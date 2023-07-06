https://sputniknews.com.tr/20230706/gelin-havaya-ates-etti-1073229314.html
Gelin, havaya ateş etti
Gelin, havaya ateş etti
Trabzon’da düğün öncesi gelin alma merasiminde havaya ateş açıldı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T11:35+0300
2023-07-06T11:35+0300
2023-07-06T11:36+0300
türkiye
türkiye
trabzon
yorgun mermi
düğün
gelin
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir düğün merasimi öncesinde havaya ateş açıldı.Düğün öncesi gelin alma merasında davul ve zurna eşliğinde eğlenen gelin, havaya ateş etti. Tabancayı geline merasime katılan bir kişi getirdi ve eline tutuşturdu.
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https://sputniknews.com.tr/20230315/gelin-ve-damat-havaya-ates-acti-1068297331.html
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türkiye, trabzon, yorgun mermi, düğün, gelin
türkiye, trabzon, yorgun mermi, düğün, gelin
Gelin, havaya ateş etti
11:35 06.07.2023 (güncellendi: 11:36 06.07.2023) Abone ol
Trabzon’da düğün öncesi gelin alma merasiminde havaya ateş açıldı.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir düğün merasimi öncesinde havaya ateş açıldı.
Düğün öncesi gelin alma merasında davul ve zurna eşliğinde eğlenen gelin, havaya ateş etti. Tabancayı geline merasime katılan bir kişi getirdi ve eline tutuşturdu.