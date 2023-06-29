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Taksici 'para önemli değil, güzel kadınsın' dedi: 'Bu durum benim için normal değil'
Taksici 'para önemli değil, güzel kadınsın' dedi: 'Bu durum benim için normal değil'
Şişli'de bindiği taksicinin para önemli değil diyerek taksimetreyi açmadığı yolcu, "Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T13:19+0300
2023-06-29T13:29+0300
türkiye
taksi
istanbul
taciz
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İstanbul Fatih Galata Köprüsü üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, 5 senedir Türkiye’de yaşayan ve Endonezya’nın Bali Adası uyruklu olan güzellik uzmanı Ayu Girianjani (27), alışveriş yapmak üzere Şişli’den taksiye binmişti. Kadın yolculuk yaptığı esnada taksimetrenin açık olmadığını görmesi üzerine taksiciye neden açmadığını sormuştu. Taksicinin “para önemli değil” demesi üzerine de Girianjani, 100 lira ödeme yaparak taksiden inmişti. Yaşanan o anları kadın cep telefonu kamerasıyla görüntülemiş, olayla ilgili ise şikayette bulunmadığı öğrenilmişti.'Bu durum benim için hiç normal değil'Yaşanan olayla ilgili konuşan Ayu Girianjani, “Ben o gün taksiye bindim. Şişli’den Eminönü’ne doğru gidiyordum. Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi. Ben de o şekilde cevap verdim. Neden video çektim, çünkü bu durum benim için hiç normal değil. Kendim için paylaştım” dedi.
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Taksici 'para önemli değil, güzel kadınsın' dedi: 'Bu durum benim için normal değil'
Taksici 'para önemli değil, güzel kadınsın' dedi: 'Bu durum benim için normal değil'
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taksi, istanbul, taciz, video
taksi, istanbul, taciz, video

Taksici 'para önemli değil, güzel kadınsın' dedi: 'Bu durum benim için normal değil'

13:19 29.06.2023 (güncellendi: 13:29 29.06.2023)
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Şişli'de bindiği taksicinin para önemli değil diyerek taksimetreyi açmadığı yolcu, "Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi. Bu durum benim için hiç normal değil" dedi.
İstanbul Fatih Galata Köprüsü üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, 5 senedir Türkiye’de yaşayan ve Endonezya’nın Bali Adası uyruklu olan güzellik uzmanı Ayu Girianjani (27), alışveriş yapmak üzere Şişli’den taksiye binmişti. Kadın yolculuk yaptığı esnada taksimetrenin açık olmadığını görmesi üzerine taksiciye neden açmadığını sormuştu.
Taksicinin “para önemli değil” demesi üzerine de Girianjani, 100 lira ödeme yaparak taksiden inmişti. Yaşanan o anları kadın cep telefonu kamerasıyla görüntülemiş, olayla ilgili ise şikayette bulunmadığı öğrenilmişti.

'Bu durum benim için hiç normal değil'

Yaşanan olayla ilgili konuşan Ayu Girianjani, “Ben o gün taksiye bindim. Şişli’den Eminönü’ne doğru gidiyordum. Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi. Ben de o şekilde cevap verdim. Neden video çektim, çünkü bu durum benim için hiç normal değil. Kendim için paylaştım” dedi.
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