https://sputniknews.com.tr/20220822/mola-verdigi-dinlenme-tesisinde-ayagina-yorgun-mermi-isabet-etti-1060220387.html

Mola verdiği dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi isabet etti

Mola verdiği dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi isabet etti

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde mola veren 46 yaşındaki kadın ayağına yorgun mermi düşmesi neticesinde yaralandı. Hastanede tedavisi tamamlanan kadın taburcu... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

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otobüs

yorgun mermi

türkiye

dinlenme tesisi

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Anadolu Otoyolu Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde bulunan dinlenme tesisinde İstanbul’a gitmek için yola çıktıkları öğrenilen ve otoyolun Sapanca geçişindeki tesiste ailesi ile birlikte mola veren 46 yaşındaki S.A. isimli kadın, araca binmek istediği sırada ayağında acı hissetti. Sağ ayağının kanadığını fark eden kadın durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde kadının yorgun mermi ile yaralandığını tespit etti.Hastaneye kaldırılan kadın, tedavisi sonrasında taburcu edilirken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

yorgun mermi

türkiye

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otobüs, yorgun mermi, dinlenme tesisi