https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskani-erdogandan-kurban-bayrami-mesaji-1072943048.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Aziz milletimizin mübarek Kurban... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T09:29+0300

2023-06-28T09:29+0300

2023-06-28T09:29+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

bayram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072698701_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bdef5084b97f63237b9718abbc717874.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230628/bahceliden-yerel-secim-aciklamasi-1072942760.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, bayram