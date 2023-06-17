https://sputniknews.com.tr/20230617/fenerbahce-kulubu-yuksek-divan-kurulu-baskani-ugur-dundar-gorevinden-istifa-etti-1072575694.html
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevinden istifa etti
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevinden istifa etti
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevinden istifa etti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T15:42+0300
2023-06-17T15:42+0300
2023-06-17T15:42+0300
spor
uğur dündar
fenerbahçe
istifa
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Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da 'Cumhuriyetin Fener'i' olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.Uğur Dündar, Nisan 2022'de yapılan seçimlerde sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanlığına seçilmişti.
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uğur dündar, fenerbahçe, istifa
uğur dündar, fenerbahçe, istifa
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevinden istifa etti
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevinden istifa etti.
Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da 'Cumhuriyetin Fener'i' olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Uğur Dündar, Nisan 2022'de yapılan seçimlerde sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanlığına seçilmişti.