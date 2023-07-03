https://sputniknews.com.tr/20230703/rusya-abd-suriye-yonetimini-itibarsizlastirmak-icin-kimyasal-silahli-provokasyonlara-hazirlaniyor-1073125899.html

Rusya: ABD, Suriye yönetimini itibarsızlaştırmak için kimyasal silahlı provokasyonlara hazırlanıyor

Rusya: ABD, Suriye yönetimini itibarsızlaştırmak için kimyasal silahlı provokasyonlara hazırlanıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Arap-Suriye ilişkileri normalleşmeye giderken ABD’nin Suriye yönetimini itibarsızlaştırmak için kimyasal... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T18:24+0300

2023-07-03T18:24+0300

2023-07-03T18:24+0300

dünya

rusya

abd

suriye

provokasyon

kimyasal saldırı provokasyonu

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, yaptığı açıklamada ABD’nin Suriye yönetimini itibarsızlaştırmaya yönelik kimyasal silahlı yeni provokasyonlara hazırlandığını söyledi.SVR basın bürosunda yayınlanan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden’ın idaresi, Arap-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini baltalamak ve Suriye yönetimini itibarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor ve bu amaçlara erişmek için ‘zehirleyici kimyasal silah kullanımlı eylemleri’ içerenler dahil çeşitli provokasyonlar hazırlıyor.“SVR'de mevcut verilere göre (provokasyonları) uygulama metodolojisi Mayıs 2023'te Suriye'nin İdlib eyaletinde El Kaide'nin CIA kontrolündeki yerel kanadı Hurras al-Din militanları ve Türkistan İslam Partisi’nin aşırılık yanlıları tarafından uygulandı” denilen açıklamada, o sırada 100 yerel sivilin zehirlendiğine dikkat çekildi.Amerikalıların aynı zamanda ‘Suriye’nin güneyinde himayeleri altında olan IŞİD militanlarını da unutmadıkları’ vurgulanan açıklamada, “Bu kişilere zehirli maddelerle donatılmış savaş başlıklarına sahip füzeler teslim edildi” ifadelerine yer verildi.Rusya Dış İstihbarat Servisi'ne göre söz konusu füzeler, ABD’nin Al-Tanf Askeri Üssü’nün yakınında bulunan Haviya ve Zavriya yerleşimlerinin yakınına konuşlandırıldı.

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rusya, abd, suriye, provokasyon, kimyasal saldırı provokasyonu