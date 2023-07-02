https://sputniknews.com.tr/20230702/twitterda-icerik-goruntuleme-siniri-getirildi-1073073998.html

Twitter'da içerik görüntüleme sınırı getirildi

Twitter'da içerik görüntüleme sınırı getirildi

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini... 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T01:11+0300

2023-07-02T01:11+0300

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dünya

elon musk

twitter

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Musk, Twitter hesabından, sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için getirilen geçici limitlere ilişkin paylaşımda bulundu.Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti.Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.Sosyal medya platformu Twitter, geçen yıl da ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230701/musktan-twitter-kaosuna-aciklama-manipulasyonlari-onlemek-icin---1073067093.html

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