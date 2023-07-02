https://sputniknews.com.tr/20230702/fransa-basbakani-ulkede-duzeni-yeniden-tesis-edene-kadar-calisacacagiz-1073089393.html

Fransa Başbakanı: Ülkede düzeni yeniden tesis edene kadar çalışacacağız

Fransa Başbakanı: Ülkede düzeni yeniden tesis edene kadar çalışacacağız

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, ülkede polisin bir genci öldürmesiyle patlak veren protestolarla ilgili, düzeni yeniden tesis edene kadar çalışacaklarını... 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T17:28+0300

2023-07-02T17:28+0300

2023-07-02T17:28+0300

dünya

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protesto

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elisabeth borne

başbakan

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Fransa Başbakanı Elizabeth Borne, L'Hay-les-Roses bölgesinde yaptığı açıklamada, gece Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evine yapılan saldırıdan ötürü şok olduklarını belirterek, saldırı sırasında Jeanbrun'un eşi ve çocuklarının da evde olduğunu anımsattı.Hükümetin Jeanbrun'a desteğini dile getiren Borne, "Bu hareketler kabul edilemez" dedi.Borne, hükümetin son günlerde ülkede düzeni yeniden tesis etmek için çok çalıştığını ifade ederek, karakol, belediye gibi kamu binalarına yapılan saldırıların kabul edilemeyeceğini vurguladı.Başbakan Borne, hükümetin, düzeni yeniden tesis edene kadar çalışacağının altını çizdi.Gece durumun daha sakin olduğunu gözlemledikleri değerlendirmesini yapan Borne, belediye başkanlarına desteklerini iletti.Hiçbir şiddet olayına geçit vermeyeceklerini belirten Borne, aylardır 'seçilmişlere' yönelik saldırılar yapıldığına dikkati çekti.Borne, belediye başkanları gibi 'seçilmişlere' yönelik saldırıların failleri için cezaları ağırlaştırmak istediklerine işaret etti.Fransa'daki şiddetli protestolarFransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230702/fransadaki-protestolar-belcikanin-ardindan-bir-ulkeye-daha-sicradi-1073084909.html

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avrupa, fransa, protesto, protesto gösterisi, yağma, elisabeth borne, başbakan