https://sputniknews.com.tr/20230702/fransiz-asiri-sagci-politikaci-zemmour-ulkemizde-yasananlar-ic-savas-1073079875.html

Fransız aşırı sağcı politikacı Zemmour: Ülkemizde yaşananlar iç savaş

Fransız aşırı sağcı politikacı Zemmour: Ülkemizde yaşananlar iç savaş

Fransa'da aşırı sağcı yazar ve siyasetçi Eric Zemmour, ülkedeki şiddet olaylarının iç savaş, etnik ve ırk savaşı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T12:10+0300

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dünya

fransa

iç savaş

eric zemmour

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Eski Cumhurbaşkanı Adayı Eric Zemmour, Europe-1 televizyonuna açıklamasında, “İç savaş, halk ve yetkililer arasında yaşanan çatışmadır. Şimdi bunu yaşıyoruz” diye konuştu.Yaşananların sebebini, Fransa’nın göç politikasında gördüğünü dile getiren Zemmour, polise aşırı baskı yapıldığını belirterek, “Çatışmalara girmemeleri emredildi, çünkü bu can kayıplarına yol açabilir. Bu da kontrolsüz isyanlara yol açar” dedi.Olaylara sebep olan gencin öldürülmesini haklı çıkarmak istemediğini dile getiren politikacı, gencin sicilinin kabarık olduğuna dikkat çekerek mahkemenin henüz genci vuran polisle ilgili kararını açıklamadığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230702/fransada-polis-paristeki-sanzelize-caddesinden-turistler-dahil-herkesi-tahliye-etmeye-basladi-1073073503.html

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