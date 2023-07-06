https://sputniknews.com.tr/20230706/fenerbahce-arda-guleri-kapa-bildirdi-1073246581.html
Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" açıklamasında... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T15:40+0300
2023-07-06T15:40+0300
2023-07-06T15:50+0300
spor
arda güler
fenerbahçe
real madrid
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Fenerbahçe, milli futbolcu Arda Güler'in transferi için İspanya temsilcisi Real Madrid ile görüşmelere başlandığını duyurdu.Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230706/arda-gulerin-babasindan-real-madrid-paylasimi-cocuklar-duymasin-dizisinden-bir-sahne-ile-duyurdu-1073224864.html
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arda güler, fenerbahçe, real madrid
arda güler, fenerbahçe, real madrid
Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi
15:40 06.07.2023 (güncellendi: 15:50 06.07.2023) Abone ol
Fenerbahçe, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe, milli futbolcu Arda Güler'in transferi için İspanya temsilcisi Real Madrid ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.