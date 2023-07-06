https://sputniknews.com.tr/20230706/gelin-havaya-ates-etti-1073229314.html

Gelin, havaya ateş etti

Gelin, havaya ateş etti

Trabzon’da düğün öncesi gelin alma merasiminde havaya ateş açıldı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T11:35+0300

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türkiye

türkiye

trabzon

yorgun mermi

düğün

gelin

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir düğün merasimi öncesinde havaya ateş açıldı.Düğün öncesi gelin alma merasında davul ve zurna eşliğinde eğlenen gelin, havaya ateş etti. Tabancayı geline merasime katılan bir kişi getirdi ve eline tutuşturdu.

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