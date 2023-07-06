https://sputniknews.com.tr/20230706/real-madrid-arda-guler-ile-bu-aksam-sozlesme-imzalayacak-yarin-basina-tanitacak-1073239660.html

Real Madrid, Arda Güler ile bu akşam sözleşme imzalayacak, yarın basına tanıtacak

Real Madrid, Arda Güler ile bu akşam sözleşme imzalayacak, yarın basına tanıtacak

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Madrid'de bu akşam sözleşme imzalayacağı milli futbolcu Arda Güler'i yarın basına tanıtacak. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T13:18+0300

2023-07-06T13:18+0300

2023-07-06T13:33+0300

spor

real madrid

arda güler

futbol

sözleşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073239246_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2eff853a4c0889a6ba29337705fa5319.jpg

Real Madrid Kulübü'ne yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, öğleden sonra özel bir uçakla İstanbul'dan Madrid'e gelecek Arda Güler, sağlık kontrolü sonrası sözleşmeye imza atacak ve anlaşma akşam saatlerinde resmi olarak duyurulacak.Milli futbolcu, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak.Arda Güler'in Real Madrid ile 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230706/arda-gulerin-babasindan-real-madrid-paylasimi-cocuklar-duymasin-dizisinden-bir-sahne-ile-duyurdu-1073224864.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

real madrid, arda güler, futbol, sözleşme