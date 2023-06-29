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Psikoloğun 'online tacizine' hapis cezası
Psikoloğun 'online tacizine' hapis cezası
Hatice B., kişisel problemleriyle ilgili olarak tedavi gördüğü psikolog Mustafa Özay’ın online seans sırasında kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikâyetçi... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T07:52+0300
2023-06-29T07:55+0300
türkiye
istanbul asliye ceza mahkemesi
psikolog
terapi
ceza
taciz
cinsel taciz
mustafa özay
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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Hatice B. (32), 2017 yılında kişisel problemleri ve öfke sorunlarına ilişkin psikolog Mustafa Özay’a başvurdu. 2017 yılından 2021 yılına kadar ücret karşılığında terapi alan Hatice B., 2020 yılındaki koronavirüs salgını nedeniyle terapilerini online almaya başladı. İddiaya göre Hatice B., 14 Şubat 2020 tarihindeki seans randevusu için psikoloğu Özay ile görüştü. Mustafa Özay, ‘bir psikoloğun gözünden’ isimli Instagram profilinden istek göndereceğini ve bunu kabul etmesi gerektiğini Hatice B.’ye söyledi. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Psikolog Özay, istek gönderdiği linkte kendisinin seanslarla tahrik olduğu şeklinde Hatice B.’ye taciz edici yazılar yazdı, Hatice B. ise psikolog Özay’ın bu yazılarına tepki gösterdi. Özay da on seansı ücretsiz yapabileceğini söyleyerek kendisini affettirmeye çalıştı. Psikoloğunun bu konuşmalarından rahatsızlık duyan genç kadın, savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.Soruşturma kapsamında savunma yapan psikolog Özay, “Ben Hatice B.’ye kendi isteğiyle kişisel problemleri ve öfke sorunlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti veriyordum. Kendisiyle yaptığımız yüz yüze görüşmelerde daha çok onun cinsel hayatında yaşamış olduğu partnerleri ile yaşadığı sorunları konuştuk. Aramızda geçen yazışmalar tamamen kendisinin tedavisine yönelikti” dedi.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 yıldır görülen davada kararını açıklayan mahkeme, psikolog Özay’ı ‘cinsel taciz’ suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın geçmişte kasıtlı bir suçtan mahkûm olmaması ve kişilik özelliklerini de dikkate alarak, bu cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230629/iskocyaya-valiz-icinde-giden-afrika-avci-orumcegi-karantinaya-alindi-1072978363.html
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istanbul asliye ceza mahkemesi, psikolog, terapi, ceza, taciz, cinsel taciz, mustafa özay
istanbul asliye ceza mahkemesi, psikolog, terapi, ceza, taciz, cinsel taciz, mustafa özay

Psikoloğun 'online tacizine' hapis cezası

07:52 29.06.2023 (güncellendi: 07:55 29.06.2023)
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© İHA
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Hatice B., kişisel problemleriyle ilgili olarak tedavi gördüğü psikolog Mustafa Özay’ın online seans sırasında kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikâyetçi oldu. Cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan Mustafa Özay, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Hatice B. (32), 2017 yılında kişisel problemleri ve öfke sorunlarına ilişkin psikolog Mustafa Özay’a başvurdu. 2017 yılından 2021 yılına kadar ücret karşılığında terapi alan Hatice B., 2020 yılındaki koronavirüs salgını nedeniyle terapilerini online almaya başladı. İddiaya göre Hatice B., 14 Şubat 2020 tarihindeki seans randevusu için psikoloğu Özay ile görüştü. Mustafa Özay, ‘bir psikoloğun gözünden’ isimli Instagram profilinden istek göndereceğini ve bunu kabul etmesi gerektiğini Hatice B.’ye söyledi.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Psikolog Özay, istek gönderdiği linkte kendisinin seanslarla tahrik olduğu şeklinde Hatice B.’ye taciz edici yazılar yazdı, Hatice B. ise psikolog Özay’ın bu yazılarına tepki gösterdi. Özay da on seansı ücretsiz yapabileceğini söyleyerek kendisini affettirmeye çalıştı. Psikoloğunun bu konuşmalarından rahatsızlık duyan genç kadın, savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma kapsamında savunma yapan psikolog Özay, “Ben Hatice B.’ye kendi isteğiyle kişisel problemleri ve öfke sorunlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti veriyordum. Kendisiyle yaptığımız yüz yüze görüşmelerde daha çok onun cinsel hayatında yaşamış olduğu partnerleri ile yaşadığı sorunları konuştuk. Aramızda geçen yazışmalar tamamen kendisinin tedavisine yönelikti” dedi.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 yıldır görülen davada kararını açıklayan mahkeme, psikolog Özay’ı ‘cinsel taciz’ suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın geçmişte kasıtlı bir suçtan mahkûm olmaması ve kişilik özelliklerini de dikkate alarak, bu cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi:
“Sanık Özay’ın mesajlarının doğrudan kendisini olaya dahil ettiği anlaşılmıştır. Özay’ın cinsel içerikli olarak yapmış olduğu yazışmaların ‘cinsel taciz’ suçunu oluşturduğu anlaşıldığından, bu sebeple isnat edilen suçu işlediği sabit görülmüştür.”
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