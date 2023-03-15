https://sputniknews.com.tr/20230315/gelin-ve-damat-havaya-ates-acti-1068297331.html
Gelin ve damat havaya ateş açtı
Gelin ve damat havaya ateş açtı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gelin ve damadın en mutlu günlerinde ellerine aldıkları tabancalar ile havaya ateş açtığı anlar bu kadarına da ‘pes’ dedirtti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T15:56+0300
2023-03-15T15:56+0300
2023-03-15T16:14+0300
yaşam
gelin
damat
silah
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Akyazı ilçesinde geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren çift, durdurdukları düğün konvoyunda skandal görüntülere imza attı. Bir köprünün üzerinde duran gelin ve damat ellerine aldıkları tabancalar ile havaya peş peşe ateş açtı. Çiftin yanı sıra o esnada bölgedeki bir kadın da eline aldığı tabanca ile havaya ateş açtı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/alkollu-sekilde-vince-cikti-etrafa-ates-etti-alkis-yok-mu-1066067064.html
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gelin, damat, silah
Gelin ve damat havaya ateş açtı
15:56 15.03.2023 (güncellendi: 16:14 15.03.2023) Abone ol
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gelin ve damadın en mutlu günlerinde ellerine aldıkları tabancalar ile havaya ateş açtığı anlar bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.
Akyazı ilçesinde geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren çift, durdurdukları düğün konvoyunda skandal görüntülere imza attı.
Bir köprünün üzerinde duran gelin ve damat ellerine aldıkları tabancalar ile havaya peş peşe ateş açtı.
Çiftin yanı sıra o esnada bölgedeki bir kadın da eline aldığı tabanca ile havaya ateş açtı.