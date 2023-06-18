Uğur Dündar önce istifa etti sonra geri döndü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
07:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
07:21
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
07:36
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
08:30
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
09:00
7 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
09:22
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
09:39
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya yaptırımları Uluslararası Paten Birliği’ni krize soktu
10:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:06
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
14:06
7 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
14:27
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
16:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
17:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
18:36
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
19:02
7 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:38
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye turizminde ilk sırada Rusya var
20:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
09:21
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
09:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
10:16
3 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
10:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
18:02
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
18:29
2 dk
ÖZEL HABER
Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, Sputnik’e ABD’nin uluslararası ihlallerini anlattı
19:00
6 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:22
4 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
20:16
1 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
20:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230618/ugur-dundar-once-istifa-etti-sonra-geri-dondu-1072593481.html
Uğur Dündar önce istifa etti sonra geri döndü
Uğur Dündar önce istifa etti sonra geri döndü
Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığını bıraktığını açıkladı. Dündar kendisine destek olanlara verdiği cevapta protestoyu hakketmediğini ve istifadan... 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T09:12+0300
2023-06-18T09:12+0300
spor
uğur dündar
fenerbahçe
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103935/27/1039352752_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a5d3eae4a1b20e75eded3aad94d6d12b.jpg
Uğur Dündar sosyal meydadan yayınladığı mesajla Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığını bıraktığını duyurdu.Dündar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:İstifa kararının ardından Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda bazı üyeler sahne önüne giderek Uğur Dündar'a destek verdive görevi bırakmamasını rica etti.Dündar protestoyu hakketmediğini ve istifadan vazgeçmesinin üyelerin isteğine bağlı olduğunu söyledi.Ardından Dündar, "Bana siyaset yapma diyenler, 'İktidara yağcılık yap' diyor.' Ben ölene kadar doğru söyleyeceğim. Yeri gelir iktidarı, yeri gelir muhalefeti eleştiririm. Devam etmemi isteyenler el kaldırsın." dedikten sonra "Göreve devam etmem oy çokluğu ile onaylanmıştır." diyerek göreve devam edeceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230617/fenerbahce-kulubu-yuksek-divan-kurulu-baskani-ugur-dundar-gorevinden-istifa-etti-1072575694.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103935/27/1039352752_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_7f5dad1f8506724bdaefe6a926cbd979.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uğur dündar, fenerbahçe, istifa
uğur dündar, fenerbahçe, istifa

Uğur Dündar önce istifa etti sonra geri döndü

09:12 18.06.2023
© DHAUğur Dündar
Uğur Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
© DHA
Abone olTelegram
Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığını bıraktığını açıkladı. Dündar kendisine destek olanlara verdiği cevapta protestoyu hakketmediğini ve istifadan vazgeçmesinin üyelerin isteğine bağlı olduğunu aktardı. Dündar, "Göreve devam etmem oy çokluğu ile onaylanmıştır." dedi.
Uğur Dündar sosyal meydadan yayınladığı mesajla Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığını bıraktığını duyurdu.
Dündar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir Cumhuriyet sevdalısı olarak hayatım boyunca Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerledim. Fenerbahçe'ye de köklerini Kuvayı Milliye'den aldığı için gönül verdim Doğru bildiğim yolda ilerlerken ağır bedeller ödedim, ama yılmadım. 12 yıldır ana akım televizyonlarda çalıştırılmadım. Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da Cumhuriyetin Feneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim."

İstifa kararının ardından Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda bazı üyeler sahne önüne giderek Uğur Dündar'a destek verdive görevi bırakmamasını rica etti.
Dündar protestoyu hakketmediğini ve istifadan vazgeçmesinin üyelerin isteğine bağlı olduğunu söyledi.
Ardından Dündar, "Bana siyaset yapma diyenler, 'İktidara yağcılık yap' diyor.' Ben ölene kadar doğru söyleyeceğim. Yeri gelir iktidarı, yeri gelir muhalefeti eleştiririm. Devam etmemi isteyenler el kaldırsın." dedikten sonra "Göreve devam etmem oy çokluğu ile onaylanmıştır." diyerek göreve devam edeceğini ifade etti.
Uğur Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2023
SPOR
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevinden istifa etti
Dün, 15:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала