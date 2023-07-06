Gelin, havaya ateş etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO, Avrasya'ya yerleşmeye çalışırken ŞİÖ de Avrupa'ya doğru giriyor'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
AKŞAM POSTASI
Ekonomiden gelen sinyaller
17:07
89 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
18:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
13 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:44
106 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230706/gelin-havaya-ates-etti-1073229314.html
Gelin, havaya ateş etti
Gelin, havaya ateş etti
Trabzon’da düğün öncesi gelin alma merasiminde havaya ateş açıldı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T11:35+0300
2023-07-06T11:36+0300
türkiye
türkiye
trabzon
yorgun mermi
düğün
gelin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073229136_0:123:273:277_1920x0_80_0_0_e614b5e7ed6f38c6b89fbbad24321a79.jpg
Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir düğün merasimi öncesinde havaya ateş açıldı.Düğün öncesi gelin alma merasında davul ve zurna eşliğinde eğlenen gelin, havaya ateş etti. Tabancayı geline merasime katılan bir kişi getirdi ve eline tutuşturdu.
https://sputniknews.com.tr/20220822/mola-verdigi-dinlenme-tesisinde-ayagina-yorgun-mermi-isabet-etti-1060220387.html
https://sputniknews.com.tr/20230315/gelin-ve-damat-havaya-ates-acti-1068297331.html
türkiye
trabzon
yorgun mermi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073229136_0:98:273:303_1920x0_80_0_0_bec556b478f8d92f09671f3802df2726.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, trabzon, yorgun mermi, düğün, gelin
türkiye, trabzon, yorgun mermi, düğün, gelin

Gelin, havaya ateş etti

11:35 06.07.2023 (güncellendi: 11:36 06.07.2023)
© İHA / OZAN KÖSEGelin, kendi düğününde havaya ateş etti
Gelin, kendi düğününde havaya ateş etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© İHA / OZAN KÖSE
Abone olTelegram
Trabzon’da düğün öncesi gelin alma merasiminde havaya ateş açıldı.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir düğün merasimi öncesinde havaya ateş açıldı.
Mola verdiği dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
TÜRKİYE
Mola verdiği dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi isabet etti
22 Ağustos 2022, 03:04
Düğün öncesi gelin alma merasında davul ve zurna eşliğinde eğlenen gelin, havaya ateş etti. Tabancayı geline merasime katılan bir kişi getirdi ve eline tutuşturdu.
Gelin ve damat havaya ateş açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
YAŞAM
Gelin ve damat havaya ateş açtı
15 Mart, 15:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала