https://sputniknews.com.tr/20230126/uluslararasi-olimpiyat-komitesinden-rus-ve-belaruslu-sporcularin-paris-2024e-katilimina-yesil-isik-1066204433.html

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024'e katılımına yeşil ışık

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024'e katılımına yeşil ışık

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (IOC) Rus ve Belarusluların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 'tarafsız sporcu' unvanıyla katılması için yollar aranacağını... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T12:49+0300

2023-01-26T12:49+0300

2023-01-26T12:52+0300

ukrayna krizi

paris

ukrayna

ioc

rusya

belarus

bayrak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066204538_0:200:3133:1962_1920x0_80_0_0_d253f647e92633d10bb26ed3f900db83.jpg

IOC'den yapılan açıklamada, Paris 2024 organizasyonu paydaşlarıyla yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Rus ve Belaruslu sporcuların turnuvaya katılım durumunun masaya yatırıldığı belirtildi. Toplantıda, oy birliğiyle alınan karara göre, sporcuların pasaportu nedeniyle turnuvalara katılımının yasaklanmasına destek verilmeyecek. Açıklamada, Rus ve Belarusluların tarafsız sporcu unvanıyla Paris 2024'e katılması için yollar aranacağı da vurgulandı. Bu uyruğa sahip sporcuların, Paris 2024'te yer alabilmesi için IOC'nin operasyonda Ukrayna'yı destekleyen barış misyonuna karşı duruşta yer alan davranışlar sergilememesi beklenecek. Rusya ve Belarus'a ilişkin önceden alınan, uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapamama, turnuvalarda bayraklarının açılmaması ve temsilcilerinin katılımına izin verilmemesi yaptırımlarının devamı konularında da anlaşma sağlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230117/avustralya-acikta-rusya-ve-belarus-bayraklari-yasaklandi--1065840197.html

paris

ukrayna

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paris, ukrayna, ioc, rusya, belarus, bayrak