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https://sputniknews.com.tr/20230702/twitterda-icerik-goruntuleme-siniri-getirildi-1073073998.html
Twitter'da içerik görüntüleme sınırı getirildi
Twitter'da içerik görüntüleme sınırı getirildi
Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T01:11+0300
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dünya
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Musk, Twitter hesabından, sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için getirilen geçici limitlere ilişkin paylaşımda bulundu.Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti.Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.Sosyal medya platformu Twitter, geçen yıl da ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230701/musktan-twitter-kaosuna-aciklama-manipulasyonlari-onlemek-icin---1073067093.html
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elon musk, twitter
elon musk, twitter

Twitter'da içerik görüntüleme sınırı getirildi

01:11 02.07.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurdu.
Musk, Twitter hesabından, sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için getirilen geçici limitlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti.
Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.
Sosyal medya platformu Twitter, geçen yıl da ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
DÜNYA
Musk’tan Twitter kaosuna açıklama: 'Manipülasyonları önlemek için'
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