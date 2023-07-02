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Fransa’da polis kurşunuyla ölen gencin büyükannesinden sükunet çağrısı
Fransa’da polis kurşunuyla ölen gencin büyükannesinden sükunet çağrısı
Fransa’da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.’nin büyükannesi Nadia, ülkedeki şiddet olayları devam ederken sükunet çağrısı yaptı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
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Fransa’nın Nanterre kentinde 27 Haziran’da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.’nin büyükannesi Nadia, Fransız BFM TV’ye konuştu. Nadia, 17 yaşındaki torununun polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede günlerdir süren protestoların ardından sükunet çağrısında bulundu. Büyükanne Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz” ifadelerini kullanarak, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti. Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere 'kızgın' olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.Fransız polisi, Paris ve çevresindeki protestoları dron ile takip edecekParis Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gösteriler kapsamında Paris'te, Seine-Saint-Denis vilayetinin tüm kentlerinde ve Hauts-de-Seine vilayetinin bazı kentlerinde yerel saatle 18.00'den yarın 06.00'ya kadar polisin dron kullanmasına izin verildi.Seine-Saint-Denis ve Hauts-de-Seine, Paris'e komşu vilayetler konumunda.Le Parisien gazetesi, Paris ve banliyölerinde bu akşam 7 bin polisin görev yapacağını aktardı.Fransa’da Nahel M.’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar 5 gündür devam ederken, 1300'den fazla kişi çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alındı.Öte yandan Nahel M.’yi öldüren polisin, açığa alınarak tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230702/fransa-basbakani-ulkede-duzeni-yeniden-tesis-edene-kadar-calisacacagiz-1073089393.html
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avrupa, fransa, polis, genç, büyükanne, protesto, protesto gösterisi
avrupa, fransa, polis, genç, büyükanne, protesto, protesto gösterisi

Fransa’da polis kurşunuyla ölen gencin büyükannesinden sükunet çağrısı

20:22 02.07.2023 (güncellendi: 20:46 02.07.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINFransa’da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.’nin büyükannesi Nadia, ülkedeki şiddet olayları devam ederken sükunet çağrısı yaptı.
Fransa’da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.’nin büyükannesi Nadia, ülkedeki şiddet olayları devam ederken sükunet çağrısı yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Fransa’da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.’nin büyükannesi Nadia, ülkedeki şiddet olayları devam ederken sükunet çağrısı yaptı.
Fransa’nın Nanterre kentinde 27 Haziran’da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.’nin büyükannesi Nadia, Fransız BFM TV’ye konuştu.
Nadia, 17 yaşındaki torununun polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede günlerdir süren protestoların ardından sükunet çağrısında bulundu.
Büyükanne Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz” ifadelerini kullanarak, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti.
Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere 'kızgın' olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.

Fransız polisi, Paris ve çevresindeki protestoları dron ile takip edecek

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gösteriler kapsamında Paris'te, Seine-Saint-Denis vilayetinin tüm kentlerinde ve Hauts-de-Seine vilayetinin bazı kentlerinde yerel saatle 18.00'den yarın 06.00'ya kadar polisin dron kullanmasına izin verildi.
Seine-Saint-Denis ve Hauts-de-Seine, Paris'e komşu vilayetler konumunda.
Le Parisien gazetesi, Paris ve banliyölerinde bu akşam 7 bin polisin görev yapacağını aktardı.
Fransa’da Nahel M.’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar 5 gündür devam ederken, 1300'den fazla kişi çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alındı.
Öte yandan Nahel M.’yi öldüren polisin, açığa alınarak tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
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