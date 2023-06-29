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https://sputniknews.com.tr/20230629/iskocyaya-valiz-icinde-giden-afrika-avci-orumcegi-karantinaya-alindi-1072978363.html
İskoçya’ya valiz içinde giden Afrika avcı örümceği karantinaya alındı
İskoçya’ya valiz içinde giden Afrika avcı örümceği karantinaya alındı
Afrika’dan İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a seyahat eden bir kişinin evinde büyük bir Afrika avcı örümceği bulundu. Örümceğin, Afrika ziyaretinden dönen... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T06:51+0300
2023-06-29T06:51+0300
yaşam
iskoçya hayvanları koruma derneği (spca)
örümcek
afrika
valiz
koruma
koruma alanı
zehirli
iskoçya
tehlike
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Afrika'dan İskoçya'ya giden bir yolcunun valizinde bulunan 10 cm çapındaki örümcek, İskoçya Hayvanları Koruma Derneği (SPCA) tarafından karantina altına alındı. Avcı örümceklerine Afrika, Asya ve Avustralya gibi sıcak tropik bölgelerde rastlanıyor.Erişkinleri 28 cm’ye kadar büyüyen avcı örümcekleri, bacak boyları itibarıyla dünyanın en büyük örümcekleri olarak biliniyor.Bu örümcekler zehirli olsa da sokmadıkları için insanlar açısından tehlikeli olarak değerlendirilmiyor. Afrika’dan dönen ev sahibinin, örümceği görüp plastik bir kutuya kapattığı belirtiliyor.SPCA yetkilisi Catherine Atterton, “Avcı örümcekler hızları ve sıçramalarıyla biliniyor” dedi. Ev sahibinin örümceği kutuya kapatmasından memnun olduğunu belirten yetkili, “Neyse ki örümcek uzun yolculuktan sonra hiç zarar görmemiş ve barınaklarımızdan birinde karantinaya alındı” dedi. Atterton, örümceğin yeni yaşam alanının kararlaştırılacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230629/toronto-orman-yanginlarinin-ardindan-dunyanin-havasi-en-kirli-sehirleri-arasina-girdi-1072977329.html
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iskoçya hayvanları koruma derneği (spca), örümcek, afrika, valiz, koruma, koruma alanı, zehirli, iskoçya, tehlike
iskoçya hayvanları koruma derneği (spca), örümcek, afrika, valiz, koruma, koruma alanı, zehirli, iskoçya, tehlike

İskoçya’ya valiz içinde giden Afrika avcı örümceği karantinaya alındı

06:51 29.06.2023
© AP Photo / Biswaranjan RoutÖrümcek ağı
Örümcek ağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Biswaranjan Rout
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Afrika’dan İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a seyahat eden bir kişinin evinde büyük bir Afrika avcı örümceği bulundu. Örümceğin, Afrika ziyaretinden dönen kişinin valizinde geldiği tahmin ediliyor.
Afrika'dan İskoçya'ya giden bir yolcunun valizinde bulunan 10 cm çapındaki örümcek, İskoçya Hayvanları Koruma Derneği (SPCA) tarafından karantina altına alındı.
Avcı örümceklerine Afrika, Asya ve Avustralya gibi sıcak tropik bölgelerde rastlanıyor.
Erişkinleri 28 cm’ye kadar büyüyen avcı örümcekleri, bacak boyları itibarıyla dünyanın en büyük örümcekleri olarak biliniyor.
Bu örümcekler zehirli olsa da sokmadıkları için insanlar açısından tehlikeli olarak değerlendirilmiyor. Afrika’dan dönen ev sahibinin, örümceği görüp plastik bir kutuya kapattığı belirtiliyor.
SPCA yetkilisi Catherine Atterton, “Avcı örümcekler hızları ve sıçramalarıyla biliniyor” dedi. Ev sahibinin örümceği kutuya kapatmasından memnun olduğunu belirten yetkili, “Neyse ki örümcek uzun yolculuktan sonra hiç zarar görmemiş ve barınaklarımızdan birinde karantinaya alındı” dedi. Atterton, örümceğin yeni yaşam alanının kararlaştırılacağını söyledi.
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