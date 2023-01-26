https://sputniknews.com.tr/20230126/uluslararasi-olimpiyat-komitesinden-rus-ve-belaruslu-sporcularin-paris-2024e-katilimina-yesil-isik-1066204433.html
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024'e katılımına yeşil ışık
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024'e katılımına yeşil ışık
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (IOC) Rus ve Belarusluların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 'tarafsız sporcu' unvanıyla katılması için yollar aranacağını... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T12:49+0300
2023-01-26T12:49+0300
2023-01-26T12:52+0300
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IOC'den yapılan açıklamada, Paris 2024 organizasyonu paydaşlarıyla yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Rus ve Belaruslu sporcuların turnuvaya katılım durumunun masaya yatırıldığı belirtildi. Toplantıda, oy birliğiyle alınan karara göre, sporcuların pasaportu nedeniyle turnuvalara katılımının yasaklanmasına destek verilmeyecek. Açıklamada, Rus ve Belarusluların tarafsız sporcu unvanıyla Paris 2024'e katılması için yollar aranacağı da vurgulandı. Bu uyruğa sahip sporcuların, Paris 2024'te yer alabilmesi için IOC'nin operasyonda Ukrayna'yı destekleyen barış misyonuna karşı duruşta yer alan davranışlar sergilememesi beklenecek. Rusya ve Belarus'a ilişkin önceden alınan, uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapamama, turnuvalarda bayraklarının açılmaması ve temsilcilerinin katılımına izin verilmemesi yaptırımlarının devamı konularında da anlaşma sağlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230117/avustralya-acikta-rusya-ve-belarus-bayraklari-yasaklandi--1065840197.html
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paris, ukrayna, ioc, rusya, belarus, bayrak
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024'e katılımına yeşil ışık
12:49 26.01.2023 (güncellendi: 12:52 26.01.2023) Abone ol
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (IOC) Rus ve Belarusluların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 'tarafsız sporcu' unvanıyla katılması için yollar aranacağını duyurdu.
IOC'den yapılan açıklamada, Paris 2024 organizasyonu paydaşlarıyla yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Rus ve Belaruslu sporcuların turnuvaya katılım durumunun masaya yatırıldığı belirtildi.
Toplantıda, oy birliğiyle alınan karara göre, sporcuların pasaportu nedeniyle turnuvalara katılımının yasaklanmasına destek verilmeyecek. Açıklamada, Rus ve Belarusluların tarafsız sporcu unvanıyla Paris 2024'e katılması için yollar aranacağı da vurgulandı.
Bu uyruğa sahip sporcuların, Paris 2024'te yer alabilmesi için IOC'nin operasyonda Ukrayna'yı destekleyen barış misyonuna karşı duruşta yer alan davranışlar sergilememesi beklenecek.
Rusya ve Belarus'a ilişkin önceden alınan, uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapamama, turnuvalarda bayraklarının açılmaması ve temsilcilerinin katılımına izin verilmemesi yaptırımlarının devamı konularında da anlaşma sağlandı.