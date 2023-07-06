https://sputniknews.com.tr/20230706/rusya-abd-liderligindeki-koalisyon-suriyede-catismasizlik-protokollerini-ihlal-etmeye-devam-ediyor-1073261054.html

Rusya: ABD liderliğindeki koalisyon Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etmeye devam ediyor

Rusya: ABD liderliğindeki koalisyon Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etmeye devam ediyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonu, Rusya-Suriye hava tatbikatı nedeniyle uçuşlara kapatılan... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T23:23+0300

2023-07-06T23:23+0300

2023-07-06T23:23+0300

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında, “Sözde uluslararası terörle mücadele koalisyonuna ait insansız hava araçlarının uçuşuyla ilgili olarak çatışmasızlık protokollerine yönelik sistematik ihlaller devam ediyor. Bir gün içerisinde dokuz ihlal kayda geçti. Hepsi, Suriye’nin kuzeyinde ortak Rusya-Suriye tatbikatının hayata geçirilmesiyle ilgili uçuşlara kapalı bölgede oldu” ifadelerini kullandı.Tatbikat sırasında ABD’ye ait İHA’ların elektronik yönlendirme sistemlerini kullanmasının büyük endişe kaynağı olduğunu dile getiren Gurinov, bu yüzden Rus savaş uçaklarında savunma sistemlerinin otomatikman devreye girdiğini anlattı.Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye’de Rus savaş uçaklarının Amerikan İHA’larına yönelik tehlikeli manevralarda bulunduğunu bildirdi.Açıklamada, bu sabah 3 Rus savaş uçağının Suriye’nin kuzeydoğusunda 3 adet MQ-9 Reaper İHA’sına önleme yaptığı belirtildi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Hava Kuvvetleri Komutanı Alex Grinkevich, Rus savaş uçaklarının İHA’lar önünde birkaç paraşütlü sinyal roketi attığını, bir Rus pilotunun da uçağını MQ-9’un karşısına yerleştirerek art yakıcı açtığını, böylelikle operatörün İHA’yı güvenli şekilde kontrol etme yeteneğini azalttığını açıkladı.Grinkevich, Rus savaş uçaklarının manevraları için 'güvenli ve profesyonel olmaktan uzak' nitelendirmesinde bulundu.ABD’li yetkililer, Amerikan İHA’larının Suriye’de IŞİD hedeflerini aradığını savundu.

https://sputniknews.com.tr/20230703/rusya-abd-suriye-yonetimini-itibarsizlastirmak-icin-kimyasal-silahli-provokasyonlara-hazirlaniyor-1073125899.html

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