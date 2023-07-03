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https://sputniknews.com.tr/20230703/fransadaki-protestolar-6-gununde-yaklasik-3-bin-200-kisi-gozaltina-alindi-1073121909.html
Fransa'daki protestolar 6. gününde: Yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı
Fransa'daki protestolar 6. gününde: Yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı
Fransa'nın Nanterre kentinde 17 yaşındaki sürücü Nahel M'nin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesine tepki gösteren gençler sokağa inmeye devam ediyor... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T17:22+0300
2023-07-03T17:32+0300
dünya
fransa
protesto
protesto gösterisi
polis
gözaltı
olay
avrupa
paris
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Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da polis memuru, 'Dur' ihtarına uymayan 3 kişinin bulunduğu araca tek el ateş açarak sürücü Nahel M'yi öldürdü.Nahel M'nin vurulduğu ana ait amatör kamera kayıtlarının sosyal medyada yayılması ve görüntülerin polisin basına verdiği ilk bilgilerle çelişmesinin ardından olay, ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi.Nanterre'de başlayan olaylar komşu ülkelere sıçradıOlayın yaşandığı gece özellikle Nanterre ve çevresindeki kentlerde sokaklara dökülen gençler, araçları ve çöp bidonlarını ateşe verdi, polislere havai fişek fırlattı.İkinci gece olaylar, Paris'in bazı banliyölerine ve ülkenin birkaç büyük kentine yayılırken gösteriler, 3. gününde Belçika'ya ve 5. gününde İsviçre'ye sıçradı.Dün gece de devam eden eylemlerde şu ana kadar en az 5 bin araç kundaklandı, bin bina hasar gördü veya ateşe verildi, 250 polis/jandarma karakolu saldırıya uğradı.Gösterilerde bugüne kadar 700'den fazla kolluk kuvveti yaralandı, yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.Fransız belediye başkanının evine düzenlenen saldırı tepki topladıHafta sonu L'Hay-les-Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evine düzenlenen saldırı, ülkede tepkiye neden oldu.Dün, Fransa genelinde 297 araçla 34 bina ateşe verildi ve kamusal alandaki 352 noktada kundaklama eylemleri gerçekleştirildi.Nael anısına Nanterre'de düzenlenen gösteride polislerle eylemciler arasında çatışma çıktı.Polis, ölen gencin ailesinden özür dilediNanterre Savcılığı, genci öldüren polisin 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanacağını açıkladı.Tutuklanan polis, avukatı Laurent-Franck Lienard aracılığıyla gencin ailesinden özür diledi.Mağazalar yağmalandı, belediyeler, karakollar ve okullar kundaklandıHükümetin günlerdir 'sükunet' çağrısı yapmasına rağmen eylemler devam ediyor. Paris, Marsilya, Reims, Tours ve Strazburg gibi çok sayıda kentte mağazalar yağmalandı.Polislerle eylemcilerin arasında ciddi çatışmaların yaşandığı gösterilerde ilk beş günde 250 polis ve jandarma karakolu ateşe verildi ve emniyet güçlerine havai fişekler fırlatıldı.Clichy-sous-Bois, Lille, Halluin, Mons-en-Barœul, Garges-les-Gonesse, Nogent-sur-Oise ve Villeneuve-le-Roi kentlerinde belediye binaları, Tourcoing, Evreux ve Bezon kentlerinde okullar, Marsilya'da da tarihi kütüphane ateşe verildi.Gösterilerin yoğun olduğu Ile-de-France bölgesinde otobüs ve tramvay seferleri, yeni emre kadar yerel saatle 21.00'den sonra iptal edildi.10 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiÜlkede en az 10 kentte gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.Lyon ve Marsilya gibi kentlerde özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timleri görevlendirildi ve sahada zırhlı araçlar kullanıldı.Nanterre, Lyon, Nice ve Marsilya'da jandarma helikopteri de geçen hafta devriye gezdi.Polis ve jandarmaların sayısı 45 bine çıkartıldıİçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da Paris banliyölerinde 2 bin polis ve jandarma görevlendirirken 29 Haziran itibarıyla bu sayıyı ülke genelinde 45 bine çıkardı. Özel polis timleri de sahada yer aldı.Eylemcilerden kaçının yaralandığı bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230702/fransada-polis-kursunuyla-olen-gencin-buyukannesinden-sukunet-cagrisi-1073092080.html
https://sputniknews.com.tr/20230703/olaylarin-surdugu-fransada-polise-yapilan-yardimlar-850-bin-euroyu-asti-1073111615.html
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fransa, protesto, protesto gösterisi, polis, gözaltı, olay, avrupa, paris
fransa, protesto, protesto gösterisi, polis, gözaltı, olay, avrupa, paris

Fransa'daki protestolar 6. gününde: Yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı

