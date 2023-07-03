https://sputniknews.com.tr/20230703/olaylarin-surdugu-fransada-polise-yapilan-yardimlar-850-bin-euroyu-asti-1073111615.html

Olayların sürdüğü Fransa'da polise yapılan yardımlar 850 bin euro'yu aştı

Olayların sürdüğü Fransa'da polise yapılan yardımlar 850 bin euro'yu aştı

Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestolar sürerken, polise bağış amacıyla başlatılan kampanyada ödenen toplam tutar 850 bin euro'yu... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T13:48+0300

2023-07-03T13:48+0300

2023-07-03T13:52+0300

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Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nahel M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşte hayatını kaybetmesinin ardından bu gece de birçok kentte protestolar devam ederken, İslam karşıtı siyasetçi Eric Zemmour'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı yorumcu Jean Messiha, polise bağış kampanyası başlatmıştı. Gofundme.com web sitesinde kurulan çevrimiçi fona bugün itbarıyla 40 bine yakın kişinin bağış yaptığı bildirildi. Toplam bağışın 853 bin euro'yu aştığı, en büyük bireysel bağış tutarının ise 3 bin euro olduğu belirtildi. Kampanyaya tepkiler İktidar partisi ve sol kanattan çok sayıda siyasetçi, Messiha'nın başlattığı kampanyayı kınadı. İktidardaki Rönesans Partisi milletvekili Eric Bothorel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jean Messiha ateşle oynuyor" diyerek bağış kampanyasını 'ahlaksız' ve 'skandal' sözleriyle nitelendirdi.Sosyalist Parti Başkanı Olivier Faure ise kampanyayı 'utanç verici' olarak yorumladı. Solcu milletvekili Mathilde Panot da 2019'da Sarı Yelekliler'in hükümet karşıtı gösterileri sırasında birkaç polis memurunu yumruklayan eski boksör için başlatılan kampanyanın yetkililer tarafından hızla kapatıldığını hatırlatarak duruma tepki gösterdi. Panot, "2023'te Fransa'da genç bir Kuzey Afrikalıyı öldürmek size çok para kazandırabilir" ifadelerini kullandı. Polis için başlatılan kampanyanın 'kalbini kırdığını' söyleyen Nahel'in büyükannesi de dün yaptığı açıklamada, “Torunumun canını aldı. Bu adam da herkes cezasını çekmeli. Adalet sistemine güveniyorum. Ben adalete inanıyorum” demişti. Fransa'daki şiddetli protestolarFransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nahel M'yi öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Genci öldüren polis memuru açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230703/fransa-eylemlerinde-bir-olum-daha-yakilan-araclari-sondurmeye-calisan-itfaiyeci-hayatini-kaybetti-1073100124.html

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avrupa, fransa, protesto, protesto gösterisi, polis, bağış, yardım