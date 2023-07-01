https://sputniknews.com.tr/20230701/musktan-twitter-kaosuna-aciklama-manipulasyonlari-onlemek-icin---1073067093.html
Musk’tan Twitter kaosuna açıklama: 'Manipülasyonları önlemek için'
Musk’tan Twitter kaosuna açıklama: 'Manipülasyonları önlemek için'
Twitter'da bugün yaşanan sıkıntıya açıklama getirmeye çalışan Elon Musk "Doğrulanmış hesapların günde 6000, doğrulanmamış hesapların günde 600, yeni ve... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T21:30+0300
2023-07-01T21:30+0300
2023-07-01T21:31+0300
dünya
elon musk
twitter
kısıtlama
açıklama
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Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcıların bugün karşı karşıya kaldığı 'kullanım limiti aşıldı' uyarısıyla ilgili Twitter'ın sahibi Elon Musk yaşanan kaosa açıklama getirmeye çalıştı.Kendi hesabından bir paylaşım yapan Musk, Twitter’daki manipülasyonları önlemek için geçici sınırlar getirdiklerini belirtti. Elon Musk yaptığı açıklamada "Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar ise günde 300 tweet görüntüleyebilecek" ifadelerini kullandı.
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elon musk, twitter , kısıtlama, açıklama
elon musk, twitter , kısıtlama, açıklama
Musk’tan Twitter kaosuna açıklama: 'Manipülasyonları önlemek için'
21:30 01.07.2023 (güncellendi: 21:31 01.07.2023) Abone ol
Twitter'da bugün yaşanan sıkıntıya açıklama getirmeye çalışan Elon Musk "Doğrulanmış hesapların günde 6000, doğrulanmamış hesapların günde 600, yeni ve doğrulanmamış hesapların ise günde 300 tweet görüntüleyebileceğini belirtti.
Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcıların bugün karşı karşıya kaldığı 'kullanım limiti aşıldı' uyarısıyla ilgili Twitter'ın sahibi Elon Musk yaşanan kaosa açıklama getirmeye çalıştı.
Kendi hesabından bir paylaşım yapan Musk, Twitter’daki manipülasyonları önlemek için geçici sınırlar getirdiklerini belirtti.
Elon Musk yaptığı açıklamada "Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar ise günde 300 tweet görüntüleyebilecek" ifadelerini kullandı.