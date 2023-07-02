https://sputniknews.com.tr/20230702/twitterda-icerik-goruntuleme-siniri-getirildi-1073073998.html
Twitter'da içerik görüntüleme sınırı getirildi
Twitter'da içerik görüntüleme sınırı getirildi
Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T01:11+0300
2023-07-02T01:11+0300
2023-07-02T01:11+0300
dünya
elon musk
twitter
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Musk, Twitter hesabından, sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için getirilen geçici limitlere ilişkin paylaşımda bulundu.Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti.Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.Sosyal medya platformu Twitter, geçen yıl da ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230701/musktan-twitter-kaosuna-aciklama-manipulasyonlari-onlemek-icin---1073067093.html
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elon musk, twitter
Twitter'da içerik görüntüleme sınırı getirildi
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Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurdu.
Musk, Twitter hesabından, sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için getirilen geçici limitlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti.
Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.
Sosyal medya platformu Twitter, geçen yıl da ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı.