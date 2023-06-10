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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini arıyor: İlk yarı 0-0 tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini arıyor: İlk yarı 0-0 tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiltere'nin Manchester City takımıyla İtalya'nın Inter ekibi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor. 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T23:11+0300
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spor
recep tayyip erdoğan
bae
maç
manchester city
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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiltere temsilcisi Manchester City ileİtalya ekibi Inter karşı karşıya geliyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi takip etmek için dünyanın birçok yerinden taraftar şehre geldi, daha sonra stadyumdaki yerini aldı. Tribünlere "mavi"nin tonları hakim olduManchester City taraftarları açık mavi, Inter taraftarları ise koyu mavi formalarıyla tribünleri mavinin tonlarına bürüdü.Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer aldı.Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında oynanan maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)Manchester City: Ederson, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling HaalandInter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzekoİlk YarıUEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.İlk devrede topla daha fazla oynayan taraf Manchester City oldu. Rakibini yarı sahasında karşılayan Inter ise hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. İngiltere ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.6. dakikada Manchester City tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bernardo Silva’nın vuruşunda, top az farkla auta gitti.20. dakikada gelişen Inter hücumunda Lautaro Martinez'in pasıyla Marcelo Brozovic topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.26. dakikada Inter gole yaklaştı. Manchester City kalecisi Ederson'un hatalı pasında top Nicolo Barella'nın önünde kaldı. Ceza alanı dışındaki Barella'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.27. dakikada Kevin De Bruyne’nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Erling Haaland, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli futbolcunun çaprazdan vuruşunda Inter kalecisi Andre Onana gole izin vermedi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden notlarİstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi.Maça büyük ilgi gösteren ve takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz ve İtalyan futbolseverler, karşılaşmanın başlamasına saatler kala çeşitli ulaşım araçlarıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelmeye başladı.Stat çevresinde coşkulu bir şekilde takımları lehine tezahüratlar yapan ve renkli görüntüler oluşturan sporseverler, başlama vuruşuna iki saat kala 72 bin kişilik Atatürk Stadı'nın tribünlerindeki yerlerini yavaş yavaş aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçı izlediKarşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Inter Kulübü Başkanı Steven Zhang, Manchester City Kulübünün sahibi Şeyh Mansur, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da final mücadelesini tribünden takip etti.Kupa Yenikapı'dan geldiYenikapı'daki festival alanında sergilenen UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, öğle saatlerinde maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na getirildi.Futbolseverler festival alanındaki kupaya büyük ilgi göstermiş, kupayı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu.Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirdi.Anitta ve Burna Boy sahne aldıİstanbul'daki büyük final öncesinde sanatçılar Anitta ve Burna Boy sahne aldı.Brezilyalı yıldız Anitta ve Nijeryalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Burna Boy, tribünleri dolduran futbolseverlere maç öncesinde keyifli anlar yaşattı.Hakan ve İlkay'a sevgi gösterisiUEFA Şampiyonlar Ligi finaline İngiliz ve İtalyan taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş çok sayıda taraftar, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan'ı tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.İstanbul finallerinin değişmeyen ismi kaleci CarsonManchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, 18 yıl aradan sonra yine İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde yedek kulübesindeki yerini aldı.37 yaşındaki İngiliz file bekçisi, 2004-2005 sezonunda oynanan Milan-Liverpool finalinde de Liverpool'un yedek kalecisi olarak kadroda yer almıştı.Yoğun güvenlik önlemiKarşılaşma öncesinde ve sırasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.Stat ve çevresi, havalimanları, toplu taşıma istasyonları ile taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 15 bin 850 polis görevlendirildi. Asayiş önlemleri kapsamında, stadın çevresi de emniyet kameralarıyla izlendi.Biletler astronomik rakamlara alıcı bulduAvrupa futbolunun en önemli gecesinde, Manchester City ile Inter arasındaki büyük finali izlemek isteyen bazı futbolseverler astronomik rakamlar ödemeyi göze aldı.Final mücadelesinin biletlerine, maçın başlamasına saatler kala bazı internet sitelerinde 100 bin liranın üzerinde fiyat biçildi.Öte yandna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, final mücadelesi için Türkiye’ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin’i kabul ederek görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra final maçını izlemek üzere Olimpiyat Stadyumu’na geldi. Erdoğan, burada Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin ile yan yana final maçını izledi.
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recep tayyip erdoğan, bae, maç, manchester city
recep tayyip erdoğan, bae, maç, manchester city

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini arıyor: İlk yarı 0-0 tamamlandı