17:22 03.07.2023 (güncellendi: 17:32 03.07.2023)
© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMONFransa'nın Nanterre kentinde 17 yaşındaki sürücü Nahel M'nin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesine tepki gösteren gençler sokağa inmeye devam ediyor, ülke genelinde şimdiye kadar en az 1000 binayla 5 bin araç ateşe verildi ve yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı. Ülkede gece saatlerinde özel polis timleri de görevlendirildi.
Fransa'nın Nanterre kentinde 17 yaşındaki sürücü Nahel M'nin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesine tepki gösteren gençler sokağa inmeye devam ediyor, ülke genelinde şimdiye kadar en az 1000 binayla 5 bin araç ateşe verildi ve yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı. Ülkede gece saatlerinde özel polis timleri de görevlendirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMON
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Fransa'nın Nanterre kentinde 17 yaşındaki sürücü Nahel M'nin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesine tepki gösteren gençler sokağa inmeye devam ediyor. Ülke genelinde şimdiye kadar en az 1000 binayla 5 bin araç ateşe verildi ve yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı. Gece saatlerinde özel polis timleri de sahada görevlendiriliyor.
Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da polis memuru, 'Dur' ihtarına uymayan 3 kişinin bulunduğu araca tek el ateş açarak sürücü Nahel M'yi öldürdü.
Nahel M'nin vurulduğu ana ait amatör kamera kayıtlarının sosyal medyada yayılması ve görüntülerin polisin basına verdiği ilk bilgilerle çelişmesinin ardından olay, ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi.

Nanterre'de başlayan olaylar komşu ülkelere sıçradı

Olayın yaşandığı gece özellikle Nanterre ve çevresindeki kentlerde sokaklara dökülen gençler, araçları ve çöp bidonlarını ateşe verdi, polislere havai fişek fırlattı.
İkinci gece olaylar, Paris'in bazı banliyölerine ve ülkenin birkaç büyük kentine yayılırken gösteriler, 3. gününde Belçika'ya ve 5. gününde İsviçre'ye sıçradı.
Dün gece de devam eden eylemlerde şu ana kadar en az 5 bin araç kundaklandı, bin bina hasar gördü veya ateşe verildi, 250 polis/jandarma karakolu saldırıya uğradı.
Gösterilerde bugüne kadar 700'den fazla kolluk kuvveti yaralandı, yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

Fransız belediye başkanının evine düzenlenen saldırı tepki topladı

Hafta sonu L'Hay-les-Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evine düzenlenen saldırı, ülkede tepkiye neden oldu.
Dün, Fransa genelinde 297 araçla 34 bina ateşe verildi ve kamusal alandaki 352 noktada kundaklama eylemleri gerçekleştirildi.
Nael anısına Nanterre'de düzenlenen gösteride polislerle eylemciler arasında çatışma çıktı.
Fransa’da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.’nin büyükannesi Nadia, ülkedeki şiddet olayları devam ederken sükunet çağrısı yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
DÜNYA
Fransa’da polis kurşunuyla ölen gencin büyükannesinden sükunet çağrısı
Dün, 20:22

Polis, ölen gencin ailesinden özür diledi

Nanterre Savcılığı, genci öldüren polisin 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanacağını açıkladı.
Tutuklanan polis, avukatı Laurent-Franck Lienard aracılığıyla gencin ailesinden özür diledi.

Mağazalar yağmalandı, belediyeler, karakollar ve okullar kundaklandı

Hükümetin günlerdir 'sükunet' çağrısı yapmasına rağmen eylemler devam ediyor. Paris, Marsilya, Reims, Tours ve Strazburg gibi çok sayıda kentte mağazalar yağmalandı.
Polislerle eylemcilerin arasında ciddi çatışmaların yaşandığı gösterilerde ilk beş günde 250 polis ve jandarma karakolu ateşe verildi ve emniyet güçlerine havai fişekler fırlatıldı.
Clichy-sous-Bois, Lille, Halluin, Mons-en-Barœul, Garges-les-Gonesse, Nogent-sur-Oise ve Villeneuve-le-Roi kentlerinde belediye binaları, Tourcoing, Evreux ve Bezon kentlerinde okullar, Marsilya'da da tarihi kütüphane ateşe verildi.
Gösterilerin yoğun olduğu Ile-de-France bölgesinde otobüs ve tramvay seferleri, yeni emre kadar yerel saatle 21.00'den sonra iptal edildi.

10 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ülkede en az 10 kentte gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.
Lyon ve Marsilya gibi kentlerde özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timleri görevlendirildi ve sahada zırhlı araçlar kullanıldı.
Nanterre, Lyon, Nice ve Marsilya'da jandarma helikopteri de geçen hafta devriye gezdi.

Polis ve jandarmaların sayısı 45 bine çıkartıldı

İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da Paris banliyölerinde 2 bin polis ve jandarma görevlendirirken 29 Haziran itibarıyla bu sayıyı ülke genelinde 45 bine çıkardı. Özel polis timleri de sahada yer aldı.
Eylemcilerden kaçının yaralandığı bilinmiyor.
Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestolar sürerken polise bağış amacıyla başlatılan kampanyada ödenen toplam tutar 850 bin euro'yu geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
DÜNYA
Olayların sürdüğü Fransa'da polise yapılan yardımlar 1 milyon euro'yu aştı
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