris

polonya

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

olimpiyat oyunları, paris, polonya, fransa