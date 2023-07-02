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Fransız aşırı sağcı politikacı Zemmour: Ülkemizde yaşananlar iç savaş
Fransız aşırı sağcı politikacı Zemmour: Ülkemizde yaşananlar iç savaş
Fransa'da aşırı sağcı yazar ve siyasetçi Eric Zemmour, ülkedeki şiddet olaylarının iç savaş, etnik ve ırk savaşı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
fransa
iç savaş
eric zemmour
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Eski Cumhurbaşkanı Adayı Eric Zemmour, Europe-1 televizyonuna açıklamasında, “İç savaş, halk ve yetkililer arasında yaşanan çatışmadır. Şimdi bunu yaşıyoruz” diye konuştu.Yaşananların sebebini, Fransa’nın göç politikasında gördüğünü dile getiren Zemmour, polise aşırı baskı yapıldığını belirterek, “Çatışmalara girmemeleri emredildi, çünkü bu can kayıplarına yol açabilir. Bu da kontrolsüz isyanlara yol açar” dedi.Olaylara sebep olan gencin öldürülmesini haklı çıkarmak istemediğini dile getiren politikacı, gencin sicilinin kabarık olduğuna dikkat çekerek mahkemenin henüz genci vuran polisle ilgili kararını açıklamadığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230702/fransada-polis-paristeki-sanzelize-caddesinden-turistler-dahil-herkesi-tahliye-etmeye-basladi-1073073503.html
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fransa, iç savaş, eric zemmour

Fransız aşırı sağcı politikacı Zemmour: Ülkemizde yaşananlar iç savaş

12:10 02.07.2023
© AA / Sathiri KelpaFransa
Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA / Sathiri Kelpa
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Fransa'da aşırı sağcı yazar ve siyasetçi Eric Zemmour, ülkedeki şiddet olaylarının iç savaş, etnik ve ırk savaşı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.
Eski Cumhurbaşkanı Adayı Eric Zemmour, Europe-1 televizyonuna açıklamasında, İç savaş, halk ve yetkililer arasında yaşanan çatışmadır. Şimdi bunu yaşıyoruz” diye konuştu.
Yaşananların sebebini, Fransa’nın göç politikasında gördüğünü dile getiren Zemmour, polise aşırı baskı yapıldığını belirterek, “Çatışmalara girmemeleri emredildi, çünkü bu can kayıplarına yol açabilir. Bu da kontrolsüz isyanlara yol açar” dedi.
Olaylara sebep olan gencin öldürülmesini haklı çıkarmak istemediğini dile getiren politikacı, gencin sicilinin kabarık olduğuna dikkat çekerek mahkemenin henüz genci vuran polisle ilgili kararını açıklamadığını kaydetti.
Fransa'da 27 Haziran'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Protestolarda gözaltı sayısı 660'ı geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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