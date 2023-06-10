https://sputniknews.com.tr/20230610/cumhurbaskani-erdogan-fifa-baskani-infantino-ile-gorustu-1072262908.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Infantino ile... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T19:06+0300
2023-06-10T19:06+0300
2023-06-10T19:06+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
fifa başkanı gianni infantino
uefa
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede Infantino'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye ettiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230610/cumhurbaskani-erdogan-uefa-baskani-caferin-ile-gorustu-1072261738.html
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recep tayyip erdoğan, fifa başkanı gianni infantino, uefa
recep tayyip erdoğan, fifa başkanı gianni infantino, uefa
Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Infantino ile Atatürk Havalimanı'nda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede Infantino'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye ettiği öğrenildi.