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Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlamışsa yerel seçimlerde de bu gerçekleşmelidir." dedi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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devlet bahçeli, mhp, seçim
devlet bahçeli, mhp, seçim

Bahçeli'den yerel seçim açıklaması

09:21 28.06.2023
© AAMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler rejimi tekrar eski yere götürmeye, darbelerle, fitneyle, fesatla ülkeyi yönetmeye çalışan parlamenter sistemin uşakları olmuşlardır" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler rejimi tekrar eski yere götürmeye, darbelerle, fitneyle, fesatla ülkeyi yönetmeye çalışan parlamenter sistemin uşakları olmuşlardır dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlamışsa yerel seçimlerde de bu gerçekleşmelidir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlamışsa yerel seçimlerde de bu gerçekleşmelidir. Mademki Türkiye siyasi istikrara kavuşmuştur bu siyasi istikrarın siyasi partilerde de kendisini hissettirmelidir. Siyasi partiler kendilerini yerel seçimlere hazırlamalıdır. Olgun, karşılıklı saygı içinde kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırmalıdır. Rusya’da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu rulet Putin’in kazanmasıyla son bulmuştur. Dünyada barışa sevgiye saygıya ihtiyaç vardır."

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