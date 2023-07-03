https://sputniknews.com.tr/20230703/olaylarin-surdugu-fransada-polise-yapilan-yardimlar-850-bin-euroyu-asti-1073111615.html
Olayların sürdüğü Fransa'da polise yapılan yardımlar 850 bin euro'yu aştı
Olayların sürdüğü Fransa'da polise yapılan yardımlar 850 bin euro'yu aştı
Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestolar sürerken, polise bağış amacıyla başlatılan kampanyada ödenen toplam tutar 850 bin euro'yu... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T13:48+0300
2023-07-03T13:48+0300
2023-07-03T13:52+0300
dünya
avrupa
fransa
protesto
protesto gösterisi
polis
bağış
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073112746_0:0:3150:1771_1920x0_80_0_0_f0fb65dda0c2de37622c43813865f7cb.jpg
Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nahel M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşte hayatını kaybetmesinin ardından bu gece de birçok kentte protestolar devam ederken, İslam karşıtı siyasetçi Eric Zemmour'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı yorumcu Jean Messiha, polise bağış kampanyası başlatmıştı. Gofundme.com web sitesinde kurulan çevrimiçi fona bugün itbarıyla 40 bine yakın kişinin bağış yaptığı bildirildi. Toplam bağışın 853 bin euro'yu aştığı, en büyük bireysel bağış tutarının ise 3 bin euro olduğu belirtildi. Kampanyaya tepkiler İktidar partisi ve sol kanattan çok sayıda siyasetçi, Messiha'nın başlattığı kampanyayı kınadı. İktidardaki Rönesans Partisi milletvekili Eric Bothorel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jean Messiha ateşle oynuyor" diyerek bağış kampanyasını 'ahlaksız' ve 'skandal' sözleriyle nitelendirdi.Sosyalist Parti Başkanı Olivier Faure ise kampanyayı 'utanç verici' olarak yorumladı. Solcu milletvekili Mathilde Panot da 2019'da Sarı Yelekliler'in hükümet karşıtı gösterileri sırasında birkaç polis memurunu yumruklayan eski boksör için başlatılan kampanyanın yetkililer tarafından hızla kapatıldığını hatırlatarak duruma tepki gösterdi. Panot, "2023'te Fransa'da genç bir Kuzey Afrikalıyı öldürmek size çok para kazandırabilir" ifadelerini kullandı. Polis için başlatılan kampanyanın 'kalbini kırdığını' söyleyen Nahel'in büyükannesi de dün yaptığı açıklamada, “Torunumun canını aldı. Bu adam da herkes cezasını çekmeli. Adalet sistemine güveniyorum. Ben adalete inanıyorum” demişti. Fransa'daki şiddetli protestolarFransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nahel M'yi öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Genci öldüren polis memuru açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230703/fransa-eylemlerinde-bir-olum-daha-yakilan-araclari-sondurmeye-calisan-itfaiyeci-hayatini-kaybetti-1073100124.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073112746_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_280c2f39ac25c8ea0e61ea6c79254385.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa, fransa, protesto, protesto gösterisi, polis, bağış, yardım
avrupa, fransa, protesto, protesto gösterisi, polis, bağış, yardım
Olayların sürdüğü Fransa'da polise yapılan yardımlar 850 bin euro'yu aştı
13:48 03.07.2023 (güncellendi: 13:52 03.07.2023) Abone ol
Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestolar sürerken, polise bağış amacıyla başlatılan kampanyada ödenen toplam tutar 850 bin euro'yu geçti.
Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nahel M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşte hayatını kaybetmesinin ardından bu gece de birçok kentte protestolar devam ederken, İslam karşıtı siyasetçi Eric Zemmour'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı yorumcu Jean Messiha, polise bağış kampanyası başlatmıştı.
Gofundme.com web sitesinde kurulan çevrimiçi fona bugün itbarıyla 40 bine yakın kişinin bağış yaptığı bildirildi.
Toplam bağışın 853 bin euro'yu aştığı, en büyük bireysel bağış tutarının ise 3 bin euro olduğu belirtildi.
Kampanyaya tepkiler
İktidar partisi ve sol kanattan çok sayıda siyasetçi, Messiha'nın başlattığı kampanyayı kınadı.
İktidardaki Rönesans Partisi milletvekili Eric Bothorel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jean Messiha ateşle oynuyor" diyerek bağış kampanyasını 'ahlaksız' ve 'skandal' sözleriyle nitelendirdi.
Sosyalist Parti Başkanı Olivier Faure ise kampanyayı 'utanç verici' olarak yorumladı.
Solcu milletvekili Mathilde Panot da 2019'da Sarı Yelekliler'in hükümet karşıtı gösterileri sırasında birkaç polis memurunu yumruklayan eski boksör için başlatılan kampanyanın yetkililer tarafından hızla kapatıldığını hatırlatarak duruma tepki gösterdi.
Panot, "2023'te Fransa'da genç bir Kuzey Afrikalıyı öldürmek size çok para kazandırabilir" ifadelerini kullandı.
Polis için başlatılan kampanyanın 'kalbini kırdığını' söyleyen Nahel'in büyükannesi de dün yaptığı açıklamada, “Torunumun canını aldı. Bu adam da herkes cezasını çekmeli. Adalet sistemine güveniyorum. Ben adalete inanıyorum” demişti.
Fransa'daki şiddetli protestolar
Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nahel M'yi öldürmüştü.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Genci öldüren polis memuru açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.
Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.