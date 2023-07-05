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Yabancılar geçen hafta 400 milyon dolarlık hisse aldı
Yabancılar geçen hafta 400 milyon dolarlık hisse aldı
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 398,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Haziran haftasında net 398,8 milyon dolarlık hisse senedi, 14,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.Yabancılar böylece 12 Kasım 2021'den bu yana haftalık bazda en yüksek hisse senedi alımı gerçekleştirdi.Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Haziran itibarıyla 23 milyar 132,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Haziran itibarıyla 23 milyar 729,2 milyon dolara yükseldi.Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 893,1 milyon dolardan 911,3 milyon dolara, ŞBS stokları da 66,7 milyon dolardan 71,8 milyon dolara çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230612/borsa-istanbul-haftaya-rekorla-basladi-1072319024.html
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bist-100, borsa, borsa istanbul, hisse, yatırımcı
bist-100, borsa, borsa istanbul, hisse, yatırımcı

Yabancılar geçen hafta 400 milyon dolarlık hisse aldı

16:36 05.07.2023
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AA
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 398,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Haziran haftasında net 398,8 milyon dolarlık hisse senedi, 14,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yabancılar böylece 12 Kasım 2021'den bu yana haftalık bazda en yüksek hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Haziran itibarıyla 23 milyar 132,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Haziran itibarıyla 23 milyar 729,2 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 893,1 milyon dolardan 911,3 milyon dolara, ŞBS stokları da 66,7 milyon dolardan 71,8 milyon dolara çıktı.
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
EKONOMİ
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