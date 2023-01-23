https://sputniknews.com.tr/20230123/alkollu-sekilde-vince-cikti-etrafa-ates-etti-alkis-yok-mu-1066067064.html
Alkollü şekilde vince çıktı, etrafa ateş etti: 'Alkış yok mu?'
Alkollü şekilde vince çıktı, etrafa ateş etti: 'Alkış yok mu?'
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 metrelik vincin sepetine çıkan alkollü bir kişi, bir yandan alkol alırken bir yandan da tabanca ile 14 el ateş etti. Şarjörü... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T13:06+0300
2023-01-23T13:06+0300
2023-01-23T13:59+0300
yaşam
alkol
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vinç
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Kayapa Göleti civarındaki piknik alanında, 10 metrelik vincin sepetine çıkan bir kişi, vinç en tepe noktasına çıktığında, çevredeki diğer alkol alan şahıslara "Komşular afiyet olsun" diyerek seslenip elindeki alkol şişesini gösterdi. Bu hareket üzerine diğer alkol alan kişiler de vinçteki kişiyi alkışlamaya başladı. Bir süre sonra belinden tabanca çıkaran sepetteki kişi, bir yandan alkol almaya çalışırken diğer eliyle de tabancayla 14 el ateş etti.Şarjörü boşaltığında "Hani yok mu alkış?" diye tekrar seslenen maganda, alkollü kişilerce bir kez daha alkışlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230117/surucu-alkollu-yakalandi-arkadasi-beddua-okudu-kazalara-belalara-gelelim-1065819457.html
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alkol, bursa, vinç
Alkollü şekilde vince çıktı, etrafa ateş etti: 'Alkış yok mu?'
13:06 23.01.2023 (güncellendi: 13:59 23.01.2023) Abone ol
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 metrelik vincin sepetine çıkan alkollü bir kişi, bir yandan alkol alırken bir yandan da tabanca ile 14 el ateş etti. Şarjörü boşattıktan sonra "Hani yok mu alkış diyerek?" alkış isteyen şahıs, vincin tepesinden "Afiyet olsun" diye bağırıp bir de selamlama yaptı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Kayapa Göleti civarındaki piknik alanında, 10 metrelik vincin sepetine çıkan bir kişi, vinç en tepe noktasına çıktığında, çevredeki diğer alkol alan şahıslara "Komşular afiyet olsun" diyerek seslenip elindeki alkol şişesini gösterdi.
Bu hareket üzerine diğer alkol alan kişiler de vinçteki kişiyi alkışlamaya başladı. Bir süre sonra belinden tabanca çıkaran sepetteki kişi, bir yandan alkol almaya çalışırken diğer eliyle de tabancayla 14 el ateş etti.
Şarjörü boşaltığında "Hani yok mu alkış?" diye tekrar seslenen maganda, alkollü kişilerce bir kez daha alkışlandı.