https://sputniknews.com.tr/20230315/gelin-ve-damat-havaya-ates-acti-1068297331.html

Gelin ve damat havaya ateş açtı

Gelin ve damat havaya ateş açtı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gelin ve damadın en mutlu günlerinde ellerine aldıkları tabancalar ile havaya ateş açtığı anlar bu kadarına da ‘pes’ dedirtti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

gelin

damat

silah

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Akyazı ilçesinde geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren çift, durdurdukları düğün konvoyunda skandal görüntülere imza attı. Bir köprünün üzerinde duran gelin ve damat ellerine aldıkları tabancalar ile havaya peş peşe ateş açtı. Çiftin yanı sıra o esnada bölgedeki bir kadın da eline aldığı tabanca ile havaya ateş açtı.

https://sputniknews.com.tr/20230123/alkollu-sekilde-vince-cikti-etrafa-ates-etti-alkis-yok-mu-1066067064.html

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gelin, damat, silah