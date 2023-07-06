https://sputniknews.com.tr/20230706/rusya-abd-liderligindeki-koalisyon-suriyede-catismasizlik-protokollerini-ihlal-etmeye-devam-ediyor-1073261054.html
Rusya: ABD liderliğindeki koalisyon Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etmeye devam ediyor
Rusya: ABD liderliğindeki koalisyon Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etmeye devam ediyor
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonu, Rusya-Suriye hava tatbikatı nedeniyle uçuşlara kapatılan... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T23:23+0300
2023-07-06T23:23+0300
2023-07-06T23:23+0300
dünya
abd
suriye
centcom
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/06/1042604127_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ab85cacf729ed8759126623b7f86cf2a.jpg
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında, “Sözde uluslararası terörle mücadele koalisyonuna ait insansız hava araçlarının uçuşuyla ilgili olarak çatışmasızlık protokollerine yönelik sistematik ihlaller devam ediyor. Bir gün içerisinde dokuz ihlal kayda geçti. Hepsi, Suriye’nin kuzeyinde ortak Rusya-Suriye tatbikatının hayata geçirilmesiyle ilgili uçuşlara kapalı bölgede oldu” ifadelerini kullandı.Tatbikat sırasında ABD’ye ait İHA’ların elektronik yönlendirme sistemlerini kullanmasının büyük endişe kaynağı olduğunu dile getiren Gurinov, bu yüzden Rus savaş uçaklarında savunma sistemlerinin otomatikman devreye girdiğini anlattı.Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye’de Rus savaş uçaklarının Amerikan İHA’larına yönelik tehlikeli manevralarda bulunduğunu bildirdi.Açıklamada, bu sabah 3 Rus savaş uçağının Suriye’nin kuzeydoğusunda 3 adet MQ-9 Reaper İHA’sına önleme yaptığı belirtildi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Hava Kuvvetleri Komutanı Alex Grinkevich, Rus savaş uçaklarının İHA’lar önünde birkaç paraşütlü sinyal roketi attığını, bir Rus pilotunun da uçağını MQ-9’un karşısına yerleştirerek art yakıcı açtığını, böylelikle operatörün İHA’yı güvenli şekilde kontrol etme yeteneğini azalttığını açıkladı.Grinkevich, Rus savaş uçaklarının manevraları için 'güvenli ve profesyonel olmaktan uzak' nitelendirmesinde bulundu.ABD’li yetkililer, Amerikan İHA’larının Suriye’de IŞİD hedeflerini aradığını savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230703/rusya-abd-suriye-yonetimini-itibarsizlastirmak-icin-kimyasal-silahli-provokasyonlara-hazirlaniyor-1073125899.html
suriye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/06/1042604127_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_e560acec0a3cae543da61326db2b02ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, suriye, centcom, rusya
abd, suriye, centcom, rusya
Rusya: ABD liderliğindeki koalisyon Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etmeye devam ediyor
Abone ol
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonu, Rusya-Suriye hava tatbikatı nedeniyle uçuşlara kapatılan bölgenin sınırlarını ihlal etmekle suçladı.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında, “Sözde uluslararası terörle mücadele koalisyonuna ait insansız hava araçlarının uçuşuyla ilgili olarak çatışmasızlık protokollerine yönelik sistematik ihlaller devam ediyor. Bir gün içerisinde dokuz ihlal kayda geçti. Hepsi, Suriye’nin kuzeyinde ortak Rusya-Suriye tatbikatının hayata geçirilmesiyle ilgili uçuşlara kapalı bölgede oldu” ifadelerini kullandı.
Tatbikat sırasında ABD’ye ait İHA’ların elektronik yönlendirme sistemlerini kullanmasının büyük endişe kaynağı olduğunu dile getiren Gurinov, bu yüzden Rus savaş uçaklarında savunma sistemlerinin otomatikman devreye girdiğini anlattı.
Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye’de Rus savaş uçaklarının Amerikan İHA’larına yönelik tehlikeli manevralarda bulunduğunu bildirdi.
Açıklamada, bu sabah 3 Rus savaş uçağının Suriye’nin kuzeydoğusunda 3 adet MQ-9 Reaper İHA’sına önleme yaptığı belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Hava Kuvvetleri Komutanı Alex Grinkevich, Rus savaş uçaklarının İHA’lar önünde birkaç paraşütlü sinyal roketi attığını, bir Rus pilotunun da uçağını MQ-9’un karşısına yerleştirerek art yakıcı açtığını, böylelikle operatörün İHA’yı güvenli şekilde kontrol etme yeteneğini azalttığını açıkladı.
Grinkevich, Rus savaş uçaklarının manevraları için 'güvenli ve profesyonel olmaktan uzak' nitelendirmesinde bulundu.
ABD’li yetkililer, Amerikan İHA’larının Suriye’de IŞİD hedeflerini aradığını savundu.