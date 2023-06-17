https://sputniknews.com.tr/20230617/fenerbahce-kulubu-yuksek-divan-kurulu-baskani-ugur-dundar-gorevinden-istifa-etti-1072575694.html

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevinden istifa etti

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevinden istifa etti

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevinden istifa etti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T15:42+0300

2023-06-17T15:42+0300

2023-06-17T15:42+0300

spor

uğur dündar

fenerbahçe

istifa

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Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da 'Cumhuriyetin Fener'i' olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.Uğur Dündar, Nisan 2022'de yapılan seçimlerde sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanlığına seçilmişti.

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uğur dündar, fenerbahçe, istifa