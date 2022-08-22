https://sputniknews.com.tr/20220822/mola-verdigi-dinlenme-tesisinde-ayagina-yorgun-mermi-isabet-etti-1060220387.html
Mola verdiği dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi isabet etti
Mola verdiği dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi isabet etti
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde mola veren 46 yaşındaki kadın ayağına yorgun mermi düşmesi neticesinde yaralandı. Hastanede tedavisi tamamlanan kadın taburcu... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T03:04+0300
2022-08-22T03:04+0300
2022-08-22T03:05+0300
otobüs
yorgun mermi
türkiye
dinlenme tesisi
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Anadolu Otoyolu Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde bulunan dinlenme tesisinde İstanbul’a gitmek için yola çıktıkları öğrenilen ve otoyolun Sapanca geçişindeki tesiste ailesi ile birlikte mola veren 46 yaşındaki S.A. isimli kadın, araca binmek istediği sırada ayağında acı hissetti. Sağ ayağının kanadığını fark eden kadın durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde kadının yorgun mermi ile yaralandığını tespit etti.Hastaneye kaldırılan kadın, tedavisi sonrasında taburcu edilirken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
yorgun mermi
türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
otobüs, yorgun mermi, dinlenme tesisi
otobüs, yorgun mermi, dinlenme tesisi
Mola verdiği dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi isabet etti
03:04 22.08.2022 (güncellendi: 03:05 22.08.2022) Abone ol
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde mola veren 46 yaşındaki kadın ayağına yorgun mermi düşmesi neticesinde yaralandı. Hastanede tedavisi tamamlanan kadın taburcu edildi.
Anadolu Otoyolu Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde bulunan dinlenme tesisinde İstanbul’a gitmek için yola çıktıkları öğrenilen ve otoyolun Sapanca geçişindeki tesiste ailesi ile birlikte mola veren 46 yaşındaki S.A. isimli kadın, araca binmek istediği sırada ayağında acı hissetti.
Sağ ayağının kanadığını fark eden kadın durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde kadının yorgun mermi ile yaralandığını tespit etti.
Hastaneye kaldırılan kadın, tedavisi sonrasında taburcu edilirken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.