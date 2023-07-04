Dışişleri Bakanı Fidan: Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı kınıyoruz
12:44 04.07.2023 (güncellendi: 13:20 04.07.2023)
© AA / Mustafa ÇiftçiDışişleri Bakanı Hakan Fidan
© AA / Mustafa Çiftçi
Dışişleri Bakanı Fidan, "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan'ın açıklamasından satırbaşları şu şekilde:
Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır.
Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı kınıyoruz.
Mısır ve Türkiye olarak karşılıklı büyükelçilerimizi atıyoruz. Normalleşme çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bırakmış olduk.
İsveç'i en şiddetli şekilde kınadık. İİT'nın olağanüstü toplantı ve ciddi kararlar alındı. Dünyadan da tepkiler geldi. Bu ne ilk ne de son olur tepki ortaya konmazsa. İsveç'te bu tür eylemlerin polis koridoru altında yapılması düşündürücü. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tartışıldığı günlerde, provokasyonları engelleyemiyorlar. NATO'ya sorun getirir bir imaj çiziyor. Olaya büyük tepkimiz var, söz konusu İsveç'in NATO'ya üyeliği olduğu zaman yük mü fayda mı getirir konusu daha çok tartışmaya açık.
İsveç ev ödevlerini yerine getirirse başka alternatifler de mevcut. Terör örgütlerinin sokaklarında her türlü gösteri yapabildiği, para topladığı bir ortamda bizim profesyonel olarak olumlu tablo çizmemiz mümkün değil.