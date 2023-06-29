https://sputniknews.com.tr/20230629/iskocyaya-valiz-icinde-giden-afrika-avci-orumcegi-karantinaya-alindi-1072978363.html

İskoçya’ya valiz içinde giden Afrika avcı örümceği karantinaya alındı

İskoçya’ya valiz içinde giden Afrika avcı örümceği karantinaya alındı

Afrika’dan İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a seyahat eden bir kişinin evinde büyük bir Afrika avcı örümceği bulundu. Örümceğin, Afrika ziyaretinden dönen... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T06:51+0300

2023-06-29T06:51+0300

2023-06-29T06:51+0300

yaşam

iskoçya hayvanları koruma derneği (spca)

örümcek

afrika

valiz

koruma

koruma alanı

zehirli

iskoçya

tehlike

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067578162_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_ba0f28406cd01b67724550a1535b2148.jpg

Afrika'dan İskoçya'ya giden bir yolcunun valizinde bulunan 10 cm çapındaki örümcek, İskoçya Hayvanları Koruma Derneği (SPCA) tarafından karantina altına alındı. Avcı örümceklerine Afrika, Asya ve Avustralya gibi sıcak tropik bölgelerde rastlanıyor.Erişkinleri 28 cm’ye kadar büyüyen avcı örümcekleri, bacak boyları itibarıyla dünyanın en büyük örümcekleri olarak biliniyor.Bu örümcekler zehirli olsa da sokmadıkları için insanlar açısından tehlikeli olarak değerlendirilmiyor. Afrika’dan dönen ev sahibinin, örümceği görüp plastik bir kutuya kapattığı belirtiliyor.SPCA yetkilisi Catherine Atterton, “Avcı örümcekler hızları ve sıçramalarıyla biliniyor” dedi. Ev sahibinin örümceği kutuya kapatmasından memnun olduğunu belirten yetkili, “Neyse ki örümcek uzun yolculuktan sonra hiç zarar görmemiş ve barınaklarımızdan birinde karantinaya alındı” dedi. Atterton, örümceğin yeni yaşam alanının kararlaştırılacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230629/toronto-orman-yanginlarinin-ardindan-dunyanin-havasi-en-kirli-sehirleri-arasina-girdi-1072977329.html

iskoçya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iskoçya hayvanları koruma derneği (spca), örümcek, afrika, valiz, koruma, koruma alanı, zehirli, iskoçya, tehlike