23:11 10.06.2023
© İHA / Serhat Çağdaş2023 Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Inter İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Manchester City oyuncusu Bernardo Silva (sol 2) ile Inter oyuncusu Hakan Çalhanoğlu (sol 3) bir pozisyonda mücadele etti.
2023 Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Inter İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Manchester City oyuncusu Bernardo Silva (sol 2) ile Inter oyuncusu Hakan Çalhanoğlu (sol 3) bir pozisyonda mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2023
© İHA / Serhat Çağdaş
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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiltere'nin Manchester City takımıyla İtalya'nın Inter ekibi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiltere temsilcisi Manchester City ileİtalya ekibi Inter karşı karşıya geliyor.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi takip etmek için dünyanın birçok yerinden taraftar şehre geldi, daha sonra stadyumdaki yerini aldı.

Tribünlere "mavi"nin tonları hakim oldu

Manchester City taraftarları açık mavi, Inter taraftarları ise koyu mavi formalarıyla tribünleri mavinin tonlarına bürüdü.
Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer aldı.
Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında oynanan maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)
Manchester City: Ederson, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland
Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko

İlk Yarı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İlk devrede topla daha fazla oynayan taraf Manchester City oldu. Rakibini yarı sahasında karşılayan Inter ise hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. İngiltere ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
6. dakikada Manchester City tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bernardo Silva’nın vuruşunda, top az farkla auta gitti.
20. dakikada gelişen Inter hücumunda Lautaro Martinez'in pasıyla Marcelo Brozovic topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
26. dakikada Inter gole yaklaştı. Manchester City kalecisi Ederson'un hatalı pasında top Nicolo Barella'nın önünde kaldı. Ceza alanı dışındaki Barella'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
27. dakikada Kevin De Bruyne’nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Erling Haaland, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli futbolcunun çaprazdan vuruşunda Inter kalecisi Andre Onana gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden notlar

İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi.
Maça büyük ilgi gösteren ve takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz ve İtalyan futbolseverler, karşılaşmanın başlamasına saatler kala çeşitli ulaşım araçlarıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelmeye başladı.
Stat çevresinde coşkulu bir şekilde takımları lehine tezahüratlar yapan ve renkli görüntüler oluşturan sporseverler, başlama vuruşuna iki saat kala 72 bin kişilik Atatürk Stadı'nın tribünlerindeki yerlerini yavaş yavaş aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçı izledi

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Inter Kulübü Başkanı Steven Zhang, Manchester City Kulübünün sahibi Şeyh Mansur, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da final mücadelesini tribünden takip etti.

Kupa Yenikapı'dan geldi

Yenikapı'daki festival alanında sergilenen UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, öğle saatlerinde maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na getirildi.
Futbolseverler festival alanındaki kupaya büyük ilgi göstermiş, kupayı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu.
Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirdi.

Anitta ve Burna Boy sahne aldı

İstanbul'daki büyük final öncesinde sanatçılar Anitta ve Burna Boy sahne aldı.
Brezilyalı yıldız Anitta ve Nijeryalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Burna Boy, tribünleri dolduran futbolseverlere maç öncesinde keyifli anlar yaşattı.

Hakan ve İlkay'a sevgi gösterisi

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İngiliz ve İtalyan taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş çok sayıda taraftar, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan'ı tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

İstanbul finallerinin değişmeyen ismi kaleci Carson

Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, 18 yıl aradan sonra yine İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde yedek kulübesindeki yerini aldı.
37 yaşındaki İngiliz file bekçisi, 2004-2005 sezonunda oynanan Milan-Liverpool finalinde de Liverpool'un yedek kalecisi olarak kadroda yer almıştı.

Yoğun güvenlik önlemi

Karşılaşma öncesinde ve sırasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Stat ve çevresi, havalimanları, toplu taşıma istasyonları ile taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 15 bin 850 polis görevlendirildi. Asayiş önlemleri kapsamında, stadın çevresi de emniyet kameralarıyla izlendi.

Biletler astronomik rakamlara alıcı buldu

Avrupa futbolunun en önemli gecesinde, Manchester City ile Inter arasındaki büyük finali izlemek isteyen bazı futbolseverler astronomik rakamlar ödemeyi göze aldı.
Final mücadelesinin biletlerine, maçın başlamasına saatler kala bazı internet sitelerinde 100 bin liranın üzerinde fiyat biçildi.
Öte yandna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, final mücadelesi için Türkiye’ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin’i kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra final maçını izlemek üzere Olimpiyat Stadyumu’na geldi. Erdoğan, burada Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin ile yan yana final maçını izledi.
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti.
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti.
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© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti.
2/2
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino ile görüştü
19:06
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