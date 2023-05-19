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https://sputniknews.com.tr/20230519/zonguldakta-katil-ari-alarmi-laboratuvarda-uretilen-bocekler-dogaya-birakildi-1071304750.html
Zonguldak'ta 'katil arı' alarmı, laboratuvarda üretilen böcekler doğaya bırakıldı
Zonguldak'ta 'katil arı' alarmı, laboratuvarda üretilen böcekler doğaya bırakıldı
Zonguldak Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak’ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde kestane ağaçlarına zarar veren gal arılarına karşı biyolojik mücadele başlattı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T14:41+0300
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yaşam
arı
böcek
ağaç
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zonguldak
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Zonguldak'ta kestane ağaçlarının kurumasına neden olan ve halk arasında 'katil arı' olarak bilinen kestane gal arısına karşı Orman Bölge Müdürlüğü, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde kestane ağaçlarına zarar veren gal arılarına karşı biyolojik mücadele başlattı. Ekipler, gal arısının düşmanı olan Gökçebey ilçesinde bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı laboratuvarında çoğaltılan 'Torymus Sinensis' parazitini, mücadele kapsamında Alaplı kestane ormanlarında görülmeye başlanılan gal arılarına karşı Alioğlu Köyüne getirilen böcekler, kestane ağaçlarının yapraklarına bırakıldı.Bırakılan böcekler, yaprakları kurutan, çiçeklerin açmamasına neden olan gal arılarının yumurtalarıyla beslenecek. Çiftleştikten sonra yumurtalarını aynı yaprakların üzerine bırakacak torymus sinensisler sayesinde gal arılarının yumurtaları yok olacak ve ağaçların verimi artacak.Üretilen ilk böcekler doğaya bırakıldıÜretilen ilk torymus sinensisler, gal arısının Zonguldak ormanlarına yayıldığı bölge olan Alaplı ilçesine Ali Oğlu köyü ormanlarına getirildi. Orman Müdürlüğü tarafından biyolog ve köylülerin katılımıyla kavanozlarla getirilen böcekler, kestane ağaçlarının yapraklarına bırakıldı. Uzun vadelerinin kestane ormanlarının sağlığını koruyarak gelecek nesillere sağlıklı ormanlar bırakmak olduğunun ifade eden Zonguldak Bölge Müdürlüğünde görevli Koruma Şube Müdürü Ersan Kabakçı, ”Biz şu anda Kestane gal arısıyla biyoloji kapsamında kestane gal arısının kestane ağaçlarının zarar yapan gal arısının lav hasıyla beslenen 'Torymus Sinensis' denilen parazit böceğini salımını yapıyoruz. Salımını yaptığımız bu böcek bir erkek iki dişi olacak şekilde koloni halinde doğaya salımını yapıyoruz. Saldığımız bu böcek kestane gal arısını lav hasıyla beslenerek doğada çoğalıyor. Biz de bu şekilde hastalıkla doğaya zarar vermeden mücadele etmiş oluyoruz. Ayrıca yayılma hızına bakıldığı zaman 25 kilometre çevreye yayıldığı tespit edilmiştir” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230419/deniz-kaplumbagalarinin-yumurtlama-alaninda-ugur-bocegi-yogunlugu-1069901593.html
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arı, böcek, ağaç, bitki, zonguldak
arı, böcek, ağaç, bitki, zonguldak

Zonguldak'ta 'katil arı' alarmı, laboratuvarda üretilen böcekler doğaya bırakıldı

14:41 19.05.2023
© İHADr. İbrahim Selçuk Kuru, son günlerde sıkça gündeme gelen arı ölümleri ve erken çiçek açan bitki türlerinin küresel ısınmadan kaynaklandığını aktararak, tedbir alınmadığı takdirde birçok bitki ve hayvan türünün yok olmakla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.
Dr. İbrahim Selçuk Kuru, son günlerde sıkça gündeme gelen arı ölümleri ve erken çiçek açan bitki türlerinin küresel ısınmadan kaynaklandığını aktararak, tedbir alınmadığı takdirde birçok bitki ve hayvan türünün yok olmakla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© İHA
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Zonguldak Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak’ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde kestane ağaçlarına zarar veren gal arılarına karşı biyolojik mücadele başlattı.
Zonguldak'ta kestane ağaçlarının kurumasına neden olan ve halk arasında 'katil arı' olarak bilinen kestane gal arısına karşı Orman Bölge Müdürlüğü, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde kestane ağaçlarına zarar veren gal arılarına karşı biyolojik mücadele başlattı. Ekipler, gal arısının düşmanı olan Gökçebey ilçesinde bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı laboratuvarında çoğaltılan 'Torymus Sinensis' parazitini, mücadele kapsamında Alaplı kestane ormanlarında görülmeye başlanılan gal arılarına karşı Alioğlu Köyüne getirilen böcekler, kestane ağaçlarının yapraklarına bırakıldı.
Bırakılan böcekler, yaprakları kurutan, çiçeklerin açmamasına neden olan gal arılarının yumurtalarıyla beslenecek. Çiftleştikten sonra yumurtalarını aynı yaprakların üzerine bırakacak torymus sinensisler sayesinde gal arılarının yumurtaları yok olacak ve ağaçların verimi artacak.

Üretilen ilk böcekler doğaya bırakıldı

Üretilen ilk torymus sinensisler, gal arısının Zonguldak ormanlarına yayıldığı bölge olan Alaplı ilçesine Ali Oğlu köyü ormanlarına getirildi. Orman Müdürlüğü tarafından biyolog ve köylülerin katılımıyla kavanozlarla getirilen böcekler, kestane ağaçlarının yapraklarına bırakıldı.
Uzun vadelerinin kestane ormanlarının sağlığını koruyarak gelecek nesillere sağlıklı ormanlar bırakmak olduğunun ifade eden Zonguldak Bölge Müdürlüğünde görevli Koruma Şube Müdürü Ersan Kabakçı, ”Biz şu anda Kestane gal arısıyla biyoloji kapsamında kestane gal arısının kestane ağaçlarının zarar yapan gal arısının lav hasıyla beslenen 'Torymus Sinensis' denilen parazit böceğini salımını yapıyoruz. Salımını yaptığımız bu böcek bir erkek iki dişi olacak şekilde koloni halinde doğaya salımını yapıyoruz. Saldığımız bu böcek kestane gal arısını lav hasıyla beslenerek doğada çoğalıyor. Biz de bu şekilde hastalıkla doğaya zarar vermeden mücadele etmiş oluyoruz. Ayrıca yayılma hızına bakıldığı zaman 25 kilometre çevreye yayıldığı tespit edilmiştir” diye konuştu.
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