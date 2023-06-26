https://sputniknews.com.tr/20230626/aziz-yildirim-ugur-dundari-istifaya-davet-ediyorum-1072864251.html

Aziz Yıldırım: Uğur Dündar’ı istifaya davet ediyorum

Aziz Yıldırım: Uğur Dündar’ı istifaya davet ediyorum

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’ın söylemlerinin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T10:11+0300

2023-06-26T10:11+0300

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spor

uğur dündar

aziz yıldırım

istifa

fenerbahçe

ali koç

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Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaya, yazılı olarak cevap verdi. Yıldırım, Dündar’ın kendisi hakkında yazdığı yazının Fenerbahçe camiasına hakaret olduğunun altını çizerek, "Ayrıca şunu da herkes çok iyi bilmelidir ki Aziz Yıldırım, gerek 3 Temmuz’da, gerekse sonraki sancılı süreçlerin hiçbirinde yalnız kalmamış, 25 milyonluk camiamızın eşsiz gücünü her an yanında hissederek mücadelesini vermiş ve çok şükür ki haklılığı yıllar sonra da olsa ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle, Uğur Dündar’ın yazısında oluşturmaya çalıştığı imaj yersiz ve anlamsız olmakla birlikte camiamıza hakarettir. Aziz Yıldırım, şahsi hayatında yalnızca annesi ve babasına, onun dışında ise kişilere değil yalnızca büyük Fenerbahçe camiasına minnet duymaktadır" diye konuştu.'İstifaya davet ediyorum'Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’ı istifaya davet eden Yıldırım, Dündar’ın söylemlerinin sarı-lacivertli kulübe zarar verdiğini de söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230618/ugur-dundar-once-istifa-etti-sonra-geri-dondu-1072593481.html

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uğur dündar, aziz yıldırım, istifa, fenerbahçe, ali koç