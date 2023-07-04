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‘İsveç, İslam aleminden alenen özür dileyene kadar NATO’ya girmeyecek’
‘İsveç, İslam aleminden alenen özür dileyene kadar NATO’ya girmeyecek’
Rus askeri uzman Faliçev, Türkiye’nin prensip duruşu bağlamında, İsveç’in kısa sürede NATO’ya katılacağını ummasının asılsız olduğunu belirtti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T23:06+0300
2023-07-04T23:06+0300
görüş
isveç
türkiye
nato
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Rus askeri uzman Emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, İsveç’in güvenlik sisteminin NATO’yu güçlendireceği konusunda soru işaretlerinin olduğu yönündeki sözlerini değerlendirendi:“Türklerin mantalitesini bildiğim için şunu kesin olarak söyleyebilirim ki, İsveç yönetiminin en kısa zamanda ittifaka katılma hesabı ciddi temelden yoksun. Kuran olayında, bu İskandinav ülkesinin yetkilileri, etnik ve inançlar arası çatışma çıkaran provokatör gibi davrandı. Zira sadece Müslümanların kutsal kitabını yakma eylemi gerçekleşmedi, aynı zamanda dünya genelinde birçok halkın inancı ile alay edildi. İsveç hükümeti neden bunu göze aldı? Onlara sorulması gereken bir soru. Açık olan tek şey, onlar bilinçli olarak vahşiliğe, cahilliğe ve kültürsüzlüğe giden yolu seçti. Şaşırıcı elbette, ama bu bir gerçek.”“Türkiye’nin buna göz yumması imkansızdı” diyen Faliçev, sözlerini şöyle sürdürdü:“Hatta bu ilk kez olmuyor. Dolayısıyla bu eylem kasıtlı ve bilinçli yapıldı. Belli ki İsveç yönetimi, ABD’nin desteğini hissederek cezasız kalacağından emin. Türkiye’nin siyasi yönetimi, bence, Stockholm’deki eyleme ciddi biçimde tepki göstererek çok doğru yaptı. Türkiye’nin sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. Aksi halde Türkiye geri adım atarsa yüzünü kaybedebilir. Çünkü bir şey söyledikten sonra farklı bir şey yaptığı çıkar. Bu kesinlikle günümüz Türkiye’nin yapacağı bir şey değil.İsveç, bu hoş olmayan olay için özür dilemeli ve bu tür eylemlerin bir daha olmayacağına dair garanti vermeli. İsveç, İslam Alemi’nden ve özellikle Türkiye’den özür dilemeden NATO’ya katılırsa bu örgüt Anti-İslam yapısına dönüşebilir. Bu durumda şu soru ortaya çıkar, Türkiye bu örgütte ne yapacak? Ankara’dakiler bunu anlıyor ve bu nedenle bence konumunu sert bir şekilde savunacaklar, Madrid taleplerinin yerine getirilmesini talep edecekler ve elbette Stockholm’deki bu kirli eylemden dolayı aleni özür talep edecekler. Aksi halde İsveç, NATO’ya giremeyecek.”
https://sputniknews.com.tr/20230704/disisleri-bakani-fidan-stockholmde-kuran-i-kerime-yapilan-asagilik-saldiriyi-kiniyoruz-1073148978.html
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isveç, türkiye, nato
isveç, türkiye, nato

‘İsveç, İslam aleminden alenen özür dileyene kadar NATO’ya girmeyecek’

23:06 04.07.2023
© AAİsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı
İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
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Özel
Rus askeri uzman Faliçev, Türkiye’nin prensip duruşu bağlamında, İsveç’in kısa sürede NATO’ya katılacağını ummasının asılsız olduğunu belirtti.
Rus askeri uzman Emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, İsveç’in güvenlik sisteminin NATO’yu güçlendireceği konusunda soru işaretlerinin olduğu yönündeki sözlerini değerlendirendi:
“Türklerin mantalitesini bildiğim için şunu kesin olarak söyleyebilirim ki, İsveç yönetiminin en kısa zamanda ittifaka katılma hesabı ciddi temelden yoksun. Kuran olayında, bu İskandinav ülkesinin yetkilileri, etnik ve inançlar arası çatışma çıkaran provokatör gibi davrandı. Zira sadece Müslümanların kutsal kitabını yakma eylemi gerçekleşmedi, aynı zamanda dünya genelinde birçok halkın inancı ile alay edildi. İsveç hükümeti neden bunu göze aldı? Onlara sorulması gereken bir soru. Açık olan tek şey, onlar bilinçli olarak vahşiliğe, cahilliğe ve kültürsüzlüğe giden yolu seçti. Şaşırıcı elbette, ama bu bir gerçek.”
“Türkiye’nin buna göz yumması imkansızdı” diyen Faliçev, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hatta bu ilk kez olmuyor. Dolayısıyla bu eylem kasıtlı ve bilinçli yapıldı. Belli ki İsveç yönetimi, ABD’nin desteğini hissederek cezasız kalacağından emin. Türkiye’nin siyasi yönetimi, bence, Stockholm’deki eyleme ciddi biçimde tepki göstererek çok doğru yaptı. Türkiye’nin sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. Aksi halde Türkiye geri adım atarsa yüzünü kaybedebilir. Çünkü bir şey söyledikten sonra farklı bir şey yaptığı çıkar. Bu kesinlikle günümüz Türkiye’nin yapacağı bir şey değil.
İsveç, bu hoş olmayan olay için özür dilemeli ve bu tür eylemlerin bir daha olmayacağına dair garanti vermeli. İsveç, İslam Alemi’nden ve özellikle Türkiye’den özür dilemeden NATO’ya katılırsa bu örgüt Anti-İslam yapısına dönüşebilir. Bu durumda şu soru ortaya çıkar, Türkiye bu örgütte ne yapacak? Ankara’dakiler bunu anlıyor ve bu nedenle bence konumunu sert bir şekilde savunacaklar, Madrid taleplerinin yerine getirilmesini talep edecekler ve elbette Stockholm’deki bu kirli eylemden dolayı aleni özür talep edecekler. Aksi halde İsveç, NATO’ya giremeyecek.”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
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Dışişleri Bakanı Fidan: Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı kınıyoruz
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