Temizlikçinin sigortasını kapattığı dolaptaki 20 yıllık araştırma yok oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör Kosaçev: Rusya, Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmüyor
10:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Narışkin: Batı’nın derin yanılgısı
11:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, 3'üncü ve 4'üncü nükleer santrali nereye yapacak?
12:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Nazilerin, ‘Açlık Planı'nın tam metni ilk kez ortaya çıktı
13:31
3 dk
HABERLER
Gazeteci Sina Koloğlu 'casus yazılım' dizisini anlattı
14:00
18 dk
ÖZEL HABER
Dış politika uzmanı Temur: Türkiye Avrasya’nın kalpgahında
14:45
5 dk
HABERLER
Gazeteci Toygun Atilla Varlık Fonu vurgununun detaylarını anlatıyor
15:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus ve Çin petrol şirketleri ulusal para birimini geçti
15:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD’de eğitilen Ukraynalı pilot, çıktığı ilk muharebe uçuşunda öldü
16:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rosneft Başkanı Seçin: Avrupa enerji sektörü tamamen ABD’ye bağımlı hale geldi
17:41
2 dk
HABERLER
Turizm bölgesine akın edenleri neler bekliyor, çevre muhabiri Yusuf Yavuz anlatıyor
18:00
14 dk
ÖZEL HABER
Alman medyası: Amonyak boru hattını Ukrayna ordusu havaya uçurmuş olabilir
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin ihracatında Ruble ve Yuan artışı
19:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya ticaretinde AB’nin yerini Türkiye, Çin, Hindistan ve Azerbaycan
20:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
ÖZEL HABER
AB’den Kiev’e şartlı yardım: Yolsuzlukla mücadele edin
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
22:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı
23:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa geliyor
10:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail'den Ukrayna'ya Rusya yanıtı: İsrail tarihin doğru tarafındadır
11:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
ÖZEL HABER
Kerim Tekin'in ölüm yıldönümü
12:32
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Erol Şahin otomotiv sektörünün son durumunu anlattı
14:00
26 dk
HABERLER
Spor yazarı Gökhan Dinç kulüplerin bütçelerini anlatıyor
15:00
39 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Yüzde 15'ini kaybettik
15:44
2 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230627/temizlikcinin-sigortasini-kapattigi-dolaptaki-20-yillik-arastirma-yok-oldu-1072922200.html
Temizlikçinin sigortasını kapattığı dolaptaki 20 yıllık araştırma yok oldu
Temizlikçinin sigortasını kapattığı dolaptaki 20 yıllık araştırma yok oldu
ABD'nin New York eyaletinin Troy şehrindeki üniversitede temizlik işçisinin, alarm sesini kesmek için sigortasını kapattığı numune saklama dolabında bulunan 20... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T15:20+0300
2023-06-27T15:20+0300
yaşam
abd
temizlik işçisi
araştırma
laboratuvar
numune
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1a/1055858537_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_824b73a32cef1f02246ec2dee956dd3f.jpg
Özel araştırma üniversitesi Rensselaer Polytechnic Enstitüsü, 2020'de meydana gelen bu 'laboratuvar kazasından' yaklaşık 3 yıl sonra, çalışanına 'uygun eğitimler vermediği' gerekçesiyle işveren temizlik şirketine dava açtı.Üniversitenin avukatları dava dilekçesinde, eksi 80 santigrat derecede korunması gereken numunelerin temizlikçinin hamlesi sonrası 'kurtarılmaz' duruma geldiğini ve bunun 1 milyon dolar zarara yol açtığını savundu.Profesör K.V. Lakshmi öncülüğünde fotosentez üzerine yürütülen 20 yıllık araştırmanın, güneş panellerinin geliştirilmesinde 'çığır açıcı' olabileceği ileri sürüldü.Profesör Lakshmi ve ekibi, 2020'de yaşanan olayda, numune dolabının alarm vermesi üzerine tamirci çağırdıklarını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 1 hafta sonrasına randevu alabildiklerini belirtiyor.Araştırma ekibi, bu süreçte laboratuvarın temizlenmesine ihtiyaç duymadıklarına ilişkin kapılara ve alarmın nasıl sessize alınacağına ilişkin numune dolabının üzerine notlar düştüklerini ancak arızanın baş göstermesinden 4 gün sonra laboratuvara geldiklerinde dolabın bağlı olduğu sigortanın kapatıldığını fark ettiklerini söylüyor.Konuya ilişkin temizlik işçisi ile görüşen avukatlar, çalışanın 'can sıkıcı' bir ses duyduğunu ve yanlış bir şey yaptığına inanmadığını söylediğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230519/zonguldakta-katil-ari-alarmi-laboratuvarda-uretilen-bocekler-dogaya-birakildi-1071304750.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1a/1055858537_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b9c90d855303043cbbb2054e8542bfa1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, temizlik işçisi, araştırma, laboratuvar, numune, kaza
abd, temizlik işçisi, araştırma, laboratuvar, numune, kaza

Temizlikçinin sigortasını kapattığı dolaptaki 20 yıllık araştırma yok oldu

15:20 27.06.2023
© AAHastane - Laboratuvar
Hastane - Laboratuvar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD'nin New York eyaletinin Troy şehrindeki üniversitede temizlik işçisinin, alarm sesini kesmek için sigortasını kapattığı numune saklama dolabında bulunan 20 yıllık araştırmaya ilişkin örneklerin yok olduğu bildirildi.
Özel araştırma üniversitesi Rensselaer Polytechnic Enstitüsü, 2020'de meydana gelen bu 'laboratuvar kazasından' yaklaşık 3 yıl sonra, çalışanına 'uygun eğitimler vermediği' gerekçesiyle işveren temizlik şirketine dava açtı.
Üniversitenin avukatları dava dilekçesinde, eksi 80 santigrat derecede korunması gereken numunelerin temizlikçinin hamlesi sonrası 'kurtarılmaz' duruma geldiğini ve bunun 1 milyon dolar zarara yol açtığını savundu.
Profesör K.V. Lakshmi öncülüğünde fotosentez üzerine yürütülen 20 yıllık araştırmanın, güneş panellerinin geliştirilmesinde 'çığır açıcı' olabileceği ileri sürüldü.
Profesör Lakshmi ve ekibi, 2020'de yaşanan olayda, numune dolabının alarm vermesi üzerine tamirci çağırdıklarını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 1 hafta sonrasına randevu alabildiklerini belirtiyor.
Araştırma ekibi, bu süreçte laboratuvarın temizlenmesine ihtiyaç duymadıklarına ilişkin kapılara ve alarmın nasıl sessize alınacağına ilişkin numune dolabının üzerine notlar düştüklerini ancak arızanın baş göstermesinden 4 gün sonra laboratuvara geldiklerinde dolabın bağlı olduğu sigortanın kapatıldığını fark ettiklerini söylüyor.
Konuya ilişkin temizlik işçisi ile görüşen avukatlar, çalışanın 'can sıkıcı' bir ses duyduğunu ve yanlış bir şey yaptığına inanmadığını söylediğini aktardı.
Dr. İbrahim Selçuk Kuru, son günlerde sıkça gündeme gelen arı ölümleri ve erken çiçek açan bitki türlerinin küresel ısınmadan kaynaklandığını aktararak, tedbir alınmadığı takdirde birçok bitki ve hayvan türünün yok olmakla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
YAŞAM
Zonguldak'ta 'katil arı' alarmı, laboratuvarda üretilen böcekler doğaya bırakıldı
19 Mayıs, 14:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала