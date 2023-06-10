https://sputniknews.com.tr/20230610/cumhurbaskani-erdogan-fifa-baskani-infantino-ile-gorustu-1072262908.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Infantino ile... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T19:06+0300

2023-06-10T19:06+0300

2023-06-10T19:06+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

fifa başkanı gianni infantino

uefa

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede Infantino'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye ettiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230610/cumhurbaskani-erdogan-uefa-baskani-caferin-ile-gorustu-1072261738.html

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recep tayyip erdoğan, fifa başkanı gianni infantino, uefa