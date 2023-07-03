https://sputniknews.com.tr/20230703/fenerbahceden-3-temmuz-aciklamasi-1073099122.html
Fenerbahçe'den '3 Temmuz' açıklaması
Fenerbahçe'den '3 Temmuz' açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, "3 Temmuz"un 12. yılında bir açıklama yayımladı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T09:46+0300
2023-07-03T09:46+0300
2023-07-03T09:46+0300
spor
fenerbahçe
futbolda şike davası
3 temmuz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/18/1044101497_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32d35ba7fe743662a7f3d2c8cbfab2a5.jpg
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Fenerbahçe'mize kurulan hain kumpasın üzerinden bugün tam 12 yıl geçti. Tarihine, emeklerine, geleceğine leke sürdürmeyen kulübümüz ve camiamız; başkanı, yöneticileri, sporcuları ve taraftarıyla tek yürek oldu, Fenerbahçe'yi kumpasa teslim etmedi. Yüce Türk yargısı verdiği kararla Fenerbahçe'ye yapılanları hukuk önünde de gözler önüne serdi, kumpası tescil etti, rol sahiplerini binlerce yıllık hapis cezasına mahkum etti." ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe'nin maddi ve manevi zararını tazmin edene kadar sürecin devam edeceğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230626/aziz-yildirim-ugur-dundari-istifaya-davet-ediyorum-1072864251.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/18/1044101497_84:0:732:486_1920x0_80_0_0_d5c84daa73f1921e03ba9430cfc6f731.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, futbolda şike davası, 3 temmuz
fenerbahçe, futbolda şike davası, 3 temmuz
Fenerbahçe'den '3 Temmuz' açıklaması
Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, "3 Temmuz"un 12. yılında bir açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Fenerbahçe'mize kurulan hain kumpasın üzerinden bugün tam 12 yıl geçti. Tarihine, emeklerine, geleceğine leke sürdürmeyen kulübümüz ve camiamız; başkanı, yöneticileri, sporcuları ve taraftarıyla tek yürek oldu, Fenerbahçe'yi kumpasa teslim etmedi. Yüce Türk yargısı verdiği kararla Fenerbahçe'ye yapılanları hukuk önünde de gözler önüne serdi, kumpası tescil etti, rol sahiplerini binlerce yıllık hapis cezasına mahkum etti." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin maddi ve manevi zararını tazmin edene kadar sürecin devam edeceğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fenerbahçe için kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar bu süreç bitmeyecek, 3 Temmuz 2011 günü başlayan mücadelemiz hukuk önünde son güne dek devam edecektir. Bugün bu sürecin 12. yılında dimdik ayakta duran Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir kez daha vurguluyoruz; Fenerbahçe bu güzel ülkenin milli bir değeri, 100. yılındaki Cumhuriyetimizin vazgeçilmez neferi, sporcu nesillerin, sporla yetişen geleceğin yegane yuvasıdır. Milyonlarca taraftarıyla Fenerbahçe yıkılmazdır."