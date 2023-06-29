Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

© AA / Mert Alper Dervış Bu arada duman, Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük bir bölümünü yeniden kapladı. Duman ve kalitesiz hava nedeniyle bölge sakinlerine, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı. Chicago, Detroit ve Indianapolis de dahil olmak üzere birçok büyük şehir, ABD'deki hava kalitesi en kötü kentler kategorisine düştü.