https://sputniknews.com.tr/20230702/fransadaki-protestolar-belcikanin-ardindan-bir-ulkeye-daha-sicradi-1073084909.html

Fransa'daki protestolar Belçika'nın ardından bir ülkeye daha sıçradı

Fransa'daki protestolar Belçika'nın ardından bir ülkeye daha sıçradı

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu 27 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren ve devam eden olaylar, Belçika'nın... 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T15:16+0300

2023-07-02T15:16+0300

2023-07-02T15:19+0300

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İsviçre basınındaki haberlere göre, Nael M. için düzenlenen protestolar dün gece İsviçre'nin Lozan kentine de sıçradı.Fransa'daki gösterilere destek vermek için 100 gencin toplandığı Lozan'da çıkan olaylarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 15 ila 24 yaşında olduğu kaydedildi.Soruşturma başlatılan olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan videolarda, polislerin sokakta bir grubu kovaladığı görüldü.Nael M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan ve Fransa geneline yayılan protestolar, 3. gününde Belçika'ya sıçramış ve ülkede 144 kişi gözaltına alınmıştı.Fransa'daki şiddetli protestolarFransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştiGenci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230702/fransiz-asiri-sagci-politikaci-zemmour-ulkemizde-yasananlar-ic-savas-1073079875.html

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