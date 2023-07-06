https://sputniknews.com.tr/20230706/real-madrid-arda-guler-ile-bu-aksam-sozlesme-imzalayacak-yarin-basina-tanitacak-1073239660.html
Real Madrid, Arda Güler ile bu akşam sözleşme imzalayacak, yarın basına tanıtacak
Real Madrid, Arda Güler ile bu akşam sözleşme imzalayacak, yarın basına tanıtacak
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Madrid'de bu akşam sözleşme imzalayacağı milli futbolcu Arda Güler'i yarın basına tanıtacak. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T13:18+0300
2023-07-06T13:18+0300
2023-07-06T13:33+0300
spor
real madrid
arda güler
futbol
sözleşme
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Real Madrid Kulübü'ne yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, öğleden sonra özel bir uçakla İstanbul'dan Madrid'e gelecek Arda Güler, sağlık kontrolü sonrası sözleşmeye imza atacak ve anlaşma akşam saatlerinde resmi olarak duyurulacak.Milli futbolcu, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak.Arda Güler'in Real Madrid ile 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/arda-gulerin-babasindan-real-madrid-paylasimi-cocuklar-duymasin-dizisinden-bir-sahne-ile-duyurdu-1073224864.html
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real madrid, arda güler, futbol, sözleşme
real madrid, arda güler, futbol, sözleşme
Real Madrid, Arda Güler ile bu akşam sözleşme imzalayacak, yarın basına tanıtacak
13:18 06.07.2023 (güncellendi: 13:33 06.07.2023) Abone ol
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Madrid'de bu akşam sözleşme imzalayacağı milli futbolcu Arda Güler'i yarın basına tanıtacak.
Real Madrid Kulübü'ne yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, öğleden sonra özel bir uçakla İstanbul'dan Madrid'e gelecek Arda Güler, sağlık kontrolü sonrası sözleşmeye imza atacak ve anlaşma akşam saatlerinde resmi olarak duyurulacak.
Milli futbolcu, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak.
Arda Güler'in Real Madrid ile 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.