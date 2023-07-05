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https://sputniknews.com.tr/20230705/6-aylik-enflasyon-farki-bekleniyor-memur-ve-emekli-maasina-zamda-one-cikan-formul-1073182850.html
6 aylık enflasyon farkı bekleniyor: Memur ve emekli maaşına zamda öne çıkan formüller
6 aylık enflasyon farkı bekleniyor: Memur ve emekli maaşına zamda öne çıkan formüller
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren maaş zammı bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak. Zam için refah payı, seyyanen ve oransal... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T07:01+0300
2023-07-05T07:09+0300
ekonomi
maaş
emeklilik maaşı
memur zammı
memur maaşı
emekli maaşı
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4 milyonun üzerinde memur, 16 milyona yakın emeklinin temmuz maaş zammı bugün açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine, toplu sözleşmeye bağlı ikinci 6 ay zammına ek olarak verilecek enflasyon farkı da ortaya çıkacak.Sabah'ın haberine göre, Meclis'e gelmesi beklenen torba teklifle hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulamaya başlayacak. Temmuz ayında ödenecek tüm maaşlar yeni zamlarla birlikte verilecek. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken doktor, polis, öğretmen ve mühendis aylıklarına göre kademeli artış yapılacak.Seyyanen zam yapılacakYüzdelik artışlarla birlikte seyyanen zam yapılacak. Örneğin; 15 bin lira alan bir memura yüzde 25 zam verildiğinde maaşı 18 bin 750 liraya çıkarken, buna 5 bin lira seyyanen eklendiğinde de 23 bin 750 lira olur. Memurlar ayın 15'inde maaşlarını alıyor ancak en azından 1 hafta öncesinden bordroların hazırlanmış olması gerekiyor. Zamlı maaşların yatması için düzenlemenin bu hafta sonuna Meclis'ten çıkması gerekiyor. Yetişmemesi durumunda ek bordro düzenlemesi mümkün oluyor.Torba yasa teklifiTorba yasa teklifinde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, asgari ücret desteği, 6 aylık enflasyon farkı ile refah payı ve emeklilere kademeli artış düzenlemeleri yer alacak. 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında kademeli artış yapılacak. 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar; 1. kademe, 10 ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar ikinci kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise üçüncü kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre seyyanen artış olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230704/milyonlari-ilgilendiriyor-memur-ve-emekli-maasina-ek-zamda-oranlar-netlesti-1073136389.html
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6 aylık enflasyon farkı bekleniyor: Memur ve emekli maaşına zamda öne çıkan formüller

07:01 05.07.2023 (güncellendi: 07:09 05.07.2023)
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Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren maaş zammı bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak. Zam için refah payı, seyyanen ve oransal olmak üzere masada 3 formül yer alıyor. Emeklilere kademeli zam yapılması da gündemde.
4 milyonun üzerinde memur, 16 milyona yakın emeklinin temmuz maaş zammı bugün açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine, toplu sözleşmeye bağlı ikinci 6 ay zammına ek olarak verilecek enflasyon farkı da ortaya çıkacak.
Sabah'ın haberine göre, Meclis'e gelmesi beklenen torba teklifle hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulamaya başlayacak. Temmuz ayında ödenecek tüm maaşlar yeni zamlarla birlikte verilecek. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken doktor, polis, öğretmen ve mühendis aylıklarına göre kademeli artış yapılacak.

Seyyanen zam yapılacak

Yüzdelik artışlarla birlikte seyyanen zam yapılacak. Örneğin; 15 bin lira alan bir memura yüzde 25 zam verildiğinde maaşı 18 bin 750 liraya çıkarken, buna 5 bin lira seyyanen eklendiğinde de 23 bin 750 lira olur. Memurlar ayın 15'inde maaşlarını alıyor ancak en azından 1 hafta öncesinden bordroların hazırlanmış olması gerekiyor. Zamlı maaşların yatması için düzenlemenin bu hafta sonuna Meclis'ten çıkması gerekiyor. Yetişmemesi durumunda ek bordro düzenlemesi mümkün oluyor.

Torba yasa teklifi

Torba yasa teklifinde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, asgari ücret desteği, 6 aylık enflasyon farkı ile refah payı ve emeklilere kademeli artış düzenlemeleri yer alacak. 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında kademeli artış yapılacak. 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar; 1. kademe, 10 ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar ikinci kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise üçüncü kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre seyyanen artış olacak.
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EKONOMİ
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşına ek zamda oranlar netleşti
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