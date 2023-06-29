Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:04
30 dk
HABERLER
Deprem bölgesi Hatay'dan canlı bağlantı
13:00
15 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
14:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekliyor?
14:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:30
1 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:00
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:15
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:15
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:15
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230629/toronto-orman-yanginlarinin-ardindan-dunyanin-havasi-en-kirli-sehirleri-arasina-girdi-1072977329.html
Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi
Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi
Kanada’da süren orman yangınları nedeniyle ülkenin en büyük metropolü Toronto, dünyanın en kirli havasına sahip şehirler arasına girdi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T02:17+0300
2023-06-29T02:17+0300
multimedya
kanada
toronto
orman yangını
hava kirliliği
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1072976421_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_88ee4e85e0161613c3fc37662c2993ec.jpg
kanada
toronto
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1072976421_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_c20a83713dbe0a4514f3e45d18243d71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanada, toronto, orman yangını, hava kirliliği, fotoğraf, фото
kanada, toronto, orman yangını, hava kirliliği, fotoğraf, фото

Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

02:17 29.06.2023
Abone olTelegram
Kanada’da süren orman yangınları nedeniyle ülkenin en büyük metropolü Toronto, dünyanın en kirli havasına sahip şehirler arasına girdi.
© AA / Mert Alper DervışMerkezi İsviçre’de bulunan hava kalitesi takipçisi IQAir'in verilerine göre, çıkan orman yangınları sonrası etkili olan duman nedeniyle Toronto'nun hava kalitesi de düştü.
Merkezi İsviçre’de bulunan hava kalitesi takipçisi IQAir'in verilerine göre, çıkan orman yangınları sonrası etkili olan duman nedeniyle Toronto'nun hava kalitesi de düştü. - Sputnik Türkiye
1/4
© AA / Mert Alper Dervış
Merkezi İsviçre’de bulunan hava kalitesi takipçisi IQAir'in verilerine göre, çıkan orman yangınları sonrası etkili olan duman nedeniyle Toronto'nun hava kalitesi de düştü.
© AA / Mert Alper DervışAçıklamada, Toronto başta olmak üzere Ontario eyaletindeki dumanın neden olduğu sağlıksız havanın bir süre daha devam edeceği kaydedildi. Devam eden orman yangınları nedeniyle hava kalitesi sıralamasındaki yeri gün boyunca değişen Toronto, halen dünyada hava kalitesi en kötü 5. şehir durumunda.
Açıklamada, Toronto başta olmak üzere Ontario eyaletindeki dumanın neden olduğu sağlıksız havanın bir süre daha devam edeceği kaydedildi. Devam eden orman yangınları nedeniyle hava kalitesi sıralamasındaki yeri gün boyunca değişen Toronto, halen dünyada hava kalitesi en kötü 5. şehir durumunda. - Sputnik Türkiye
2/4
© AA / Mert Alper Dervış
Açıklamada, Toronto başta olmak üzere Ontario eyaletindeki dumanın neden olduğu sağlıksız havanın bir süre daha devam edeceği kaydedildi. Devam eden orman yangınları nedeniyle hava kalitesi sıralamasındaki yeri gün boyunca değişen Toronto, halen dünyada hava kalitesi en kötü 5. şehir durumunda.
© AA / Mert Alper DervışBu arada duman, Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük bir bölümünü yeniden kapladı. Duman ve kalitesiz hava nedeniyle bölge sakinlerine, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı. Chicago, Detroit ve Indianapolis de dahil olmak üzere birçok büyük şehir, ABD'deki hava kalitesi en kötü kentler kategorisine düştü.
Bu arada duman, Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük bir bölümünü yeniden kapladı. Duman ve kalitesiz hava nedeniyle bölge sakinlerine, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı. Chicago, Detroit ve Indianapolis de dahil olmak üzere birçok büyük şehir, ABD'deki hava kalitesi en kötü kentler kategorisine düştü. - Sputnik Türkiye
3/4
© AA / Mert Alper Dervış
Bu arada duman, Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük bir bölümünü yeniden kapladı. Duman ve kalitesiz hava nedeniyle bölge sakinlerine, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı. Chicago, Detroit ve Indianapolis de dahil olmak üzere birçok büyük şehir, ABD'deki hava kalitesi en kötü kentler kategorisine düştü.
© AFP 2023Kanada Kurumlararası Orman İtfaiye Merkezi'nin açıklamasına göre, geçen çarşamba sabahı itibarıyla ülke genelinde 487 aktif yangın bulunuyor. 1 Ocak'tan bu yana 76 bin 129 kilometrekare ormanlık arazinin yandığı bildirirken, bu rakam, Ulusal Ormancılık Veritabanı'na göre, 1989'da belirlenen 75 bin 596 kilometrekarelik en büyük yanan arazi rekorunu da aşıyor.
Kanada Kurumlararası Orman İtfaiye Merkezi'nin açıklamasına göre, geçen çarşamba sabahı itibarıyla ülke genelinde 487 aktif yangın bulunuyor. 1 Ocak'tan bu yana 76 bin 129 kilometrekare ormanlık arazinin yandığı bildirirken, bu rakam, Ulusal Ormancılık Veritabanı'na göre, 1989'da belirlenen 75 bin 596 kilometrekarelik en büyük yanan arazi rekorunu da aşıyor. - Sputnik Türkiye
4/4
© AFP 2023
Kanada Kurumlararası Orman İtfaiye Merkezi'nin açıklamasına göre, geçen çarşamba sabahı itibarıyla ülke genelinde 487 aktif yangın bulunuyor. 1 Ocak'tan bu yana 76 bin 129 kilometrekare ormanlık arazinin yandığı bildirirken, bu rakam, Ulusal Ormancılık Veritabanı'na göre, 1989'da belirlenen 75 bin 596 kilometrekarelik en büyük yanan arazi rekorunu da aşıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала