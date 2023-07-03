https://sputniknews.com.tr/20230703/bioyografisini-yazan-gazeteciye-gore-elon-musk-iblis-moduna-gecip-calisanlari-parca-pincik-ediyor-1073118734.html

Bioyografisini yazan gazeteciye göre Elon Musk 'iblis moduna geçip çalışanları parça pinçik ediyor'

Bioyografisini yazan gazeteciye göre Elon Musk 'iblis moduna geçip çalışanları parça pinçik ediyor'

ABD'de 2001-2003 arası CNN'in, 2003-2018 arası düşünce kuruluşu Aspen Enstitüsü'nün başkanlığını yapmış gazeteci-yazar Walter Isaacson, Elon Musk'la ilgili... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T17:12+0300

2023-07-03T17:12+0300

2023-07-03T17:26+0300

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walter isaacson

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gazeteci

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Elon Musk'ı iki yıl boyunca Twitter'ı devraldığı dönem dahil günü gününe gözlemleyen biyografi yazarı Walter Isaacson, bir Twitter Spaces etkinliğinde izlenimlerini aktardı. Musk'ın çalışanlarını korkutan 'çılgınca bir aciliyet duygusu' içinde hareket ettiğini, işgücünün yarısından fazlasını kovduğu Twitter'daki ilk günlerinde çalışanlara sık sık öfkelendiğini söyleyen Isaacson, "Karanlığa bürünürdü ve o kişiyi paramparça edeceğini bilirdim" diyerek ekledi:'Empatiden nasibini almamış gaddar bir kişilik olarak' tasvir ettiği Musk'ın 'iki hafta önce bir çocuğunu kaybetmiş bir çalışma arkadaşına hata yaptığı için sözlü saldırdığı' bir sahneyi anlatan biyografi yazarı, 'çalışanların Musk'a kötü haber vermekten korktuğunu' dile getirdi. Dünyanın en zengin kişisinin bir keresinde kendisine 'şirketin başarısı pahasına çalışanlarla empati kurmayı bir bencillik biçimi olarak gördüğünü' söylediğini aktaran Isaacson, Musk'ın 'iblis moduna geçmesi' teriminin kız arkadaşı olan müzik sanatçısı Grimes tarafından icat edildiğini belirtti. Buna göre Grimes, 'o ruh halindeyken nahoşlaşan Musk'ın ardından kendini tümüyle işine verdiğini' söyledi. Biyografi yazarı, 'öfke dolu Jekyll ile Hyde karakteri' olarak tasvir ettiği Tesla, Space X ve Twitter patronunun 'çalışanlarını parça pinçik etme' huyundan söz etmesine rağmen, yakında çıkacak kitabının Musk'ın tartışmalı anlarını Tesla ve Space X'teki 'inanılmaz' çalışmasıyla dengelemeyi hedeflediğini belirtti. 'Pek çok parlak mucidin karmaşık özellikleri sayesinde etkili vizyonerler haline geldiği' iddiasını dile getiren Isaacson, Musk'ın 'karanlık tarafının' daha önce 'korkunç bir insan' olarak tanımladığı babası Errol ile ilişkisine atfedilebileceğini öne sürdü. Insider'ın konuyla ilgili görüşünü aldığı Errol Musk, "Bugünlerde Elon ile aramız oldukça iyi" diyerek oğlunun 'karanlık tarafına' katkıda bulunduğunu yalanladı.Elon Musk, inovasyon çalışmaları, işi ve serveti kadar kişisel ve profesyonel davranışlarında çok sayıda tartışmaya neden olmasıyla tanınıyor. Bu hafta Wall Street Journal (WSJ), Twitter patronunun bilinen bir anestetik olan ketamin kullanırken görüldüğünü yazdı. Musk'ın çevresindekilere ilacı depresyon için mikrodozda ve partilerde tam dozda aldığını söylediği aktarıldı. Hızını alamayan Musk, "ABD'de depresyona aşırı teşhis konuyor, ancak bazı insanlar için bu gerçekten bir beyin kimyası sorunu. Ama insanları seçici serotonin geri alım inhibitörleriyle (SSRI) zombileştirmek kesinlikle çok fazla oluyor. Arkadaşlarımda gördüğüm kadarıyla ara sıra alınan ketamin daha iyi bir seçenek" diye tweet attı.Eleştirdiği SSRI, en sık reçete edilen antidepresan ilaç grubu. Depresyonu tedavi için beyindeki serotonin düzeylerini artıran bu grup, bazen anksiyete bozukluklarını tedavi amacıyla da kullanılıyor. Musk'ın 2018'de 'The Joe Rogan Experience' podcast'inde esrar içmesi, kurucusu olduğu Tesla'nın hisse fiyatının çakılmasına neden olmuştu. Üstüne üstlük Musk ile yine kurucusu olduğu uzay keşif şirketi SpaceX'teki çalışanlar aylarca uyuşturucu testlerine tabi tutulmuştu.

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