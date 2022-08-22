Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220822/mola-verdigi-dinlenme-tesisinde-ayagina-yorgun-mermi-isabet-etti-1060220387.html
Mola verdiği dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi isabet etti
Mola verdiği dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi isabet etti
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde mola veren 46 yaşındaki kadın ayağına yorgun mermi düşmesi neticesinde yaralandı. Hastanede tedavisi tamamlanan kadın taburcu... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T03:04+0300
2022-08-22T03:05+0300
otobüs
yorgun mermi
türkiye
dinlenme tesisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060220242_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_d09e3ad1f7cde962bcd999041bd2a2e3.jpg
Anadolu Otoyolu Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde bulunan dinlenme tesisinde İstanbul’a gitmek için yola çıktıkları öğrenilen ve otoyolun Sapanca geçişindeki tesiste ailesi ile birlikte mola veren 46 yaşındaki S.A. isimli kadın, araca binmek istediği sırada ayağında acı hissetti. Sağ ayağının kanadığını fark eden kadın durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde kadının yorgun mermi ile yaralandığını tespit etti.Hastaneye kaldırılan kadın, tedavisi sonrasında taburcu edilirken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
yorgun mermi
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060220242_252:0:1764:1134_1920x0_80_0_0_b3fd8e010a28a983824f964935954616.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otobüs, yorgun mermi, dinlenme tesisi
otobüs, yorgun mermi, dinlenme tesisi

Mola verdiği dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi isabet etti

03:04 22.08.2022 (güncellendi: 03:05 22.08.2022)
© İHAMola verdiği dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi düştü
Mola verdiği dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde mola veren 46 yaşındaki kadın ayağına yorgun mermi düşmesi neticesinde yaralandı. Hastanede tedavisi tamamlanan kadın taburcu edildi.
Anadolu Otoyolu Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde bulunan dinlenme tesisinde İstanbul’a gitmek için yola çıktıkları öğrenilen ve otoyolun Sapanca geçişindeki tesiste ailesi ile birlikte mola veren 46 yaşındaki S.A. isimli kadın, araca binmek istediği sırada ayağında acı hissetti.
Sağ ayağının kanadığını fark eden kadın durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde kadının yorgun mermi ile yaralandığını tespit etti.
Hastaneye kaldırılan kadın, tedavisi sonrasında taburcu edilirken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала