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https://sputniknews.com.tr/20230702/istanbulda-taksilere-iliskin-18-ayda-144-bin-sikayet-en-basta-yolcu-begenmeme-var-1073085891.html
İstanbul'da taksilere ilişkin 18 ayda 144 bin şikayet: En başta 'yolcu beğenmeme' var
İstanbul'da taksilere ilişkin 18 ayda 144 bin şikayet: En başta 'yolcu beğenmeme' var
İstanbul'da taksilere ilişkin 153 İhbar Hattı'na 18 ayda 144 bin 166 şikayet geldi. Şikayetlerin başında "yol ve yolcu seçme", "trafik kuralı ihlali", "kaba... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T15:59+0300
2023-07-02T15:59+0300
yaşam
taksi
istanbul
şikayet
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İstanbul'da hizmet veren 18 bin 773 takside 45 bin 786 kayıtlı şoför bulunuyor. Kentte taksicilere yönelik şikayetler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 153 İhbar Hattı'na yapılıyor. İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUDES) incelenen başvurular sonucu hatalı bulunan taksicilere yaptırım uygulanıyor.TUDES verilerine göre, taksi sürücüleriyle ilgili Ocak 2022'den bu yana yapılan şikayetlerin başında "yol ve yolcu beğenmeme" yer alıyor. "Trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" gibi konular da en çok şikayet edilen hususlar arasında bulunuyor.Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, bunun 18 bin 79'unu "yol ve yolcu seçme" konusu oluşturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok şikayet de mayıs ve haziranda gerçekleşti.2023 yılında en çok şikayet 18079 ile "yol ve yolcu seçme konusunda yapılırken, listenin üstünde şu şikayetler yer aldı:Trafik kural ihlali 3.644Fazla ücret alınması 3.026Yolcuya kaba davranılması 3.415Yolcuyu uzak yoldan götürmek 1.386Kısa mesafe diye yolcu almama 1.290Taksimetre açılmaması 712Darp ve taciz 652Taksicilerin dolmuşçuluk yapması 385Araç içinde sigara içilmesi 293En fazla şikayet ocak ayındaTUDES verilerine göre 2022'de, taksilere ilişkin 80 bin 288 şikayet yapıldı. En çok şikayet 9 bin 452 başvuru ile aralıkta gerçekleşirken en az şikayetin yapıldığı ay ise 4 bin 29 başvuru ile ocak oldu.Geçen yıl en çok şikayet edilen konu da 47 bin 757 başvuru ile "yol ve yolcu seçme" oldu.TUDES'in Saha Denetim ekipleri tarafından da 2022'de taksicilere çoğunluğu "yanlış park"tan 7 milyon 500 bin liranın üzerinde ceza kesildi.2022'nin şikayet konuları şöyle:Yol ve yolcu seçme 47.757Fazla ücret alınması 6.949Trafik kuralı ihlali 6.671Yolcuya kaba davranılması 7.804Yolcuyu uzak yoldan götürmek 3.440Taksimetre açılmaması 2.301Darp ve taciz 1.236Araç içinde sigara içilmesi 462Dolandırıcılık 698Taksilerin dolmuşçuluk yapması 876
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taksi, istanbul, şikayet
taksi, istanbul, şikayet

İstanbul'da taksilere ilişkin 18 ayda 144 bin şikayet: En başta 'yolcu beğenmeme' var

15:59 02.07.2023
© AAİstanbul, taksi, polis
İstanbul, taksi, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA
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İstanbul'da taksilere ilişkin 153 İhbar Hattı'na 18 ayda 144 bin 166 şikayet geldi. Şikayetlerin başında "yol ve yolcu seçme", "trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" yer alırken, en çok şikayet ise aralıkta gerçekleşti
İstanbul'da hizmet veren 18 bin 773 takside 45 bin 786 kayıtlı şoför bulunuyor. Kentte taksicilere yönelik şikayetler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 153 İhbar Hattı'na yapılıyor. İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUDES) incelenen başvurular sonucu hatalı bulunan taksicilere yaptırım uygulanıyor.
TUDES verilerine göre, taksi sürücüleriyle ilgili Ocak 2022'den bu yana yapılan şikayetlerin başında "yol ve yolcu beğenmeme" yer alıyor. "Trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" gibi konular da en çok şikayet edilen hususlar arasında bulunuyor.
Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, bunun 18 bin 79'unu "yol ve yolcu seçme" konusu oluşturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok şikayet de mayıs ve haziranda gerçekleşti.
2023 yılında en çok şikayet 18079 ile "yol ve yolcu seçme konusunda yapılırken, listenin üstünde şu şikayetler yer aldı:
Trafik kural ihlali 3.644
Fazla ücret alınması 3.026
Yolcuya kaba davranılması 3.415

Yolcuyu uzak yoldan götürmek 1.386
Kısa mesafe diye yolcu almama 1.290
Taksimetre açılmaması 712
Darp ve taciz 652
Taksicilerin dolmuşçuluk yapması 385
Araç içinde sigara içilmesi 293

En fazla şikayet ocak ayında

TUDES verilerine göre 2022'de, taksilere ilişkin 80 bin 288 şikayet yapıldı. En çok şikayet 9 bin 452 başvuru ile aralıkta gerçekleşirken en az şikayetin yapıldığı ay ise 4 bin 29 başvuru ile ocak oldu.
Geçen yıl en çok şikayet edilen konu da 47 bin 757 başvuru ile "yol ve yolcu seçme" oldu.
TUDES'in Saha Denetim ekipleri tarafından da 2022'de taksicilere çoğunluğu "yanlış park"tan 7 milyon 500 bin liranın üzerinde ceza kesildi.
2022'nin şikayet konuları şöyle:
Yol ve yolcu seçme 47.757
Fazla ücret alınması 6.949
Trafik kuralı ihlali 6.671
Yolcuya kaba davranılması 7.804
Yolcuyu uzak yoldan götürmek 3.440
Taksimetre açılmaması 2.301
Darp ve taciz 1.236
Araç içinde sigara içilmesi 462
Dolandırıcılık 698
Taksilerin dolmuşçuluk yapması 876
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