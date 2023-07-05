https://sputniknews.com.tr/20230705/ali-koctan-arda-guler-aciklamasi--fenerbahcede-kalmayacak-1073208180.html
Ali Koç'tan Arda Güler açıklaması: Fenerbahçe'de kalmayacak
Ali Koç'tan Arda Güler açıklaması: Fenerbahçe'de kalmayacak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada "Henüz süreç sonuçlanmadı ama net bir şey var Arda, Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T17:43+0300
2023-07-05T17:43+0300
2023-07-05T18:34+0300
arda güler
ali koç
spor
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072834806_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_f212833769383ced0279e87d931ef2da.jpg
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genç futbolcu Arda Güler'in yeni sezonda takımda kalmayacağını söyledi.Koç, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde Arda Güler'in geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı.Transfer netleştikten sonra detayları tüm Türkiye'ye anlatmayı borç bildiğini belirten Koç, "Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına basmıştır. Bizim milyonlara sürecin nasıl geliştiğini anlatma yükümlülüğümüz var. Şu an süreç sonuçlanmadı. Süreç sonuçlanınca detaylı şekilde tüm gelişmeleri anlatma borcum olduğunu düşünüyorum. Arda'nın bu kadar istenmesi sadece Fenerbahçe'nin, ailesinin değil, Türk futbolunun gururudur. Ne olursa olsun Allah herkes için en hayırlısını versin. Net bir şey söyleyebilirim, Arda Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Kalma imkanı yaratan teklifler oldu ama kalmak istemedi. Arda önümüzdeki sene kadromuzda yer almayacak" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072834806_69:0:536:350_1920x0_80_0_0_c214d88fde6a5506734034cf8abf5054.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arda güler, ali koç, fenerbahçe
arda güler, ali koç, fenerbahçe
Ali Koç'tan Arda Güler açıklaması: Fenerbahçe'de kalmayacak
17:43 05.07.2023 (güncellendi: 18:34 05.07.2023) Abone ol
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada "Henüz süreç sonuçlanmadı ama net bir şey var Arda, Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genç futbolcu Arda Güler'in yeni sezonda takımda kalmayacağını söyledi.
Koç, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde Arda Güler'in geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı.
Transfer netleştikten sonra detayları tüm Türkiye'ye anlatmayı borç bildiğini belirten Koç, "Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına basmıştır. Bizim milyonlara sürecin nasıl geliştiğini anlatma yükümlülüğümüz var. Şu an süreç sonuçlanmadı. Süreç sonuçlanınca detaylı şekilde tüm gelişmeleri anlatma borcum olduğunu düşünüyorum. Arda'nın bu kadar istenmesi sadece Fenerbahçe'nin, ailesinin değil, Türk futbolunun gururudur. Ne olursa olsun Allah herkes için en hayırlısını versin. Net bir şey söyleyebilirim, Arda Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Kalma imkanı yaratan teklifler oldu ama kalmak istemedi. Arda önümüzdeki sene kadromuzda yer almayacak" ifadelerini kullandı.