Olayların sürdüğü Fransa'da polise yapılan yardımlar 850 bin euro'yu aştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıklar
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
12:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
13:30
1 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
14:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Sivas katliamının acısı 30 yıldır sönmedi
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Saat başı başlıkları
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
13 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:43
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230703/olaylarin-surdugu-fransada-polise-yapilan-yardimlar-850-bin-euroyu-asti-1073111615.html
Olayların sürdüğü Fransa'da polise yapılan yardımlar 850 bin euro'yu aştı
Olayların sürdüğü Fransa'da polise yapılan yardımlar 850 bin euro'yu aştı
Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestolar sürerken, polise bağış amacıyla başlatılan kampanyada ödenen toplam tutar 850 bin euro'yu... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T13:48+0300
2023-07-03T13:52+0300
dünya
avrupa
fransa
protesto
protesto gösterisi
polis
bağış
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073112746_0:0:3150:1771_1920x0_80_0_0_f0fb65dda0c2de37622c43813865f7cb.jpg
Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nahel M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşte hayatını kaybetmesinin ardından bu gece de birçok kentte protestolar devam ederken, İslam karşıtı siyasetçi Eric Zemmour'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı yorumcu Jean Messiha, polise bağış kampanyası başlatmıştı. Gofundme.com web sitesinde kurulan çevrimiçi fona bugün itbarıyla 40 bine yakın kişinin bağış yaptığı bildirildi. Toplam bağışın 853 bin euro'yu aştığı, en büyük bireysel bağış tutarının ise 3 bin euro olduğu belirtildi. Kampanyaya tepkiler İktidar partisi ve sol kanattan çok sayıda siyasetçi, Messiha'nın başlattığı kampanyayı kınadı. İktidardaki Rönesans Partisi milletvekili Eric Bothorel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jean Messiha ateşle oynuyor" diyerek bağış kampanyasını 'ahlaksız' ve 'skandal' sözleriyle nitelendirdi.Sosyalist Parti Başkanı Olivier Faure ise kampanyayı 'utanç verici' olarak yorumladı. Solcu milletvekili Mathilde Panot da 2019'da Sarı Yelekliler'in hükümet karşıtı gösterileri sırasında birkaç polis memurunu yumruklayan eski boksör için başlatılan kampanyanın yetkililer tarafından hızla kapatıldığını hatırlatarak duruma tepki gösterdi. Panot, "2023'te Fransa'da genç bir Kuzey Afrikalıyı öldürmek size çok para kazandırabilir" ifadelerini kullandı. Polis için başlatılan kampanyanın 'kalbini kırdığını' söyleyen Nahel'in büyükannesi de dün yaptığı açıklamada, “Torunumun canını aldı. Bu adam da herkes cezasını çekmeli. Adalet sistemine güveniyorum. Ben adalete inanıyorum” demişti. Fransa'daki şiddetli protestolarFransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nahel M'yi öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Genci öldüren polis memuru açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230703/fransa-eylemlerinde-bir-olum-daha-yakilan-araclari-sondurmeye-calisan-itfaiyeci-hayatini-kaybetti-1073100124.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073112746_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_280c2f39ac25c8ea0e61ea6c79254385.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, fransa, protesto, protesto gösterisi, polis, bağış, yardım
avrupa, fransa, protesto, protesto gösterisi, polis, bağış, yardım

Olayların sürdüğü Fransa'da polise yapılan yardımlar 850 bin euro'yu aştı

13:48 03.07.2023 (güncellendi: 13:52 03.07.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINFransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestolar sürerken polise bağış amacıyla başlatılan kampanyada ödenen toplam tutar 850 bin euro'yu geçti.
Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestolar sürerken polise bağış amacıyla başlatılan kampanyada ödenen toplam tutar 850 bin euro'yu geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Abone olTelegram
Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestolar sürerken, polise bağış amacıyla başlatılan kampanyada ödenen toplam tutar 850 bin euro'yu geçti.
Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nahel M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşte hayatını kaybetmesinin ardından bu gece de birçok kentte protestolar devam ederken, İslam karşıtı siyasetçi Eric Zemmour'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı yorumcu Jean Messiha, polise bağış kampanyası başlatmıştı.
Gofundme.com web sitesinde kurulan çevrimiçi fona bugün itbarıyla 40 bine yakın kişinin bağış yaptığı bildirildi.
Toplam bağışın 853 bin euro'yu aştığı, en büyük bireysel bağış tutarının ise 3 bin euro olduğu belirtildi.

Kampanyaya tepkiler

İktidar partisi ve sol kanattan çok sayıda siyasetçi, Messiha'nın başlattığı kampanyayı kınadı.
İktidardaki Rönesans Partisi milletvekili Eric Bothorel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jean Messiha ateşle oynuyor" diyerek bağış kampanyasını 'ahlaksız' ve 'skandal' sözleriyle nitelendirdi.
Sosyalist Parti Başkanı Olivier Faure ise kampanyayı 'utanç verici' olarak yorumladı.
Solcu milletvekili Mathilde Panot da 2019'da Sarı Yelekliler'in hükümet karşıtı gösterileri sırasında birkaç polis memurunu yumruklayan eski boksör için başlatılan kampanyanın yetkililer tarafından hızla kapatıldığını hatırlatarak duruma tepki gösterdi.
Panot, "2023'te Fransa'da genç bir Kuzey Afrikalıyı öldürmek size çok para kazandırabilir" ifadelerini kullandı.
Polis için başlatılan kampanyanın 'kalbini kırdığını' söyleyen Nahel'in büyükannesi de dün yaptığı açıklamada, “Torunumun canını aldı. Bu adam da herkes cezasını çekmeli. Adalet sistemine güveniyorum. Ben adalete inanıyorum” demişti.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nahel M'yi öldürmüştü.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Genci öldüren polis memuru açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.
Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Fransa'daki eylemler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
DÜNYA
Fransa eylemlerinde bir ölüm daha: Yakılan araçları söndürmeye çalışan itfaiyeci hayatını kaybetti
10:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала