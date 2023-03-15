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Gelin ve damat havaya ateş açtı
Gelin ve damat havaya ateş açtı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gelin ve damadın en mutlu günlerinde ellerine aldıkları tabancalar ile havaya ateş açtığı anlar bu kadarına da ‘pes’ dedirtti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
gelin
damat
silah
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Akyazı ilçesinde geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren çift, durdurdukları düğün konvoyunda skandal görüntülere imza attı. Bir köprünün üzerinde duran gelin ve damat ellerine aldıkları tabancalar ile havaya peş peşe ateş açtı. Çiftin yanı sıra o esnada bölgedeki bir kadın da eline aldığı tabanca ile havaya ateş açtı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/alkollu-sekilde-vince-cikti-etrafa-ates-etti-alkis-yok-mu-1066067064.html
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gelin, damat, silah
gelin, damat, silah

Gelin ve damat havaya ateş açtı

15:56 15.03.2023 (güncellendi: 16:14 15.03.2023)
© İHA / MURAT HAZERGelin ve damat havaya ateş açtı
Gelin ve damat havaya ateş açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© İHA / MURAT HAZER
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gelin ve damadın en mutlu günlerinde ellerine aldıkları tabancalar ile havaya ateş açtığı anlar bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.
Akyazı ilçesinde geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren çift, durdurdukları düğün konvoyunda skandal görüntülere imza attı.
Bir köprünün üzerinde duran gelin ve damat ellerine aldıkları tabancalar ile havaya peş peşe ateş açtı.
Çiftin yanı sıra o esnada bölgedeki bir kadın da eline aldığı tabanca ile havaya ateş açtı.
Alkollü şekilde vince çıktı, etrafa ateş etti: 'Alkış yok mu?' - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
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Alkollü şekilde vince çıktı, etrafa ateş etti: 'Alkış yok mu?'
23 Ocak, 13:06
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