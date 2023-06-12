https://sputniknews.com.tr/20230612/borsa-istanbul-haftaya-rekorla-basladi-1072319024.html

Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5.724 puanla yeni tarihi zirvesini gördü. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T11:25+0300

2023-06-12T11:25+0300

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ekonomi

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borsa istanbul

rekor

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Borsa İstanbul’da pozitif görünüm devam ederken perakende ve bilgi teknolojileri, güne %2’nin üzerinde değer artışıyla önde başladı. Açılışta %1 gerileyen spor endeksi, güne ekside başlayan tek sektör oldu. Bankalar ise güne %0,5 yükselişle başladıktan sonra ilk işlemlerde gelen satışla yatay bir başlangıç yaptı.BIST 100 endeksinde ilk saatte pozitif ivme devam ederken endeks, haberimiz kaleme alınırken son zirve seviyesi 5.704,83 puan rekorunu kırarak 5.705 puanın üzerine hareket etti.BIST 100 endeksine güne alıcılı başlayan hisselerin başında; EUREN, ULUUN, MAVI, PSGYO, ERBOS vardı. KLRHO, FENER, ALARK, ZOREN ve ASELS payları ise güne kısmi düşüşle başlayan hisseler oldu.Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 5626,49 puandan tamamladı.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini aktaran analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını dile getirdi.Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceğinin öngörülmesine karşın temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin tahmin edildiğini söyledi.ABD ekonomisinde iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri verdiğini ancak hala istenilen sonuçların alınamadığını aktaran analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin fiyatlamalar açısından önemli bir başka unsur olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230609/borsa-istanbul-2022de-dunyada-en-fazla-kazandiran-borsa-oldu-1072224849.html

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