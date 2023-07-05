https://sputniknews.com.tr/20230705/memur-ve-emekli-maasina-zam-icin-kritik-veri-tuik-haziran-ayi-enflasyon-oranini-acikladi-1073184822.html
TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı: Memur ve emekli maaşında zam oranı belli oldu
TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı: Memur ve emekli maaşında zam oranı belli oldu
Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı için takip ettiği enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Refah payı hariç olarak, memurun zam oranını... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T10:00+0300
2023-07-05T10:00+0300
2023-07-05T10:55+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
memur
memur zammı
memur maaşı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38.21'e gerilerken, bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3.92 arttı. Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19.77 olarak gerçekleşti.Emekli ve memur maaşına zamda oran belli olduNTV'nin aktardığına göre, memurlara bu yılın 2. 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar 2. 6 ayda yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11.77'lik enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 17. 77'lik zamma hak kazandı.SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyor. 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19.77 zam alacak.Memur ve emeklilerin kesin zam oranı refah payı eklenmesinin ardından belli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230705/6-aylik-enflasyon-farki-bekleniyor-memur-ve-emekli-maasina-zamda-one-cikan-formul-1073182850.html
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TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı: Memur ve emekli maaşında zam oranı belli oldu
10:00 05.07.2023 (güncellendi: 10:55 05.07.2023) Abone ol
Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı için takip ettiği enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Refah payı hariç olarak, memurun zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19.77 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38.21'e gerilerken, bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3.92 arttı. Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19.77 olarak gerçekleşti.
Emekli ve memur maaşına zamda oran belli oldu
NTV'nin aktardığına göre, memurlara bu yılın 2. 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar 2. 6 ayda yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11.77'lik enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 17. 77'lik zamma hak kazandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyor. 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19.77 zam alacak.
Memur ve emeklilerin kesin zam oranı refah payı eklenmesinin ardından belli olacak.