Dışişleri Bakanı Fidan: Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı kınıyoruz

İsveç'i en şiddetli şekilde kınadık. İİT'nın olağanüstü toplantı ve ciddi kararlar alındı. Dünyadan da tepkiler geldi. Bu ne ilk ne de son olur tepki ortaya konmazsa. İsveç'te bu tür eylemlerin polis koridoru altında yapılması düşündürücü. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tartışıldığı günlerde, provokasyonları engelleyemiyorlar. NATO'ya sorun getirir bir imaj çiziyor. Olaya büyük tepkimiz var, söz konusu İsveç'in NATO'ya üyeliği olduğu zaman yük mü fayda mı getirir konusu daha çok tartışmaya açık.