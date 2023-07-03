https://sputniknews.com.tr/20230703/fransadaki-protestolar-6-gununde-yaklasik-3-bin-200-kisi-gozaltina-alindi-1073121909.html

Fransa'daki protestolar 6. gününde: Yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı

Fransa'daki protestolar 6. gününde: Yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Nanterre kentinde 17 yaşındaki sürücü Nahel M'nin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesine tepki gösteren gençler sokağa inmeye devam ediyor... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T17:22+0300

2023-07-03T17:22+0300

2023-07-03T17:32+0300

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Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da polis memuru, 'Dur' ihtarına uymayan 3 kişinin bulunduğu araca tek el ateş açarak sürücü Nahel M'yi öldürdü.Nahel M'nin vurulduğu ana ait amatör kamera kayıtlarının sosyal medyada yayılması ve görüntülerin polisin basına verdiği ilk bilgilerle çelişmesinin ardından olay, ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi.Nanterre'de başlayan olaylar komşu ülkelere sıçradıOlayın yaşandığı gece özellikle Nanterre ve çevresindeki kentlerde sokaklara dökülen gençler, araçları ve çöp bidonlarını ateşe verdi, polislere havai fişek fırlattı.İkinci gece olaylar, Paris'in bazı banliyölerine ve ülkenin birkaç büyük kentine yayılırken gösteriler, 3. gününde Belçika'ya ve 5. gününde İsviçre'ye sıçradı.Dün gece de devam eden eylemlerde şu ana kadar en az 5 bin araç kundaklandı, bin bina hasar gördü veya ateşe verildi, 250 polis/jandarma karakolu saldırıya uğradı.Gösterilerde bugüne kadar 700'den fazla kolluk kuvveti yaralandı, yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.Fransız belediye başkanının evine düzenlenen saldırı tepki topladıHafta sonu L'Hay-les-Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evine düzenlenen saldırı, ülkede tepkiye neden oldu.Dün, Fransa genelinde 297 araçla 34 bina ateşe verildi ve kamusal alandaki 352 noktada kundaklama eylemleri gerçekleştirildi.Nael anısına Nanterre'de düzenlenen gösteride polislerle eylemciler arasında çatışma çıktı.Polis, ölen gencin ailesinden özür dilediNanterre Savcılığı, genci öldüren polisin 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanacağını açıkladı.Tutuklanan polis, avukatı Laurent-Franck Lienard aracılığıyla gencin ailesinden özür diledi.Mağazalar yağmalandı, belediyeler, karakollar ve okullar kundaklandıHükümetin günlerdir 'sükunet' çağrısı yapmasına rağmen eylemler devam ediyor. Paris, Marsilya, Reims, Tours ve Strazburg gibi çok sayıda kentte mağazalar yağmalandı.Polislerle eylemcilerin arasında ciddi çatışmaların yaşandığı gösterilerde ilk beş günde 250 polis ve jandarma karakolu ateşe verildi ve emniyet güçlerine havai fişekler fırlatıldı.Clichy-sous-Bois, Lille, Halluin, Mons-en-Barœul, Garges-les-Gonesse, Nogent-sur-Oise ve Villeneuve-le-Roi kentlerinde belediye binaları, Tourcoing, Evreux ve Bezon kentlerinde okullar, Marsilya'da da tarihi kütüphane ateşe verildi.Gösterilerin yoğun olduğu Ile-de-France bölgesinde otobüs ve tramvay seferleri, yeni emre kadar yerel saatle 21.00'den sonra iptal edildi.10 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiÜlkede en az 10 kentte gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.Lyon ve Marsilya gibi kentlerde özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timleri görevlendirildi ve sahada zırhlı araçlar kullanıldı.Nanterre, Lyon, Nice ve Marsilya'da jandarma helikopteri de geçen hafta devriye gezdi.Polis ve jandarmaların sayısı 45 bine çıkartıldıİçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da Paris banliyölerinde 2 bin polis ve jandarma görevlendirirken 29 Haziran itibarıyla bu sayıyı ülke genelinde 45 bine çıkardı. Özel polis timleri de sahada yer aldı.Eylemcilerden kaçının yaralandığı bilinmiyor.

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https://sputniknews.com.tr/20230703/olaylarin-surdugu-fransada-polise-yapilan-yardimlar-850-bin-euroyu-asti-1073111615.html

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fransa, protesto, protesto gösterisi, polis, gözaltı, olay, avrupa, paris