https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskani-erdogandan-kurban-bayrami-mesaji-1072943048.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Aziz milletimizin mübarek Kurban... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T09:29+0300
2023-06-28T09:29+0300
2023-06-28T09:29+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
bayram
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230628/bahceliden-yerel-secim-aciklamasi-1072942760.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, bayram
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, bayram
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."