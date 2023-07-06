https://sputniknews.com.tr/20230706/arda-gulerin-babasindan-real-madrid-paylasimi-cocuklar-duymasin-dizisinden-bir-sahne-ile-duyurdu-1073224864.html

Arda Güler’in babasından Real Madrid paylaşımı: Çocuklar Duymasın dizisinden bir sahne ile duyurdu

Arda Güler’in babasından Real Madrid paylaşımı: Çocuklar Duymasın dizisinden bir sahne ile duyurdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde Arda Güler'in takımdan ayrılacağını resmen açıklamıştı. 18 yaşındaki genç... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T09:57+0300

2023-07-06T09:57+0300

2023-07-06T09:58+0300

spor

arda güler

fenerbahçe

ali koç

barcelona

real madrid

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Sarı lacivertli takımda devam etmek istemediğini yönetime bildiren 18 yaşındaki Arda Güler, Barcelona ve Real Madrid arasından seçimini yaptı ve başkent temsilcisini tercih etti.Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun ikna için bizzat Bodrum'a gelmesi ve Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın verdiği bir demeçte Arda Güler'i transfer etmek istediklerini açıkça itiraf etmesine rağmen yetenekli oyuncunun tercihi Real Madrid oldu.Fenerbahçe'nin en az 1 yıl daha takımda kalması için görüşmeler gerçekleştirdiği 18 yaşındaki yıldız kararını gitmekten yana kullandı. Florentino Perez, Carlo Ancelotti ve Luka Modric ile yaptığı telefon görüşmelerinde B takıma gönderilmeyeceğinin garantisini alan Arda Güler, Real Madrid'in teklifini kabul etti.Volkan Demir'in haberine göre; Arda Güler'in kararını Barcelona’dan Real Madrid’e çeviren en önemli etken Luka Modric ve Toni Kroos ile yaptığı görüşmeler oldu. Luka Modric’in yaptığı iddia edilen söz konusu telefon görüşmesinde Arda Güler'e, “Gelecek sezon yokum, formamı sana devretmek istiyorum” dediği belirtildi.Candaş Tolga Işık: 'Türkiye’den en yüksek rakama transfer olan oyuncu ben olmak istiyorum' dediCandaş Tolga Işık'ın haberine göre; sözleşmesinde 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olmasına karşın Arda Güler, "Türkiye’den en yüksek rakama Transfer olan oyuncu ben olmak istiyorum" diyerek Fenerbahçe’ye daha fazla ödeme yapılmasını istedi.Arda Güler'in isteğini kabul eden Real Madrid ise 20 milyon Euro garanti para ve 10 milyon Euro bonuslar olmak üzere Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 ödemeyi kabul eden Real Madrid, Arda Güler transferini açıklamaya hazırlanırken genç yıldız kazandırdığı bonservis bedeliyle rekor kıracak. Arda Güler, 30 milyon Euro bonservis bedeliyle, Süper Lig tarihinde en yüksek bedelle satılan oyuncu unvanının sahibi olacak.Babasından Real Madrid göndermesiBaba Ümit Güler, WhatsApp durum güncellemesinde yayınladığı "Çocuklar Duymasın" dizisine ait video üzerinden oğlunun Barcelona'yı değil Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.Ümit Güler'in paylaştığı sahnede, Pınar Altuğ'un canlandırdığı Meltem isimli karakterin, "Barcelona'ya neden gitmiyoruz?" sorusuna cevap olarak, Tamer Karadağlı'nın canlandırdığı Haluk karakterinin 'Ben sadece Real Madrid'e giderim' dediği görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230705/ali-koctan-arda-guler-aciklamasi--fenerbahcede-kalmayacak-1073208180.html

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arda güler, fenerbahçe, ali koç, barcelona, real madrid