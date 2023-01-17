https://sputniknews.com.tr/20230117/avustralya-acikta-rusya-ve-belarus-bayraklari-yasaklandi--1065840197.html

Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı

Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı

Avustralya Tenis Federasyonu, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndaki müsabakalarda Rusya ve Belarus bayraklarını yasaklama kararı aldı. Rusya’nın Avustralya... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T16:12+0300

2023-01-17T16:12+0300

2023-01-17T16:25+0300

spor

rusya

avustralya

avustralya açık tenis turnuvası

belarus

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Avustralya Tenis Federasyonu, Rus tenisçi Kamilla Rakhimova ve Ukraynalı tenisçi Kateryna Baindl ile arasında geçen müsabaka esnasında Rus taraftarlarının saha kenarında destek amaçlı bayrak açması nedeniyle çıkan olayların ardından politika değişikliğine gitti.Federasyon, yaptığı açıklamada, turnuva kapsamındaki karşılaşmalarda Rusya ve Belarus bayraklarının açılmasına yasak getirildiği vurgulanırken "Tenisin tadını çıkarmak ve mümkün olan en iyi ortamı sağlamak için oyuncular ve taraftarlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Rusya'nın Avustralya Büyükelçiliği de yaptığı paylaşımda, "Avustralya Açık'ta Rus ve Belarus bayraklarının sahada görünmesini yasaklama kararı, sporun siyasallaştırılmasının kabul edilemez başka bir örneğidir" ifadelerini kullandı. Baindl ile Rakhimova’nın mücadelesinde yaşanan olayın ardından Ukrayna’nın Avustralya ve Yeni Zelanda'dan sorumlu büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko da sosyal medya paylaşımında, yaşanan federasyonu harekete geçmeye davet etmişti.Rusya ve Belarus, beyaz bayrak altında mücadele ediyorAvustralya Açık Turnuvası'nda Rusya ve Belarus'un oyuncuları tarafsız beyaz bayrak altında mücadele ederken, 2022'de Wimbledon’da da oynamaları tamamen yasaklanmıştı.Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana birçok spor dalında Rusya ve Belaruslu sporcular tarafsız bayrak altında yarışıyor.Federasyon, turnuva başlangıcında herhangi bir olaya yol açmadığı sürece her iki ülke taraftarlarının sporcularına destek için bayrak açmalarına izin verildiğini açıklamıştı.

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rusya, avustralya, avustralya açık tenis turnuvası, belarus